Сплавы по рекам на рафтах в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Махачкале, цены от 68 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
SUP-прогулки
3 отзыва
8 дней
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
18 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 145 900 за человека
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Пешая
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: Г. Махачкала
13 апр в 10:00
20 апр в 10:00
от 79 000 за человека
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Джиппинг
На автобусе
На катере
3 отзыва
5 дней
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
9 мая в 10:00
18 авг в 10:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Вернулись из путешествия по Дагестану. Тур очень насыщенный, для тех, кто любит много ходить. 4 дня из тура были полноценные
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    походы. Организатор, Ахмед, помог нам устроить прекрасный отдых. Менял маршрут под наши хотелки, отвез нас на мельницу урбеча, где мы смогли все попробовать и выбрать самый вкусный. Купили всем родственникам. Нам очень повезло - группа была маленькая - всего 4 человека. Поэтому посмотрели все быстро и с комфортом. Еда в местных заведениях в туре была очень вкусная, когда были без тура, было сложно найти что-то подобное. Пришлось завершить тур раньше, турфирма вызвала нам такси в аэропорт (очень волновались, как будем сами из Гуниба добираться). Советую добавить в контекст запросы: "походы без рюкзаков", "походы без палаток". Чтобы расширить целевую аудиторию.

  • М
    Марина
    24 сентября 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
  • a
    avsazonov
    25 августа 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Ребята, смело езжайте! Организация и маршрут тура на высшем уровне!
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Поездка прошла великолепно!
  • И
    Илья
    20 августа 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Наверное 5 с минусом. Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции. Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились,
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    могли насладиться видами. Водитель очень аккуратный, ни разу не укачало). Что очень понравились - форелевое хозяйство, водопад Тобот, страна Башен со своими видами и Самурский парк. Еда и проживание в гостевом доме на 5+. Еда и проживание в гостинице Апельсин в Дербенте на 3-4. Был неприятный запах в номере, не было горячей воды и не понравился ближайший ресторан, где были оплачены завтраки. Но мы договорились с гидом и поменяли ресторан, за что ему спасибо.

  • В
    Виктор
    26 июля 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Поездка была просто сногшибательная, не без сложностей и косяков, конечно, но оно того стоило. Невероятно красивые виды Дагестана и приветливые
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    местные жители - только ради этого стоит брать этот тур. Не говорю про вкусную кухню и адреналиновые развлечения! Отдельная наша благодарность нашему гиду Абдуле! Так вышло что нам попался такой вот добропорядочный, честный и профессиональный гид, впечатления произвёл очень хорошее, на него всегда можно положиться:) P.S. Спасибо тебе за помощь в поиске временного убежища после окончания тура для ожидания своего рейса;) Теперь немного дёгтя в бочку с мёдом:) Будьте готовы к местным туалетам - иногда там нет туалетной бумаги, руки моются водой, если вас это приводит в культурный шок, рекомендую брать с собой туалетную бумагу. Об этом нас не предупредили. В целом ничего страшного, местные жители уже знают об этой особенности и в гостевых домах и гостинницах вы спокойно найдёте туалетную бумагу. Программа тура ОЧЕНЬ активная и будьте готовы сильно устать к окончанию тура от постоянных поездок, перепад высот и температур. Так что люди со слабым здоровьем (особенно если имеете сердечно-сосудистые заболевания) - будьте осторожны. Желательно иметь с собой в аптечке таблетки от укачивания если вас укачивает в дороге. В любом случае с организаторами можно договориться о более щадащих условиях и это хорошо. Также отмечу что один раз нас повели кататься на катерах без спасательных желетов. В целом поездка прошла без курьёзов, да и катеру так просто не перевернуться на воде, это ещё постараться надо, выпасть тоже непросто - волн почти нет, борта высокие, но всё равно этот момент смутил. Были другие катера с пассажирами в жилетах и без. Такое ощущение что либо нет снаряжения, либо нет консенсуса по вопросу о безопасности. Возможно это на совсести исключительно развозчиков, но в таком случае лучше им лишний раз напоминать что безопасность важнее. Больше даже не знаю к чему придраться, в остальном всё было на высоте, спасибо за незабываемый отдых!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Сплавы и рафтинг»

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Сколько стоит тур в Махачкале в феврале 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 68 000 до 145 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 68000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель