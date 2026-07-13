Уникальная экскурсия в сердце Дагестана: живописные виды, исторические места и захватывающие панорамы ждут вас в Гунибе и Карадахской теснине
Путешествие в Гуниб и Карадахскую теснину - это возможность увидеть сердце Дагестана.
Участники смогут насладиться великолепными видами Кавказского хребта, посетить исторические места, такие как Гунибская крепость, и узнать о жизни горцев в Краеведческом музее.
Природные красоты, включая бирюзовые воды Ирганайского водохранилища и Карадахскую теснину, оставят незабываемые впечатления. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и познавательной
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и апреле также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за погодных условий, но это не мешает насладиться историческими достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гунибская крепость
Краеведческий музей
Карадахская теснина
Описание экскурсии
Живописный путь
Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность. Пики Кавказского хребта, долины рек, просторные плато — каждый вид как картинка! Мы проедем самый длинный тоннель в России, со смотровой площадки впечатлимся бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища. И будем делать фото-паузы там, где вы пожелаете!
Краеведческий музей
В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев. У памятника «Белые журавли» вспомнятся слова знаменитой песни о войне, а смотровая площадка подарит головокружительную панораму горных вершин.
Природный парк «Верхний Гуниб»
Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб.
Гунибская крепость
Эту крепость возвели русские солдаты после Кавказской войны: отсюда открываются новые ракурсы окрестных гор.
Также мы посетим Карадахскую теснину — уникальный природный памятник, который расположен в живописном карадахском ущелье. Эту достопримечательность местные жители называют «Ворота чудес» или «Слепое ущелье». История образования теснины уходит в дальние века, а секрет состоит в силе воды, точившая горную породу сотни лет.
Организационные детали
Мы заберём вас с места вашего проживания в Махачкале и после экскурсии привезем обратно. Путешествовать будем на минивэнах Toyota Vellfire, Peugeot Traveller, Geely Okavango или Toyota Camry
Дополнительные расходы: обед (от 250 до 500 ₽ с чел.), посещение Краеведческого музея (100 ₽ с чел.), экскурсия в музее — 300 ₽ с группы
Экосборы: в природный парк «Верхний Гуниб» — 100 ₽ с чел.; в природный памятник «Карадахская теснина» — 100 ₽ с чел.
Для поездки выбирайте удобную треккинговую обувь с рельефной подошвой
Обратите внимание: во время сильного дождя посещение Карадахской теснины, к сожалению, невозможно
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7) по предварительному запросу. Условия уточняйте в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1854 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Эльдар. Родился и живу в Махачкале. С детства люблю путешествовать, обожаю природу, а путешествовать и отдыхать на природе в хорошей компании — это вдвойне интереснее. читать дальшеуменьшить
За моими плечами богатый опыт путешествий по более чем 10 странам Европы и Азии. Я и моя команда хотим показать вам горный Дагестан, в который вы несомненно влюбитесь с нашей помощью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олеся
Гуниб 😍 Рекомендую там остаться на ночь, очень колоритный город, где хочется погулять и поизучать его.
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Ольга
Ездили с гидом Эльдаром на экскурсию 'Гуниб и Карадахская теснина за один день'. Сказать, что все очень понравилось, ничего не сказать. Впечатлений море, посетили больше локаций, чем заявлено в программе. читать дальшеуменьшить
Эльдар очень образованный, воспитанный, тактичный человек, хорошо знающий историю своего края, любящий его и гордящийся им. Очень ответственный и честный человек, после экскурсии забыла в машине телефон, все было возвращено в тот же день. Эльдар прекрасный водитель, спокойный, уверенный, аккуратный. Помогал делать красивые фото, заботился о нашем комфорте на протяжении всей поездки. Когда мы вернёмся в Дагестан, то будем обращаться только к нему.
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Ирина
Выбирая экскурсии в Дагестане, определили сначала интересные локации, а от этого уже и гида. В Гуниб именно у Эльдара полноценно сложился маршрут в эту область региона, и не только территориальный читать дальшеуменьшить
охват, но и самые уникальные места с исторической точки зрения, от чего сложилась картина с древних времен до наших дней: бытовая жизнь народа (оочень интересно было в краеведческом музее!), годы кавказской войны (посидели на камне Барятинского в беседке, где был пленен Имам Шамиль, посетили поляну, где Александр II давал званый завтрак для солдат, а его сын Павел проходил лечение), узнали, чем живут современники. . Очень интеллигентный, с огромным запасом знаний, из семьи историков, Эльдар преподносил материал невероятно интересно! Без этой поездки наше путешествие было бы не полноценным. Благодарим за внимательное отношение, комфортную дорогу, самые лучшие локации для фото, кофе с урбечом и увлекательные беседы!!! 👍🔥
+2
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Д
Денис
Экскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зрения истории, так и с точки зрения природных достопримечательностей. Гуниб - знаковое место, связанное с читать дальшеуменьшить
выдающимися событиями и личностями прошлого. На вершине открываются захватывающие виды, которые запоминаешь на всю жизнь. Особое впечатление оставляет и Карадахская теснина. Дорога сопровождается другими эффектными природными объектами. Гидом был Хасбулат. После его рассказов о Дагестане хочется снова вернутся в республику. Остановился на всех значимых объектах, подсказал, где лучше сфотографироваться, а также привез в место, где готовят вкуснейший шашлык из баранины и люля-кебаб. Огромное спасибо! Очень рекомендую экскурсию.
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Наталья
6 июля были на экскурсии в Гуниб с посещением Карадахской теснины. Нашим гидом был Хасбулат, спокойный, надежный, знающий историю и местность. Аккуратный водитель, что не мало важно на таких сложных читать дальшеуменьшить
дорогах. Экскурсия очень понравилась, ее необходимо обязательно посетить, если вы первый раз в Дагестане, вот где настоящие горы, горные реки, водопад. А Карадахская теснина -что то удивительное и невероятное!!! Ездили с 2 детьми, боялись, что им будет тяжело. Но благодаря Правильно построенной экскурсии, дети хорошо с удовольствием провели этот день в горах. Еще конечно запомнился привал, Хасбулат сварил кофе в турке, угостил национальными сладостями.
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Анастасия
Очень интересное путешествие одного дня в Гуниб и теснину. Гид Рашид просто идеальный 😊 маршрут был скорректирован с учетом того, где мы уже побывали ранее. Шикарные виды и природа, небольшой, но очень приятный музей Гуниба, чудесный воздух парка Верхний Гуниб. Ну а Карадахская теснина - это вообще уникальное место. Дополнительный плюс гида - комфортное и безопасное вождение автомобиля.
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