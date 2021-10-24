Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность. Пики Кавказского хребта, долины рек, просторные плато — каждый вид как картинка! Мы проедем самый длинный тоннель в России, со смотровой площадки впечатлимся бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища. И будем делать фото-паузы там, где вы пожелаете.
В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев. У памятника «Белые журавли» вспомнятся слова знаменитой песни о войне, а смотровая площадка подарит головокружительную панораму горных вершин.
Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще — здесь же растет краснокнижная береза Радде, которую вы обязательно увидите. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб.
Эту крепость возвели русские солдаты после Кавказской войны: отсюда открываются новые ракурсы окрестных гор.
При желании и если позволит погода, мы также посетим Карадахскую теснину, одну из самых популярных туристических локаций Дагестана.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.