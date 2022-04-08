Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров

Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками

Индивидуальная
Название села Кубачи не зря переводится как «изготовители доспехов»: еще в Средние века здесь ковали искусные кольчуги, сабли и кинжалы, домашнюю утварь и ювелирные изделия.

В ауле вы проникнете в тайны златокузнецов, посмотрите на горы с башни Акайла кальа.

На мастер-классе изготовите украшение своими руками, а после сделаете фото в национальных костюмах.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Быт, ремесла и традиции селения Кубачи

Из Махачкалы мы отправимся в древнейшее село ювелиров и златокузнецов Дагестана. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью и обычаями горцев, пройдете по улицам старого и нового села, сравнивая их архитектуру, выпьете воды из родника. Также в программе:

  • Сторожевая башня Акайла кальа: вы услышите историю башни и ее стражей-защитников, примерите на себя образ воина и перенесетесь в прошлое. А с верхней смотровой площадки оцените круговой обзор на все село и окружающие горы.
  • Исторический музей комбината, в котором мы рассмотрим коллекцию украшений выдающихся местных мастеров. Вы увидите и самый яркий экспонат музея — шашку великого персидского Надир-шаха, который был разгромлен на территории Дагестана.
  • Джума-мечеть — памятник 14 — 15 веков, по некоторым данным построенный Тамерланом.
  • Ювелирный мастер-класс, во время которого вы своими руками изготовите серебряное украшение. А руководить процессом будет известный ювелир третьего поколения Дауд.

Дополнительно: посещение села Кала-Корейш

Если захотите, мы расширим программу и отправимся в древний аул Кала-Корейш, откуда Ислам распространился по территории всего Кавказа. Вы увидите мечеть 11 века и мавзолей, где захоронены три поколения Кайтагских ханов. Услышите историю села и узнаете, почему оно оказалось покинутым жителями.

Также вы сможете примерить национальные наряды и устроить в них фотосессию.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на комфортном автомобиле, фотосессия в национальных костюмах, ювелирный мастер-класс
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музей-комбинат — 150 руб. с чел., билеты на сторожевую башню — 100 руб. с чел., обед
  • По желанию можно дополнить программу конной прогулкой или экскурсией в село Кала Корейш — 3000 руб.
  • Экскурсию можно провести на внедорожнике Lexus GX 470 за доплату 2000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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