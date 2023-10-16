Хунзах, Матлас и Каменная чаша

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Хунзах — это родина водопадов и красивых пейзажей. Отправившись на один день туда мы увидим самые разные горы Дагестана. Увидим самый длинный тоннель в Росси и остановимся у Гимринской башни. Посещая несколько водохранилищ, мы поднимемся на высоту 1500 метров. Полюбуемся двухъярусными водопадами, а Каменная чаша вдохновит вас своим величием.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Водопады Тобот, Итляр
  • Двухъярусные водопады на Матласе
  • Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Горы и бескрайнее небо ДагестанаХунзах — это родина водопадов и красивых пейзажей. Отправившись на один день туда мы увидим самые разные горы Дагестана. Маршрут мы начнем с самого длинного тоннеля в России, остановимся у Гимринской башни.
Далее мы посетим Ирганайское водохранилище и полюбуемся на это рукотворное чудо со смотровой площадки или непосредственно с берега. Водохранилище Ирганай — порождение реки Аварское Койсу. Это прекрасный лазурный водоём длиной почти 180 км.
Водопады Тобот, Итляр. Водопады расположен у подножия живописного каньона Цолотоль на Хунзахском плато. Высота водопадов порядка 80 м. Здесь по желанию у вас будет возможность попрыгать на тарзанке с высоты самого высокого водопада Кавказа Тобот.
Затем направимся полюбоваться двухъярусными водопадами на Матлас с её красивейшими панорамами. А Каменная чаша как необычайное явление
и чудо природы вдохновит вас своим величием.
Важная информация:• Рекомендуется надевать удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Ваши личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из вашего отеля
Завершение: Доставим в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста надевайте удобную одежду и обувь во погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Село Хунзах
Каменная чаша
Плато Матлас

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