Карадахская теснина и Гоорские башни

Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: путешествие в историю и природу

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Хотите увидеть Дагестан изнутри, тогда вам с нами. Мы увидим древний христианский храм основный в горах. Поднимемся к старым башням сёл Гоор и Кахиб, откуда открывается завораживающая красота гор. Кроме этого мы увидим невероятно красивый памятник природы — Карадахская теснина.
Карадахская теснина и Гоорские башни
Карадахская теснина и Гоорские башни
Карадахская теснина и Гоорские башни
Карадахская теснина и Гоорские башни
Карадахская теснина и Гоорские башни
Карадахская теснина и Гоорские башни
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Датунский храм
  • Башни Гоор
  • Старый Кахиб
  • Карадахская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Загадочные тропы Кавказа: От горных башен до древних храмов:

  • В нашем путешествии мы проникнем в самое сердце величественных гор Кавказа, окутанных легендами и загадками. Мы увидим Гимринский тоннель, мрачный и загадочный проход сквозь скалы, который ведет нас в мир тайн и приключений.
  • Мы пройдем мимо Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ, восхищаясь их кристально чистыми водами, которые тихо умирают у подножия горных вершин. Здесь, в окружении природы, наши сердца будут наполнены покоем и гармонией.
  • Наш путь приведет нас к Датунскому храму, где величественные колонны и древние арки стоят вечными свидетелями времени. Мы проникнем в его священные стены, чтобы погрузиться в духовную атмосферу и почувствовать присутствие прошлых веков.
  • Увидим Башни Гоор, стражи небес, возвышающиеся над окружающей местностью. С их вершин мы увидим величественные панорамы гор и ущелий, раскинувшихся перед нами, словно ковры из зелени и камня.
  • Проходя через Старый Кахиб, мы ощутим настоящий дух древности, который пронизывает каждую улицу и здание этого маленького городка. Мы погрузимся в его историю и узнаем о людях, живших здесь столетиями, передавая свое наследие из поколения в поколение.
  • Наше путешествие завершится в Карадахской теснине, где горы сжимаются в охвате природной красоты. Мы ощутим мощь и силу этих мест, когда между скалами пролетят быстрые потоки реки, напоминая нам о бесконечном движении времени и жизни.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
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Карадахская теснина

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