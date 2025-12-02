Путешествие в аул Кубачи - это уникальная возможность окунуться в мир древних ремесел Дагестана.Здесь, в краю кузнецов и ювелиров, вы узнаете о повседневной жизни горцев, посетите сторожевую башню Акайла кальа

и исторический музей комбината. Пройдя мастер-класс, создадите серебряное украшение под руководством опытного мастера. А дополнительно можно посетить древний аул Кала-Корейш, где сохранились мечеть 11 века и мавзолей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит сделать уникальные фотографии в национальных костюмах

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения аула Кубачи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и активностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, с ноября по апрель, поездка может быть затруднена из-за холодов и снегопадов, но для любителей зимних пейзажей это тоже может стать интересным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.