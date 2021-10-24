Гуниб — Дагестана живая краса

Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой

5
3 отзыва
У нас говорят: кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане — вы убедитесь в этом сами! Именно здесь развернулись события, повлиявшие на судьбы дагестанских народов.

Вы побываете у озера с фантастическим цветом воды, подниметесь к старинной крепости, узнаете об обычаях и быте горцев в Краеведческом музее.

И на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать панорамы гор.
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса
Гуниб — Дагестана живая краса

Что вас ожидает

Живописный путь

Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность. Пики Кавказского хребта, долины рек, просторные плато — каждый вид как картинка! Мы проедем самый длинный тоннель в России, со смотровой площадки впечатлимся бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища. И будем делать фото-паузы там, где вы пожелаете.

Краеведческий музей

В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев. У памятника «Белые журавли» вспомнятся слова знаменитой песни о войне, а смотровая площадка подарит головокружительную панораму горных вершин.

Природный парк «Верхний Гуниб»

Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще — здесь же растет краснокнижная береза Радде, которую вы обязательно увидите. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб.

Гунибская крепость

Эту крепость возвели русские солдаты после Кавказской войны: отсюда открываются новые ракурсы окрестных гор.
При желании и если позволит погода, мы также посетим Карадахскую теснину, одну из самых популярных туристических локаций Дагестана.

Организационные детали

  • Мы заберем вас с места вашего проживания в Махачкале и после экскурсии привезем обратно. Путешествовать будем на кроссовере Ниссан Мурано, Мерседес Вито, КИА Спортейдж.
  • Дополнительные расходы: обед (от 250 до 500 руб. с человека), посещение Краеведческого музея (100 руб. с человека)
  • Для поездки выбирайте удобную спортивную обувь; в дождь в Карадахской теснине желательны дождевики либо водонепроницаемая куртка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эльдар
Эльдар
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Эльдар. Родился и живу в Махачкале. С детства люблю путешествовать, обожаю природу, а путешествовать и отдыхать на природе в хорошей компании — это вдвойне интереснее. За моими плечами богатый опыт путешествий по более чем 10 странам Европы и Азии. Я и моя команда хотим показать вам горный Дагестан, в который вы несомненно влюбитесь с нашей помощью!
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3 настоящих отзыва от туристов

Н
24 окт 2021
Были на экскурсии с Хазбулатом, все ооочень понравилось! И маршрут, и рассказ, и темп. Все было отлично! Виды просто не описуемые! Отдельное спасибо, было очень приятно от угощений, которыми нас угостил неожиданно Хазбулат. Домашние вкусняшки! Обязательно вернёмся!
Л
15 сен 2021
Только что вернулись с экскурсии, все просто супер: и гид, и маршрут.
Эльдар -высококвалифицированный, обаятельный и интересный человек.
Экскурсия пролетела как один миг.
Наталья
8 сен 2021
Великолепная экскурсия. "Кто не был в Гунибе, то не был в Дагестане". Приблизительно так говорил Расул Гамзатов. Гуниб - это историческое место. Здесь закончилась Кавказская война за независимость, здесь пленили Имама Шамиля, здесь открыт первый памятник журавлям…
А еще это безумно красивое место. Горы и альпийские луга, аж дух захватывает…. для нас с мужем эта прогулка по горам стало совершенно новым ощущением. Подобных эмоций ранее мы не испытывали.
Эльдар замечательный экскурсовод. Он дает очень много интересных исторических фактов, подробно все рассказывает и показывает. Вместе с красотой природы мы увидели башню, в которой в 1832 году погиб Газимагомед и смог спастись Шамиль. Мы увидели крепостную стену и башню, которую построили солдаты Царской армии после окончания войны. Мы побывали на месте окончания Кавказской войны…. Мы увидели и даже прошлись по тунелю, построенному для Александра II. А ещё…. посетили маленький, очень душевный, очень домашний краеведческий музей Гуниба, в котором чудеснейшая женщина экскурсовод и хранительница музея Патипат Халиловна с любовью поведала нам историю Гуниба и даже позволила почувствовать себя горянкой))). А ещё мы увидели первый памятник белым журавлям в Гунибе, который открывали Расул Гамзатов и Ян Френкель…. Сейчас подобные памятники есть во многих городах мира, но первый был в Гунибе.
Очень рекомендую не пропустить поездку в Гуниб с Эльдаром. Это очень интересно, познавательно и красиво!

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