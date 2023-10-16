Хунзах — это родина водопадов и красивых пейзажей. Отправившись на один день туда мы увидим самые разные горы Дагестана. Увидим самый длинный тоннель в Росси и остановимся у Гимринской башни. Посещая несколько водохранилищ, мы поднимемся на высоту 1500 метров. Полюбуемся двухъярусными водопадами, а Каменная чаша вдохновит вас своим величием.
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Водопады Тобот, Итляр
- Двухъярусные водопады на Матласе
- Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горы и бескрайнее небо ДагестанаХунзах — это родина водопадов и красивых пейзажей. Отправившись на один день туда мы увидим самые разные горы Дагестана. Маршрут мы начнем с самого длинного тоннеля в России, остановимся у Гимринской башни.
Далее мы посетим Ирганайское водохранилище и полюбуемся на это рукотворное чудо со смотровой площадки или непосредственно с берега. Водохранилище Ирганай — порождение реки Аварское Койсу. Это прекрасный лазурный водоём длиной почти 180 км.
Водопады Тобот, Итляр. Водопады расположен у подножия живописного каньона Цолотоль на Хунзахском плато. Высота водопадов порядка 80 м. Здесь по желанию у вас будет возможность попрыгать на тарзанке с высоты самого высокого водопада Кавказа Тобот.
Затем направимся полюбоваться двухъярусными водопадами на Матлас с её красивейшими панорамами. А Каменная чаша как необычайное явление
и чудо природы вдохновит вас своим величием.
Важная информация:• Рекомендуется надевать удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Ваши личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем из вашего отеляЗавершение: Доставим в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста надевайте удобную одежду и обувь во погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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