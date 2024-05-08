Вернулись из путешествия по Дагестану. Тур очень насыщенный, для тех, кто любит много ходить. 4 дня из тура были полноценные читать дальше
походы.
Организатор, Ахмед, помог нам устроить прекрасный отдых. Менял маршрут под наши хотелки, отвез нас на мельницу урбеча, где мы смогли все попробовать и выбрать самый вкусный. Купили всем родственникам.
Нам очень повезло - группа была маленькая - всего 4 человека. Поэтому посмотрели все быстро и с комфортом.
Еда в местных заведениях в туре была очень вкусная, когда были без тура, было сложно найти что-то подобное.
Пришлось завершить тур раньше, турфирма вызвала нам такси в аэропорт (очень волновались, как будем сами из Гуниба добираться).
Советую добавить в контекст запросы: "походы без рюкзаков", "походы без палаток". Чтобы расширить целевую аудиторию.
Наверное 5 с минусом.
Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции.
Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились, читать дальше
могли насладиться видами. Водитель очень аккуратный, ни разу не укачало).
Что очень понравились - форелевое хозяйство, водопад Тобот, страна Башен со своими видами и Самурский парк.
Еда и проживание в гостевом доме на 5+.
Еда и проживание в гостинице Апельсин в Дербенте на 3-4. Был неприятный запах в номере, не было горячей воды и не понравился ближайший ресторан, где были оплачены завтраки. Но мы договорились с гидом и поменяли ресторан, за что ему спасибо.
Поездка была просто сногшибательная, не без сложностей и косяков, конечно, но оно того стоило. Невероятно красивые виды Дагестана и приветливые читать дальше
местные жители - только ради этого стоит брать этот тур. Не говорю про вкусную кухню и адреналиновые развлечения!
Отдельная наша благодарность нашему гиду Абдуле! Так вышло что нам попался такой вот добропорядочный, честный и профессиональный гид, впечатления произвёл очень хорошее, на него всегда можно положиться:) P.S. Спасибо тебе за помощь в поиске временного убежища после окончания тура для ожидания своего рейса;)
Теперь немного дёгтя в бочку с мёдом:)
Будьте готовы к местным туалетам - иногда там нет туалетной бумаги, руки моются водой, если вас это приводит в культурный шок, рекомендую брать с собой туалетную бумагу. Об этом нас не предупредили. В целом ничего страшного, местные жители уже знают об этой особенности и в гостевых домах и гостинницах вы спокойно найдёте туалетную бумагу.
Программа тура ОЧЕНЬ активная и будьте готовы сильно устать к окончанию тура от постоянных поездок, перепад высот и температур. Так что люди со слабым здоровьем (особенно если имеете сердечно-сосудистые заболевания) - будьте осторожны. Желательно иметь с собой в аптечке таблетки от укачивания если вас укачивает в дороге. В любом случае с организаторами можно договориться о более щадащих условиях и это хорошо.
Также отмечу что один раз нас повели кататься на катерах без спасательных желетов. В целом поездка прошла без курьёзов, да и катеру так просто не перевернуться на воде, это ещё постараться надо, выпасть тоже непросто - волн почти нет, борта высокие, но всё равно этот момент смутил. Были другие катера с пассажирами в жилетах и без. Такое ощущение что либо нет снаряжения, либо нет консенсуса по вопросу о безопасности. Возможно это на совсести исключительно развозчиков, но в таком случае лучше им лишний раз напоминать что безопасность важнее.
Больше даже не знаю к чему придраться, в остальном всё было на высоте, спасибо за незабываемый отдых!:)
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