1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 сентября 2023Замечательная экскурсия! А наш водитель ШАМИЛЬ - просто виртуоз!!! Спасибо всем за ункальное и чудесное наше путешествие! Такой красоты больше нигде не увидишь (и природа, и изделия)! всем желаем от души благополучия, здоровья и всего самого доброго!
- ААлександра11 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Прям всё от компетентного гида до вкуснейших стейков! 🥰 Лучшая поездка в Дагестане, обязательно вернусь ещё раз!
- ААндрей16 августа 2023Получился очень интересный и насыщенный день с множеством впечатлений! Ахмед, спасибо большое!
- ООлеся15 августа 2023Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали, что сегодня день памяти,
- ННаталья14 августа 2023Экскурсия прошла суперотлично! Все очень понравилось! Впечатлений и эмоций - вагон и маленькая тележка, и все только положительные. Устали, конечно,
- ВВладимир1 августа 2023Замечательная поездка и незабываемые впечатления. Сложности дороги вполне искупаются невероятными видами, интересными историями и вкуснейшим обедом. Амирхан - отличный гид, рассказывает интересно и доходчиво. Отдельная благодарность Гаджи за гостеприимство, музей и возможность сыграть на пандуре.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Кала-Корейш»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Кала-Корейш" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «Кала-Корейш», 10 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август