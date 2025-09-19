Вас ждет увлекательная экскурсия в древние аулы Кубачи и Кала-Корейш, во время которой вы по-настоящему почувствуете дух древнего Кавказа.
Посетите Кубачинскую башню, увидите процесс создания красивых ювелирных изделий во время мастер-класса кубачинского ремесла, а также посетите мини-заводы Кубачинских изделий и многое другое.
Описание экскурсии
Вы увидите:
Аул Кала-Корейш • Кубачинская башня • Комбинат и музей Кубачинского ремесла • Мастер-класс кубачинского ремесла • Старое село Кубачи.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аул Кала-Корейш
- Кубачинская башня
- Комбинат и музей Кубачинского ремесла
- Мастер-класс кубачинского ремесла
- Старое село Кубачи
Что включено
- Транспортные услуги
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 сен 2025
Добрый день! Посетили горное село - Кубачи. Впечатлило все, начиная с дороги: чудесные виды гор и голубого неба с облаками. В самих Кубачах старая башня, которую восстановили и сделали из
Д
Дмитрий
3 мая 2025
