Кала-Корейш – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Кала-Корейш» в Махачкале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
13 часов
3 отзыва
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000 за человека
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 сентября 2023
    Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
    Замечательная экскурсия! А наш водитель ШАМИЛЬ - просто виртуоз!!! Спасибо всем за ункальное и чудесное наше путешествие! Такой красоты больше нигде не увидишь (и природа, и изделия)! всем желаем от души благополучия, здоровья и всего самого доброго!
  • А
    Александра
    11 сентября 2023
    Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась! Прям всё от компетентного гида до вкуснейших стейков! 🥰 Лучшая поездка в Дагестане, обязательно вернусь ещё раз!
    Экскурсия очень понравилась! Прям всё от компетентного гида до вкуснейших стейков! 🥰Экскурсия очень понравилась! Прям всё от компетентного гида до вкуснейших стейков! 🥰Экскурсия очень понравилась! Прям всё от компетентного гида до вкуснейших стейков! 🥰
  • А
    Андрей
    16 августа 2023
    Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
    Получился очень интересный и насыщенный день с множеством впечатлений! Ахмед, спасибо большое!
  • О
    Олеся
    15 августа 2023
    Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
    Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали, что сегодня день памяти,
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    день аула в Кала-Корейше, где бывшие местные жители собираются. В селе сохранена мечеть XI-XII и Мавзолей кайтагских уцмиев. В Кубачах мастер-класс и беседу с нами провел Дауд. За это ему отдельное спасибо. Еще немного и думаю сын бы просился в подмастерье) На протяжение всего пути открываются шикарные виды природы…. Спасибо Ахмеду за юмор, интересные рассказы и доброжелательность.

    Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узналиПоездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узналиПоездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узналиПоездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узналиПоездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узналиПоездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали
  • Н
    Наталья
    14 августа 2023
    Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
    Экскурсия прошла суперотлично! Все очень понравилось! Впечатлений и эмоций - вагон и маленькая тележка, и все только положительные. Устали, конечно,
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    но экскурсия того стоила. Единственное, жаль, что не успели посетить известный комбинат в Кубачах, но, может быть, как-нибудь еще получится. Спасибо турфирме!

  • В
    Владимир
    1 августа 2023
    Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
    Замечательная поездка и незабываемые впечатления. Сложности дороги вполне искупаются невероятными видами, интересными историями и вкуснейшим обедом. Амирхан - отличный гид, рассказывает интересно и доходчиво. Отдельная благодарность Гаджи за гостеприимство, музей и возможность сыграть на пандуре.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Кала-Корейш»

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  3. Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
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  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Кала-Корейш" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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