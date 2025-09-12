Мои заказы

Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля

Погрузитесь в атмосферу древних аулов Дагестана, наслаждаясь природными красотами и историческими памятниками. Обед включён
Экскурсия в горы Дагестана подарит незабываемые впечатления.

Путешествие начнётся с проезда через Гимринский тоннель, а затем вы увидите Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище.

В старинных аулах Кахиб и Гоор вы сможете прикоснуться
к истории, а на Языке тролля сделать великолепные фотографии. Обед в гостях у местных жителей дополнит ваше путешествие.

Путешествие подходит для взрослых и детей с 6 лет, а пешие прогулки по горной местности добавят активности

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на горы и каньоны
  • 🏰 Посещение древних аулов
  • 🍽️ Вкусный обед включён
  • 📸 Шедевральные фото на Языке тролля
  • 🚐 Комфортный трансфер
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Заброшенный храм Датуна
  • Старый Кахиб
  • Гоор
  • Язык тролля

Описание экскурсии

  • Гимринский тоннель. Чтобы оказаться в горной части Дагестана, мы проедем через самый длинный автодорожный тоннель в России
  • Гимринская башня. Поднимемся на одно из оборонительных сооружений горцев и поговорим о его истории и назначении
  • Ирганайское водохранилище. Здесь выпьем кофе с урбечом с видом на бирюзовые воды горного водоёма
  • Заброшенный храм Датуна. В ущелье на берегу реки исследуем христианскую церковь — пример средневекового зодчества
  • Старый Кахиб. Посетим древний заброшенный аул, высеченный в скале
  • Гоор. Рассмотрим оборонительные башни древнего села на краю горы
  • Язык тролля. Поднимемся на выступ скалы, с которого открывается великолепный вид на каньон реки Аварское Койсу. В этом месте получаются шедевральные фото!

Также предусмотрена остановка на обед в гостях у местных жителей. По пути мы расскажем вам о традициях и самых интересных обычаях, поведаем об особенностях дагестанской кухни и познакомим с историей всех посещаемых мест.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Махачкалы
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
11:40–12:00 — Старый Кахиб
13:30 — обед в Кахибе
14:30 — Гоор и Язык Тролля
16:00 — отправление обратно, заезд в Датуну
20:00–21:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот)
  • Отдельно оплачивается проезд на УАЗиках до аула Кахиб и башен Гоора — 300–400 ₽ с чел.
  • Программа подходит взрослым и детям с 6 лет. Будьте готовы к пешим прогулкам по горной местности. Возьмите с собой наличные и перекус
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Детский4050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы с командой радуем путешественников турами в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления! Также мы организуем групповые туры по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
Алина
12 сен 2025
‎Экскурсия очень понравилась! Амина лучший гид - приятная, вежливая, заботливая. Рассказывала хорошо поставленным голосом, с выражением, слушать комфортно. Водитель тоже милый. Маршрутка хорошая, кресла с удобными подголовниками. Мне повезло, сообразила
залезть в открытую заднюю часть уаз-ика, которая "для молодежи". Выглядит стрёмно, но ехать там самый кайф. В Гоор был туман, ничего не увидели. В Кахибе красивые виды. Если отстать от группы, можно постоять, полюбоваться. Эйфорию от этих локаций вызывает не пейзаж, а горных воздух: чистый, разряженный и холодный. От него и происходит опьянение.
‎ Любители пообедать от пуза тоже будут очень довольны: на обед нас завезли в частный дом, дали кучу всего, и добавочки сколько хочешь.
‎ Экскурсия очень утомительная. От момента старта до момента возврата на старт прошло почти 15 (!!!) часов. Все из-за того, что руководство, чтоб не оплачивать лишний трансфер, решило завести туристов из Каспийска сначала в Каспийск. То есть пол маршрутки должны мучиться, делать крюк в два часа. Это свинство. Пришла домой злая. Хотела поставить три звёзды. Посмотрела, а в описании экскурсии стоит "более 12 часов". Так что технически меня не обманули. Пишу, чтоб руководство задумалось, а стоит ли отдельный трансфер от Махачкалы до Каспийска стоимостью две тысячи того, чтобы 8 человек (туристы из Махачкалы) мучились 2 часа каждый???? Я бы лучше заплатила 250 рублей, и была бы дома на 2 часа раньше!
‎ Ставлю пять звёзд! Спасибо большое!

Натали
Натали
28 авг 2025
Экскурсия в принципе интересная, чтобы познакомиться с древним Дагестаном и экскурсовод рассказывала увлекательно. Но немного страдала организация: не соблюдался тайминг и это немного напрягало, что надо сидеть и кого-то ждать. Обед скромненький, если сравнивать с другими популярными экскурсиями Дагестана, а я лично уже не мало посетила
Е
Екатерина
19 апр 2025
Погода была против нас, но это не помешало насладиться видами, по крайней мере большей их частью. Большое спасибо нашему гиду Сабине и водителю Рамазану. Было интересно. И отдельное спасибо хозяйке дома, где нас очень вкусно и сытно накормили🫶

