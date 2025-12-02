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Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров

Познакомьтесь с древними ремеслами Кубачи, создайте украшение и насладитесь видами с башни Акайла кальа. Это уникальное путешествие в мир ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - это уникальная возможность окунуться в мир древних ремесел Дагестана.

Здесь, в краю кузнецов и ювелиров, вы узнаете о повседневной жизни горцев, посетите сторожевую башню Акайла кальа
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и исторический музей комбината. Пройдя мастер-класс, создадите серебряное украшение под руководством опытного мастера. А дополнительно можно посетить древний аул Кала-Корейш, где сохранились мечеть 11 века и мавзолей.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит сделать уникальные фотографии в национальных костюмах

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔨 Познакомьтесь с древними ремеслами
  • 🏰 Посетите сторожевую башню
  • 💍 Создайте украшение своими руками
  • 🕌 Исследуйте исторические памятники
  • 📸 Сделайте фото в национальных костюмах

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения аула Кубачи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, с ноября по апрель, поездка может быть затруднена из-за холодов и снегопадов, но для любителей зимних пейзажей это тоже может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров

Что можно увидеть

  • Сторожевая башня Акайла кальа
  • Исторический музей комбината
  • Джума-мечеть

Описание экскурсии

Быт, ремесла и традиции селения Кубачи

Из Махачкалы мы отправимся в древнейшее село ювелиров и златокузнецов Дагестана. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью и обычаями горцев, пройдете по улицам старого и нового села, сравнивая их архитектуру, выпьете воды из родника. Также в программе:

  • Сторожевая башня Акайла кальа: вы услышите историю башни и ее стражей-защитников, примерите на себя образ воина и перенесетесь в прошлое. А с верхней смотровой площадки оцените круговой обзор на все село и окружающие горы.
  • Исторический музей комбината, в котором мы рассмотрим коллекцию украшений выдающихся местных мастеров. Вы увидите и самый яркий экспонат музея — шашку великого персидского Надир-шаха, который был разгромлен на территории Дагестана.
  • Джума-мечеть — памятник 14 — 15 веков, по некоторым данным построенный Тамерланом.
  • Ювелирный мастер-класс, во время которого вы своими руками изготовите серебряное украшение. А руководить процессом будет известный ювелир третьего поколения Дауд.

Дополнительно: посещение села Кала-Корейш

Если захотите, мы расширим программу и отправимся в древний аул Кала-Корейш, откуда Ислам распространился по территории всего Кавказа. Вы увидите мечеть 11 века и мавзолей, где захоронены три поколения Кайтагских ханов. Услышите историю села и узнаете, почему оно оказалось покинутым жителями.

Также вы сможете примерить национальные наряды и устроить в них фотосессию.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на комфортном автомобиле, фотосессия в национальных костюмах, ювелирный мастер-класс
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музей-комбинат — 150 руб. с чел., билеты на сторожевую башню — 100 руб. с чел., обед
  • По желанию можно дополнить программу конной прогулкой или экскурсией в село Кала Корейш — 3000 руб.
  • Экскурсию можно провести на внедорожнике Lexus GX 470 за доплату 2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 4064 туристов
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу —
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это не просто маршруты, а тщательно продуманные путешествия с характером и атмосферой. Имею собственный комфортный автопарк и команду опытных гидов, которые обеспечат безопасность и высокий уровень сервиса. Моя природная харизма, глубокая эрудиция и чётко поставленная речь, превращают каждую поездку в живую историю. Со мной вы не просто увидите Кавказ — вы почувствуете его силу, традиции и неповторимый дух гор.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Елена
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень красиво! И Кубачи, и Кала-Корейш.
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень
Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Ахмеду - это было самое незабываемое во время путешествия по Дагестану. Очень
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И
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с нами в Дагестане. Кубачи очень интересное место, где история ощущается в каждом камне и каждом человеке. Однозначно это то, что надо увидеть. Поездка была организована просто замечательно
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с+2
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
Попросила Ахмеда организовать нам эту поездку и это было чуть ли не лучшее, что случилось с
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Олеся
Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали, что сегодня день памяти, день аула в Кала-Корейше, где бывшие местные жители собираются. В
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селе сохранена мечеть XI-XII и Мавзолей кайтагских уцмиев. В Кубачах мастер-класс и беседу с нами провел Дауд. За это ему отдельное спасибо. Еще немного и думаю сын бы просился в подмастерье) На протяжение всего пути открываются шикарные виды природы…. Спасибо Ахмеду за юмор, интересные рассказы и доброжелательность.

Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали,
Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали,
Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали,
Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали,
Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали,
Поездка была интересной. Шла не по сценарию) По пути заехали в музей Кайтагской вышивке, где узнали,
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Г
Очень-очень хотели попасть в это уникальное место, от двух организаторов получили отказ, так как группа не набралась (так нам сказали), но, ура, наша поездка состоялась!!!! Замечательный водитель, он же гид
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в пути, очень сложный участок дороги - подъем по серпантину в само село, очень красивые виды со всех сторон. В поездку входит экскурсионная прогулка по самому селу с экскурсией от местного жителя, экскурсия по башне и подъем на крышу башни. Но самое волшебное - знакомство с НАСТОЯЩИМ мастером, который познакомил со своим искусством и рассказал о своем уникальном и сложном ремесле. Обратная дорога прошла незаметно, так как эйфория от прикосновения к такому чуду, как кубачинское мастерство в самом сердце этого места, несла нас на своих крылышках счастья!!! Обязательно рекомендуем для посещения!!!!

Очень-очень хотели попасть в это уникальное место, от двух организаторов получили отказ, так как группа не
Очень-очень хотели попасть в это уникальное место, от двух организаторов получили отказ, так как группа не
Очень-очень хотели попасть в это уникальное место, от двух организаторов получили отказ, так как группа не
Очень-очень хотели попасть в это уникальное место, от двух организаторов получили отказ, так как группа не
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Т
Можно сказать что всё прошло замечательно и благополучно. Даже тот факт, что на обратной дороге случился обвал и дорога таким образом была перекрыта, мы смогли выбраться из аула другим путем.
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Кубачи не открыло нам всех своих тайн и спрятало себя густой пеленой тумана, от этого было только интересней. Сохранялась интрига до последнего момента пребывания в ауле. Есть повод приехать еще раз! Люди там живут замечательные и трудолюбивые. Спасибо и гиду Али, и Ильясу и кубачинскому мастеру. Всем, кто организовал нам это мероприятие и даже тем, кто встретился на дороге. Спасибо Трипстеру, который помогает нам встретиться.

Можно сказать что всё прошло замечательно и благополучно. Даже тот факт, что на обратной дороге случился
Можно сказать что всё прошло замечательно и благополучно. Даже тот факт, что на обратной дороге случился
Можно сказать что всё прошло замечательно и благополучно. Даже тот факт, что на обратной дороге случился
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Д
В село Кубачи нас сопровождал прекрасный гид Каддафи. Дорога прошла незаметно, можно было попросить остановить машину в любом месте для фото. Из плюсов – это не такое популярное направление у
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туристов, поэтому дорога была свободной. Уже в селе нам провели 2 мастер-класса по изготовлению серебряных украшений, а экскурсию провел местный учитель – Закария. Он пригласил нас в дом, где поподробнее рассказал, как изготавливает изделия. Мы были в восторге от гостеприимства! Очень запомнилась и Кубачинская башня, с нее открывается прекрасный вид на село. Обязательное место для посещения.
Большое спасибо за прекрасный день!

В село Кубачи нас сопровождал прекрасный гид Каддафи. Дорога прошла незаметно, можно было попросить остановить машину
В село Кубачи нас сопровождал прекрасный гид Каддафи. Дорога прошла незаметно, можно было попросить остановить машину
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