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порадовало,так как было слышно всем (это огромный плюс,такого на других экскурсиях не было). Всю дорогу он рассказывал о местных красотах,обычаях,традициях. Так как мы впервые в Дагестане,было очень интересно услышать и,конечно же,не обошлось без вопросов,на которые Магомед отвечал с удовольствием. Приятно,когда человеку нравится его работа и это было видно. Всю дорогу он шутил,было весело и время пролетало незаметно. По пути он сделал остановку,чтобы купить сладости и организовать чаепитие (к сожалению, планы не сложились и об этом чуть позже). Погода начала портиться,когда мы подъезжали к горам,но проехав тоннель выглянуло солнце и все обрадовались. Мы посмотрели тоннель,ирганайскиое водохранилище,красоты Хунзаха,каменную чашу,водопад Тобот,действующую мельницу,дом-музей Расула Гамзатова. Мы заехали в кафе,где еда подается до тех пор,пока ты не наешься))) Было всего очень много и разнообразно,мы впервые увидели такие обеды). Погода начала резко меняться,пошел сильный дождь,мы двигались с минимальной скоростью на аварийке,так как был сплошной туман (нужно отметить аккуратность водителя и соблюдения правил!). На одну локацию мы не попали (из-за погодных условий: не видно,не безопасно),но зато Магомед заменил их на 2 другие (это было бесплатно для нас) и мы были этому рады! Спасибо за экскурсию,за впечатления,за историю (на последующих экскурсиях я уже была знатоком)) И есть отдельное НО. Нам не повезло с попутчиками…. Сначала они опоздали на полчаса-это еще полбеды…. Потом они стали просить завести их в магазин,чтобы купить стикеры (не знаю как это правильно называется) к электронным сигаретам. В Дагестане проблема купить сигареты и алкоголь,но попутчики постоянно требовали их найти. Гид пытался отшутится,но ему грубо ответили. Потом просили выключить национальную музыку,так как они уже устали это слушать (хотя мы и другие попутчики этого хотели). Еще раз повторю слова мужа (он сказал попутчикам): Мы платим за экскурсию, а не чтобы ездить по магазинам и искать сигареты. Надо заранее покупать. Данную экскурсию рекомендую и с этим гидом посетила бы другие экскурсии!