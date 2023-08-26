Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России

Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный: открытие республики

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Присоединяйтесь к нашей незабываемой экскурсии, в ходе которой мы проведем вас по тщательно составленному маршруту, подчеркивающему наиболее захватывающие достопримечательности города.

От умиротворяющего православного храма Архангела Михаила до величественной мечети «Сердце Чечни» и завершения прогулки на впечатляющей обзорной площадке «Лестнице в небеса», эта экскурсия обещает быть насыщенной и интересной.
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Ближайшие даты:
26
авг
31
авг
2
сен
3
сен
5
сен
6
сен
7
сен
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Что вас ожидает:

  • Храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни», копия турецкой Голубой мечети
  • Аллея Славы
  • Грозный-Сити (есть смотровая площадка) — 145 м.
  • Лестница в небеса, Байсангуровский район, Грозный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Место духовного покоя и красивые виды для фотосессий.
  • Знакомство со столицей Чечни начнется с православного храма Архангела Михаила (XIX в.), расположенного в центре города. Ансамбль храма — памятник архитектуры и находится под охраной государства. Далее мы с вами прогуляемся по утопающему в зелени живописному Цветочного парку, расположенного в шаговой доступности от храма. Здесь открываются красивые виды для фотосессий, что позволит вам дополнить семейный архив красочными и яркими фотографиями. Кроме того, в парке имеются различные аттракционы, где дети могут весело провести время.
  • Современное сердце города.
  • Сразу за парком возвышается современный деловой центр города – Грозный-сити, построенный в футуристическом стиле. Архитектурный ансамбль состоит из нескольких высотных зданий и наша цель – смотровая площадка (на высоте 145 м.) на крыше 32 этажного здания. С захватывающей дух высоты, город просматривается как на ладони. Далее, после обеда из блюд национальной кухни и небольшого отдыха, двигаемся дальше.
  • Мечеть «Сердце Чечни»: символ возрождения республики.
  • Пройдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся возле следующей локации – мечети «Сердце Чечни», которая, несомненно, является гордостью всех чеченцев. Мечеть построена в классическом османском стиле. Расписывали мечеть мастера из Турции. Это одна из самых больших мечетей мира и является символом возрождения республики.
  • Аллея Славы: почитание героев.
  • Далее мы посетим Аллею Славы. До этой точки мы доберемся уже на машине. Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова это мемориал, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Мемориал имеет площадь 5 гектаров и является третьим по величине объектом в России, построенным в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
  • Захватывающий панорамный вид.
  • После осмотра выше указанных достопримечательностей, выезжаем за город, на возвышенность. С 2019 года там установлена необычная туристическая достопримечательность — «Лестница в небо». С её высоты открывается поистине фантастический панорамный вид на весь Грозный и окрестные чеченские поселки. У меня в распоряжении имеется 8-кратный бинокль и вы сможете рассмотреть горы и окрестности в деталях. Это последняя точка маршрута. После завершения осмотра, немного уставшие, но довольные, возвращаемся домой.

Важная информация:

  • В религиозные места не допускаются — мужчины в шортах, женщины с непокрытой головой и чрезмерно открытой одеждой.
  • Если туристы проживают в Каспийске, то начало экскурсии будет на полчаса раньше.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (отель-Грозный-отель)
  • Проезд на территорию комплекса «Лестница в небо»
  • Вход в мечеть «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила бесплатный
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, обед)
  • Смотровая площадка Грозный-сити (300 руб. /чел)
  • Экскурсия в Грозный также не включает экскурсию по Махачкале, т. к. иначе мы просто не уложимся по времени
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В религиозные места не допускаются — мужчины в шортах, женщины с непокрытой головой и чрезмерно открытой одеждой.
  • Если туристы проживают в Каспийске, то начало экскурсии будет на полчаса раньше
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Чечня
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