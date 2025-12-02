Путешествие в аул Кубачи - это уникальная возможность окунуться в мир древних ремесел Дагестана.
Здесь, в краю кузнецов и ювелиров, вы узнаете о повседневной жизни горцев, посетите сторожевую башню Акайла кальа
Здесь, в краю кузнецов и ювелиров, вы узнаете о повседневной жизни горцев, посетите сторожевую башню Акайла кальа
5 причин купить эту экскурсию
- 🔨 Познакомьтесь с древними ремеслами
- 🏰 Посетите сторожевую башню
- 💍 Создайте украшение своими руками
- 🕌 Исследуйте исторические памятники
- 📸 Сделайте фото в национальных костюмах
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения аула Кубачи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, с ноября по апрель, поездка может быть затруднена из-за холодов и снегопадов, но для любителей зимних пейзажей это тоже может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сторожевая башня Акайла кальа
- Исторический музей комбината
- Джума-мечеть
Описание экскурсии
Быт, ремесла и традиции селения Кубачи
Из Махачкалы мы отправимся в древнейшее село ювелиров и златокузнецов Дагестана. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью и обычаями горцев, пройдете по улицам старого и нового села, сравнивая их архитектуру, выпьете воды из родника. Также в программе:
- Сторожевая башня Акайла кальа: вы услышите историю башни и ее стражей-защитников, примерите на себя образ воина и перенесетесь в прошлое. А с верхней смотровой площадки оцените круговой обзор на все село и окружающие горы.
- Исторический музей комбината, в котором мы рассмотрим коллекцию украшений выдающихся местных мастеров. Вы увидите и самый яркий экспонат музея — шашку великого персидского Надир-шаха, который был разгромлен на территории Дагестана.
- Джума-мечеть — памятник 14 — 15 веков, по некоторым данным построенный Тамерланом.
- Ювелирный мастер-класс, во время которого вы своими руками изготовите серебряное украшение. А руководить процессом будет известный ювелир третьего поколения Дауд.
Дополнительно: посещение села Кала-Корейш
Если захотите, мы расширим программу и отправимся в древний аул Кала-Корейш, откуда Ислам распространился по территории всего Кавказа. Вы увидите мечеть 11 века и мавзолей, где захоронены три поколения Кайтагских ханов. Услышите историю села и узнаете, почему оно оказалось покинутым жителями.
Также вы сможете примерить национальные наряды и устроить в них фотосессию.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер на комфортном автомобиле, фотосессия в национальных костюмах, ювелирный мастер-класс
- Дополнительно оплачиваются: билеты в музей-комбинат — 150 руб. с чел., билеты на сторожевую башню — 100 руб. с чел., обед
- По желанию можно дополнить программу конной прогулкой или экскурсией в село Кала Корейш — 3000 руб.
- Экскурсию можно провести на внедорожнике Lexus GX 470 за доплату 2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 4064 туристов
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень красиво! И Кубачи, и Кала-Корейш.
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И
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с нами в Дагестане. Кубачи очень интересное место, где история ощущается в каждом камне и каждом человеке. Однозначно это то, что надо увидеть. Поездка была организована просто замечательно
+2
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Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали, что сегодня день памяти, день аула в Кала-Корейше, где бывшие местные жители собираются. В
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Г
Очень-очень хотели попасть в это уникальное место, от двух организаторов получили отказ, так как группа не набралась (так нам сказали), но, ура, наша поездка состоялась!!!! Замечательный водитель, он же гид
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Т
Можно сказать что всё прошло замечательно и благополучно. Даже тот факт, что на обратной дороге случился обвал и дорога таким образом была перекрыта, мы смогли выбраться из аула другим путем.
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Д
В село Кубачи нас сопровождал прекрасный гид Каддафи. Дорога прошла незаметно, можно было попросить остановить машину в любом месте для фото. Из плюсов – это не такое популярное направление у
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