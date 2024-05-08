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местные жители - только ради этого стоит брать этот тур. Не говорю про вкусную кухню и адреналиновые развлечения! Отдельная наша благодарность нашему гиду Абдуле! Так вышло что нам попался такой вот добропорядочный, честный и профессиональный гид, впечатления произвёл очень хорошее, на него всегда можно положиться:) P.S. Спасибо тебе за помощь в поиске временного убежища после окончания тура для ожидания своего рейса;) Теперь немного дёгтя в бочку с мёдом:) Будьте готовы к местным туалетам - иногда там нет туалетной бумаги, руки моются водой, если вас это приводит в культурный шок, рекомендую брать с собой туалетную бумагу. Об этом нас не предупредили. В целом ничего страшного, местные жители уже знают об этой особенности и в гостевых домах и гостинницах вы спокойно найдёте туалетную бумагу. Программа тура ОЧЕНЬ активная и будьте готовы сильно устать к окончанию тура от постоянных поездок, перепад высот и температур. Так что люди со слабым здоровьем (особенно если имеете сердечно-сосудистые заболевания) - будьте осторожны. Желательно иметь с собой в аптечке таблетки от укачивания если вас укачивает в дороге. В любом случае с организаторами можно договориться о более щадащих условиях и это хорошо. Также отмечу что один раз нас повели кататься на катерах без спасательных желетов. В целом поездка прошла без курьёзов, да и катеру так просто не перевернуться на воде, это ещё постараться надо, выпасть тоже непросто - волн почти нет, борта высокие, но всё равно этот момент смутил. Были другие катера с пассажирами в жилетах и без. Такое ощущение что либо нет снаряжения, либо нет консенсуса по вопросу о безопасности. Возможно это на совсести исключительно развозчиков, но в таком случае лучше им лишний раз напоминать что безопасность важнее. Больше даже не знаю к чему придраться, в остальном всё было на высоте, спасибо за незабываемый отдых!:)