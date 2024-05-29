Плато Матлас – экскурсии в Махачкале

Найдено 14 экскурсий в категории «Плато Матлас» в Махачкале, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
368 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500 за человека
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700 за человека
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
В гости к горцам
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за человека
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
    Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
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    тарзанки, заранее записывайтесь, желающих много, очень советую. Погода в горах непредсказуемая, но нам очень повезло, правда прыгала я уже в ливень

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
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    красивые виды, горы, водопады, Дагестан очень впечатлил. Так же хотелось сказать спасибо что отвез на Салтинский водопад, хоть он и не входил в программу, но мы попросили, т. к не попали на него на прошлой экскурсии, из-за закрытия самого водопада.

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
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    отметить особую роль нашего гида плюс к этому и водителя Магомеда. Очень доброжелательный, понимающий, терпеливый . Весь маршрут описывать не буду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, всё грамотно составлено, сопровождается интересным и увлекательным рассказом и пояснениями. Еда вкусная, особенно узбеч и абрикосовая каша! Супер поездка! Я испытал такое восхищение увиденными красотами, сам себе завидовал, погода была теплая, солнечная, как по заказу. Огромное спасибо за прекрасную поездку 🙌

  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
    Гид Курбан очень увлекательно и заинтересованно всё рассказывает. Эрудированный и приятный человек, может ответить почти на любой вопрос и задать хорошее настроение поездке. Также большое спасибо водителю Абдулл-Хафизу, также периодически шутил в поездке, поднимал настроение, дополнял сказанное гидом.
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
    Нам очень понравилась экскурсия с Магомедом! Все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы) С большим удовольствием вернемся в Дагестан и посетим экскурсии с этим гидом))
  • С
    Сергей
    2 мая 2024
    Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
    Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более
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    подробно рассказал об истории и обычаях Дагестана. Мы проехали через Гимринский тоннель остановились у башни имама. Следующая остановка была на смотровой площадке Ирганайского водохранилища. Мы посмотрели на 4 водопада и прошлись по Каменной чаше. После пообедали в кафе Журавли. Джамал нас никуда не торопил, интересно рассказывал про каждый объект, отвечал на все наши вопросы, советовал где и на что стоит обратить внимание в сувенирных лавках (мы не пожалели, что купили убреч именно в поездке). На экскурсии нам было комфортно.

  • И
    Илья
    29 апреля 2024
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Красоту гор нужно видеть своими глазами, никакие фото не передадут впечатление от потрясающих горных пейзажей и природы Дагестана. Огромное спасибо
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    Сулейману, опытнейшему водителю, интересному рассказчику, прекрасному человеку и лучшему гиду за очень насыщенное путешествие, незабываемые впечатления и яркие эмоции этого дня

  • Н
    Наталия
    6 апреля 2024
    Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
    Отличные виды на каньон и водопад. Очень красиво. Хоть я была и в не самый водный сезон в апреле, но
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    оба водопада были вполне действующими. Могу только представить, насколько там классно во время большой воды. Особая благодарности гиду Тажудину. Очень замечательный человек и знаток своего дела. Одним словам Красавчик.

  • Л
    Людмила
    4 апреля 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Поездка была комфортной и интересной благодаря нашему гиду Абакару. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Плато Матлас»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
  2. Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
  3. Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
  4. Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
  5. Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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