Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: путешествие в историю и природу
Хотите увидеть Дагестан изнутри, тогда вам с нами. Мы увидим древний христианский храм основный в горах. Поднимемся к старым башням сёл Гоор и Кахиб, откуда открывается завораживающая красота гор. Кроме этого мы увидим невероятно красивый памятник природы — Карадахская теснина.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Датунский храм
- Башни Гоор
- Старый Кахиб
- Карадахская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Загадочные тропы Кавказа: От горных башен до древних храмов:
- В нашем путешествии мы проникнем в самое сердце величественных гор Кавказа, окутанных легендами и загадками. Мы увидим Гимринский тоннель, мрачный и загадочный проход сквозь скалы, который ведет нас в мир тайн и приключений.
- Мы пройдем мимо Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ, восхищаясь их кристально чистыми водами, которые тихо умирают у подножия горных вершин. Здесь, в окружении природы, наши сердца будут наполнены покоем и гармонией.
- Наш путь приведет нас к Датунскому храму, где величественные колонны и древние арки стоят вечными свидетелями времени. Мы проникнем в его священные стены, чтобы погрузиться в духовную атмосферу и почувствовать присутствие прошлых веков.
- Увидим Башни Гоор, стражи небес, возвышающиеся над окружающей местностью. С их вершин мы увидим величественные панорамы гор и ущелий, раскинувшихся перед нами, словно ковры из зелени и камня.
- Проходя через Старый Кахиб, мы ощутим настоящий дух древности, который пронизывает каждую улицу и здание этого маленького городка. Мы погрузимся в его историю и узнаем о людях, живших здесь столетиями, передавая свое наследие из поколения в поколение.
- Наше путешествие завершится в Карадахской теснине, где горы сжимаются в охвате природной красоты. Мы ощутим мощь и силу этих мест, когда между скалами пролетят быстрые потоки реки, напоминая нам о бесконечном движении времени и жизни.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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