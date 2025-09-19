читать дальше

нее музей, старый квартал с многовековыми домами, некоторые из которых еще жилые. Местные жители с любовью относятся к своему селу и его истории и всеми силами поддерживают исторические достопримечательности. Во время экскурсии посетили дом мастера, которые изготавливает серебрянные изделия, где нам немного рассказали и показали процесс изготовления серебряного изделия. Одним словом все было очень душевно. Отдельное спасибо гиду Магомеду, очень добрый и тактичный человек, любит свою родину и делится ей со всеми.

Большое спасибо за экскурсию!!!