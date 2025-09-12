Экскурсия в горы Дагестана подарит незабываемые впечатления.
Путешествие начнётся с проезда через Гимринский тоннель, а затем вы увидите Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище.
В старинных аулах Кахиб и Гоор вы сможете прикоснуться
Путешествие начнётся с проезда через Гимринский тоннель, а затем вы увидите Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище.
В старинных аулах Кахиб и Гоор вы сможете прикоснуться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на горы и каньоны
- 🏰 Посещение древних аулов
- 🍽️ Вкусный обед включён
- 📸 Шедевральные фото на Языке тролля
- 🚐 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Заброшенный храм Датуна
- Старый Кахиб
- Гоор
- Язык тролля
Описание экскурсии
- Гимринский тоннель. Чтобы оказаться в горной части Дагестана, мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель в России
- Гимринская башня. Поднимемся на одно из оборонительных сооружений горцев и поговорим о его истории и назначении
- Ирганайское водохранилище. Здесь выпьем кофе с урбечом с видом на бирюзовые воды горного водоёма
- Заброшенный храм Датуна. В ущелье на берегу реки исследуем христианскую церковь — пример средневекового зодчества
- Старый Кахиб. Посетим древний заброшенный аул, высеченный в скале
- Гоор. Рассмотрим оборонительные башни древнего села на краю горы
- Язык тролля. Поднимемся на выступ скалы, с которого открывается великолепный вид на каньон реки Аварское Койсу. В этом месте получаются шедевральные фото!
Также предусмотрена остановка на обед в гостях у местных жителей. По пути мы расскажем вам о традициях и самых интересных обычаях, поведаем об особенностях дагестанской кухни и познакомим с историей всех посещаемых мест.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Махачкалы
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
11:40–12:00 — Старый Кахиб
13:30 — обед в Кахибе
14:30 — Гоор и Язык Тролля
16:00 — отправление обратно, заезд в Датуну
20:00–21:00 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот)
- Отдельно оплачивается проезд на УАЗиках до аула Кахиб и башен Гоора — 300–400 ₽ с чел.
- Программа подходит взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к пешим прогулкам по горной местности. Возьмите с собой наличные и перекус
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Детский
|4050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы с командой радуем путешественников турами в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления! Также мы организуем групповые туры по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
12 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Амина лучший гид - приятная, вежливая, заботливая. Рассказывала хорошо поставленным голосом, с выражением, слушать комфортно. Водитель тоже милый. Маршрутка хорошая, кресла с удобными подголовниками. Мне повезло, сообразила
Натали
28 авг 2025
Экскурсия в принципе интересная, чтобы познакомиться с древним Дагестаном и экскурсовод рассказывала увлекательно. Но немного страдала организация: не соблюдался тайминг и это немного напрягало, что надо сидеть и кого-то ждать. Обед скромненький, если сравнивать с другими популярными экскурсиями Дагестана, а я лично уже не мало посетила
Е
Екатерина
19 апр 2025
Погода была против нас, но это не помешало насладиться видами, по крайней мере большей их частью. Большое спасибо нашему гиду Сабине и водителю Рамазану. Было интересно. И отдельное спасибо хозяйке дома, где нас очень вкусно и сытно накормили🫶
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Махачкале
Путешествие по древним аулам Дагестана с местным жителем. Откройте для себя тайны Кавказа и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день, кроме понедельника в 7:00
12 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
4050 ₽
4500 ₽ за человека