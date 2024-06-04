Карадахская теснина – экскурсии в Махачкале

Найдено 22 экскурсии в категории «Карадахская теснина» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
К могучим горам Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600 за человека
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Гоор - Язык Тролля и Карадахская теснина
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 500 за всё до 2 чел.
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
В гости к горцам
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Салтинский водопад + Карадахская теснина
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
1999012 994 за всё до 4 чел.
Гоор и Карадахская теснина
🛣 Джиппинг
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
    читать дальше

    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
    читать дальше

    дороге, полазить в горной теснине в грязи (не пугайтесь, дают резиновые сапоги). Масса впечатлений и ощущение, что несмотря на долгую дорогу и усталость, оно того стоило. Отдельное спасибо нашему гиду Гасану, который сделал наше путешествие максимально насыщенным и комфортным. Не знаю, как сформулировать точнее, после этой поездки мы знаем, что увидели Дагестан. И обязательно сюда вернемся.

  • И
    Илья
    13 мая 2024
    «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
    Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки, уточнив предварительно наши предпочтения,
    читать дальше

    расширил маршрут и согласовал место и время начала и окончания с нашими планами. Всё было четко и удобно организовано, включая комфортные квартиры для ночевки на маршруте и комфортабельные минивены для поездки, идеально подходящие под нашу компанию. Внимательные и прекрасно ориентирующиеся в маршруте гиды-водители, старающиеся максимально учесть возникающие пожелания, при этом успеть показать все запланированные места и по желанию сделать внеплановые остановки на фотосессии. Вкуснейший и невероятно душевный обед у мамы, со множеством национальных блюд на любой вкус, приготовленных из местных продуктов в домашних условиях. Единственное, о чем приходится жалеть - двух дней оказалось крайне мало для такого насыщенного маршрута, хотелось везде задержаться и подольше насладиться невероятной природой горного Дагестана. Отдельная удача - поездка именно на майские праздники: самый зеленый сезон с красивейшими пейзажами и бонусной внеплановой фотосессией в цветущем маковом поле по дороге. Спасибо, планируем приехать ещё!

    Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
    Огромное спасибо Магомедсайгиду и его команде за увлекательную экскурсию в горы! Ребята показали нам самые лучшие и наименее популярные, но
    читать дальше

    самые красивые пейзажи гор, рек и водопадов! Это была любовь с первого взгляда! А еще сделали много красивых фотографий, накормили настоящей горской кухней!

  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
  • А
    Алексей
    27 апреля 2024
    К могучим горам Дагестана
    Большое спасибо гиду Мухтару за незабываемую экскурсию. День был очень насыщенный, посмотрели все заявленные локации, и даже чуть больше(Мухтар показал
    читать дальше

    Датунский храм в очень красивом месте). Я сомневался, стоит ли ехать в Карадахскую теснину, т. к. солнце уже садилось, но в итоге успели и туда, за что ему отдельная благодарность. Данная экскурсия стоит того, чтобы ее посетить и лично увидеть могучие горы Дагестана!

  • О
    Олег
    25 апреля 2024
    «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
    Спасибо организаторам за отличный вариант окунуться в дух гор Дагестана, возможность осмотреть великолепные места, заехать на замечательный домашний обед! Рекомендую обращаться к организатору. Очень пунктуально встретили, все прошло "на ура"
    Спасибо организаторам за отличный вариант окунуться в дух гор Дагестана, возможность осмотреть великолепные места, заехать наСпасибо организаторам за отличный вариант окунуться в дух гор Дагестана, возможность осмотреть великолепные места, заехать наСпасибо организаторам за отличный вариант окунуться в дух гор Дагестана, возможность осмотреть великолепные места, заехать на
  • А
    Анастасия
    9 апреля 2024
    К могучим горам Дагестана
    Очень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была очень комфортной (отдельный лайк за автомобиль), обед - выше всяких похвал. Однозначно стоит съездить и увидеть это все своими глазами!
    Очень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была оченьОчень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была очень
  • Т
    Тамара
    9 апреля 2024
    К могучим горам Дагестана
    Насыщенная поездка, море впечатлений. Особенно комфортно было передвигаться на таком авто) Камала интересно слушать и просто вести беседу. Виды, которые
    читать дальше

    нам открывались, были похожи на пейзажи с картин. А обед был бомба! Очень рада, что смогла увидеть все это своими глазами 🤭

    Насыщенная поездка, море впечатлений. Особенно комфортно было передвигаться на таком авто) Камала интересно слушать и простоНасыщенная поездка, море впечатлений. Особенно комфортно было передвигаться на таком авто) Камала интересно слушать и простоНасыщенная поездка, море впечатлений. Особенно комфортно было передвигаться на таком авто) Камала интересно слушать и просто

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Карадахская теснина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
  2. Гуниб и Карадахская теснина за один день
  3. «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
  4. Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
  5. К могучим горам Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Карадахская теснина" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 20 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Карадахская теснина», 169 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам