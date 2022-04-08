Что вас ожидает

Быт, ремесла и традиции селения Кубачи

Из Махачкалы мы отправимся в древнейшее село ювелиров и златокузнецов Дагестана. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью и обычаями горцев, пройдете по улицам старого и нового села, сравнивая их архитектуру, выпьете воды из родника. Также в программе:

Сторожевая башня Акайла кальа : вы услышите историю башни и ее стражей-защитников, примерите на себя образ воина и перенесетесь в прошлое. А с верхней смотровой площадки оцените круговой обзор на все село и окружающие горы.

: вы услышите историю башни и ее стражей-защитников, примерите на себя образ воина и перенесетесь в прошлое. А с верхней смотровой площадки оцените круговой обзор на все село и окружающие горы. Исторический музей комбината , в котором мы рассмотрим коллекцию украшений выдающихся местных мастеров. Вы увидите и самый яркий экспонат музея — шашку великого персидского Надир-шаха, который был разгромлен на территории Дагестана.

, в котором мы рассмотрим коллекцию украшений выдающихся местных мастеров. Вы увидите и самый яркий экспонат музея — шашку великого персидского Надир-шаха, который был разгромлен на территории Дагестана. Джума-мечеть — памятник 14 — 15 веков, по некоторым данным построенный Тамерланом.

— памятник 14 — 15 веков, по некоторым данным построенный Тамерланом. Ювелирный мастер-класс, во время которого вы своими руками изготовите серебряное украшение. А руководить процессом будет известный ювелир третьего поколения Дауд.

Дополнительно: посещение села Кала-Корейш

Если захотите, мы расширим программу и отправимся в древний аул Кала-Корейш, откуда Ислам распространился по территории всего Кавказа. Вы увидите мечеть 11 века и мавзолей, где захоронены три поколения Кайтагских ханов. Услышите историю села и узнаете, почему оно оказалось покинутым жителями.

Также вы сможете примерить национальные наряды и устроить в них фотосессию.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой

Что входит в стоимость, а что — нет