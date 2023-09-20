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день аула в Кала-Корейше, где бывшие местные жители собираются. В селе сохранена мечеть XI-XII и Мавзолей кайтагских уцмиев. В Кубачах мастер-класс и беседу с нами провел Дауд. За это ему отдельное спасибо. Еще немного и думаю сын бы просился в подмастерье) На протяжение всего пути открываются шикарные виды природы…. Спасибо Ахмеду за юмор, интересные рассказы и доброжелательность.