Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и апреле также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной доступ к некоторым местам может быть ограничен из-за погодных условий, но это не мешает насладиться историческими достопримечательностями.

Путешествие в Гуниб и Карадахскую теснину - это возможность увидеть сердце Дагестана. Участники смогут насладиться великолепными видами Кавказского хребта, посетить исторические места, такие как Гунибская крепость, и узнать о жизни горцев в Краеведческом музее. Природные красоты, включая бирюзовые воды Ирганайского водохранилища и Карадахскую теснину, оставят незабываемые впечатления. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и познавательной

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописный путь

Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность. Пики Кавказского хребта, долины рек, просторные плато — каждый вид как картинка! Мы проедем самый длинный тоннель в России, со смотровой площадки впечатлимся бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища. И будем делать фото-паузы там, где вы пожелаете!

Краеведческий музей

В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев. У памятника «Белые журавли» вспомнятся слова знаменитой песни о войне, а смотровая площадка подарит головокружительную панораму горных вершин.

Природный парк «Верхний Гуниб»

Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб.

Гунибская крепость

Эту крепость возвели русские солдаты после Кавказской войны: отсюда открываются новые ракурсы окрестных гор.

Также мы посетим Карадахскую теснину — уникальный природный памятник, который расположен в живописном карадахском ущелье. Эту достопримечательность местные жители называют «Ворота чудес» или «Слепое ущелье». История образования теснины уходит в дальние века, а секрет состоит в силе воды, точившая горную породу сотни лет.

Организационные детали