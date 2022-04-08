Из Махачкалы мы отправимся в древнейшее село ювелиров и златокузнецов Дагестана. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью и обычаями горцев, пройдете по улицам старого и нового села, сравнивая их архитектуру, выпьете воды из родника. Также в программе:
Если захотите, мы расширим программу и отправимся в древний аул Кала-Корейш, откуда Ислам распространился по территории всего Кавказа. Вы увидите мечеть 11 века и мавзолей, где захоронены три поколения Кайтагских ханов. Услышите историю села и узнаете, почему оно оказалось покинутым жителями.
Также вы сможете примерить национальные наряды и устроить в них фотосессию.