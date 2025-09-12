читать дальше

залезть в открытую заднюю часть уаз-ика, которая "для молодежи". Выглядит стрёмно, но ехать там самый кайф. В Гоор был туман, ничего не увидели. В Кахибе красивые виды. Если отстать от группы, можно постоять, полюбоваться. Эйфорию от этих локаций вызывает не пейзаж, а горных воздух: чистый, разряженный и холодный. От него и происходит опьянение.

‎ Любители пообедать от пуза тоже будут очень довольны: на обед нас завезли в частный дом, дали кучу всего, и добавочки сколько хочешь.

‎ Экскурсия очень утомительная. От момента старта до момента возврата на старт прошло почти 15 (!!!) часов. Все из-за того, что руководство, чтоб не оплачивать лишний трансфер, решило завести туристов из Каспийска сначала в Каспийск. То есть пол маршрутки должны мучиться, делать крюк в два часа. Это свинство. Пришла домой злая. Хотела поставить три звёзды. Посмотрела, а в описании экскурсии стоит "более 12 часов". Так что технически меня не обманули. Пишу, чтоб руководство задумалось, а стоит ли отдельный трансфер от Махачкалы до Каспийска стоимостью две тысячи того, чтобы 8 человек (туристы из Махачкалы) мучились 2 часа каждый???? Я бы лучше заплатила 250 рублей, и была бы дома на 2 часа раньше!

‎ Ставлю пять звёзд! Спасибо большое!

