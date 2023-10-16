Горы и бескрайнее небо ДагестанаХунзах — это родина водопадов и красивых пейзажей. Отправившись на один день туда мы увидим самые разные горы Дагестана. Маршрут мы начнем с самого длинного тоннеля в России, остановимся у Гимринской башни.

Далее мы посетим Ирганайское водохранилище и полюбуемся на это рукотворное чудо со смотровой площадки или непосредственно с берега. Водохранилище Ирганай — порождение реки Аварское Койсу. Это прекрасный лазурный водоём длиной почти 180 км.

Водопады Тобот, Итляр. Водопады расположен у подножия живописного каньона Цолотоль на Хунзахском плато. Высота водопадов порядка 80 м. Здесь по желанию у вас будет возможность попрыгать на тарзанке с высоты самого высокого водопада Кавказа Тобот.

Затем направимся полюбоваться двухъярусными водопадами на Матлас с её красивейшими панорамами. А Каменная чаша как необычайное явление

и чудо природы вдохновит вас своим величием.

Важная информация:• Рекомендуется надевать удобную одежду и обувь по погоде.