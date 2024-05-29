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подробно рассказал об истории и обычаях Дагестана. Мы проехали через Гимринский тоннель остановились у башни имама. Следующая остановка была на смотровой площадке Ирганайского водохранилища. Мы посмотрели на 4 водопада и прошлись по Каменной чаше. После пообедали в кафе Журавли. Джамал нас никуда не торопил, интересно рассказывал про каждый объект, отвечал на все наши вопросы, советовал где и на что стоит обратить внимание в сувенирных лавках (мы не пожалели, что купили убреч именно в поездке). На экскурсии нам было комфортно.