Что вас ожидает

Живописный путь

Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность. Пики Кавказского хребта, долины рек, просторные плато — каждый вид как картинка! Мы проедем самый длинный тоннель в России, со смотровой площадки впечатлимся бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища. И будем делать фото-паузы там, где вы пожелаете.

Краеведческий музей

В Гунибе наведаемся в Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, о традициях и укладе горцев. У памятника «Белые журавли» вспомнятся слова знаменитой песни о войне, а смотровая площадка подарит головокружительную панораму горных вершин.

Природный парк «Верхний Гуниб»

Поднимемся на плато и прогуляемся по березовой роще — здесь же растет краснокнижная береза Радде, которую вы обязательно увидите. У беседки Шамиля я расскажу вам о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб.

Гунибская крепость

Эту крепость возвели русские солдаты после Кавказской войны: отсюда открываются новые ракурсы окрестных гор.

При желании и если позволит погода, мы также посетим Карадахскую теснину, одну из самых популярных туристических локаций Дагестана.

Организационные детали

Мы заберем вас с места вашего проживания в Махачкале и после экскурсии привезем обратно. Путешествовать будем на кроссовере Ниссан Мурано, Мерседес Вито, КИА Спортейдж.

Спортейдж. Дополнительные расходы: обед (от 250 до 500 руб. с человека), посещение Краеведческого музея (100 руб. с человека)

Для поездки выбирайте удобную спортивную обувь; в дождь в Карадахской теснине желательны дождевики либо водонепроницаемая куртка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.