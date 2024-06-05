1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Природа Дагестана и мастер-классы от умельцев: тур 2 в 1
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Начало: Аэропорт/ отель, по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - к горам, водопадам и ущельям
Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха, плато Матлас и «Каменная чаша» за 1 день
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- РРинат2 июня 2024Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!! Боялись, что погода не даст полноценно отдохнуть в
- EElizaveta2 июня 2024Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и дождливой, но совсем не
- ММарина29 мая 2024Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
- ССвета27 мая 2024Наша экскурсия была 16 мая. Гид (он же водитель) Магомед проводил нашу экскурсию. У него была гарнитура и это очень
- ААлёна26 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ТТатьяна23 мая 2024Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
- ННаталья23 мая 2024Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каменная чаша»
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