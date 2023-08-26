Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный: открытие республики
Присоединяйтесь к нашей незабываемой экскурсии, в ходе которой мы проведем вас по тщательно составленному маршруту, подчеркивающему наиболее захватывающие достопримечательности города.
От умиротворяющего православного храма Архангела Михаила до величественной мечети «Сердце Чечни» и завершения прогулки на впечатляющей обзорной площадке «Лестнице в небеса», эта экскурсия обещает быть насыщенной и интересной.
От умиротворяющего православного храма Архангела Михаила до величественной мечети «Сердце Чечни» и завершения прогулки на впечатляющей обзорной площадке «Лестнице в небеса», эта экскурсия обещает быть насыщенной и интересной.
Ближайшие даты:
26
авг
авг
31
авг
авг
2
сен
сен
3
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5
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Что вас ожидает:
- Храм Архангела Михаила
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни», копия турецкой Голубой мечети
- Аллея Славы
- Грозный-Сити (есть смотровая площадка) — 145 м.
- Лестница в небеса, Байсангуровский район, Грозный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Место духовного покоя и красивые виды для фотосессий.
- Знакомство со столицей Чечни начнется с православного храма Архангела Михаила (XIX в.), расположенного в центре города. Ансамбль храма — памятник архитектуры и находится под охраной государства. Далее мы с вами прогуляемся по утопающему в зелени живописному Цветочного парку, расположенного в шаговой доступности от храма. Здесь открываются красивые виды для фотосессий, что позволит вам дополнить семейный архив красочными и яркими фотографиями. Кроме того, в парке имеются различные аттракционы, где дети могут весело провести время.
- Современное сердце города.
- Сразу за парком возвышается современный деловой центр города – Грозный-сити, построенный в футуристическом стиле. Архитектурный ансамбль состоит из нескольких высотных зданий и наша цель – смотровая площадка (на высоте 145 м.) на крыше 32 этажного здания. С захватывающей дух высоты, город просматривается как на ладони. Далее, после обеда из блюд национальной кухни и небольшого отдыха, двигаемся дальше.
- Мечеть «Сердце Чечни»: символ возрождения республики.
- Пройдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся возле следующей локации – мечети «Сердце Чечни», которая, несомненно, является гордостью всех чеченцев. Мечеть построена в классическом османском стиле. Расписывали мечеть мастера из Турции. Это одна из самых больших мечетей мира и является символом возрождения республики.
- Аллея Славы: почитание героев.
- Далее мы посетим Аллею Славы. До этой точки мы доберемся уже на машине. Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова это мемориал, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Мемориал имеет площадь 5 гектаров и является третьим по величине объектом в России, построенным в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
- Захватывающий панорамный вид.
- После осмотра выше указанных достопримечательностей, выезжаем за город, на возвышенность. С 2019 года там установлена необычная туристическая достопримечательность — «Лестница в небо». С её высоты открывается поистине фантастический панорамный вид на весь Грозный и окрестные чеченские поселки. У меня в распоряжении имеется 8-кратный бинокль и вы сможете рассмотреть горы и окрестности в деталях. Это последняя точка маршрута. После завершения осмотра, немного уставшие, но довольные, возвращаемся домой.
Важная информация:
- В религиозные места не допускаются — мужчины в шортах, женщины с непокрытой головой и чрезмерно открытой одеждой.
- Если туристы проживают в Каспийске, то начало экскурсии будет на полчаса раньше.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (отель-Грозный-отель)
- Проезд на территорию комплекса «Лестница в небо»
- Вход в мечеть «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила бесплатный
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры, обед)
- Смотровая площадка Грозный-сити (300 руб. /чел)
- Экскурсия в Грозный также не включает экскурсию по Махачкале, т. к. иначе мы просто не уложимся по времени
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В религиозные места не допускаются — мужчины в шортах, женщины с непокрытой головой и чрезмерно открытой одеждой.
- Если туристы проживают в Каспийске, то начало экскурсии будет на полчаса раньше
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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