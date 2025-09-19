Мои заказы

Древний аул Кубачи

Вас ждет увлекательная экскурсия в древние аулы Кубачи и Кала-Корейш, во время которой вы по-настоящему почувствуете дух древнего Кавказа.

Посетите Кубачинскую башню, увидите процесс создания красивых ювелирных изделий во время мастер-класса кубачинского ремесла, а также посетите мини-заводы Кубачинских изделий и многое другое.
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:
Аул Кала-Корейш • Кубачинская башня • Комбинат и музей Кубачинского ремесла • Мастер-класс кубачинского ремесла • Старое село Кубачи.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аул Кала-Корейш
  • Кубачинская башня
  • Комбинат и музей Кубачинского ремесла
  • Мастер-класс кубачинского ремесла
  • Старое село Кубачи
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 сен 2025
Добрый день! Посетили горное село - Кубачи. Впечатлило все, начиная с дороги: чудесные виды гор и голубого неба с облаками. В самих Кубачах старая башня, которую восстановили и сделали из
читать дальше

нее музей, старый квартал с многовековыми домами, некоторые из которых еще жилые. Местные жители с любовью относятся к своему селу и его истории и всеми силами поддерживают исторические достопримечательности. Во время экскурсии посетили дом мастера, которые изготавливает серебрянные изделия, где нам немного рассказали и показали процесс изготовления серебряного изделия. Одним словом все было очень душевно. Отдельное спасибо гиду Магомеду, очень добрый и тактичный человек, любит свою родину и делится ей со всеми.
Большое спасибо за экскурсию!!!

Д
Дмитрий
3 мая 2025

