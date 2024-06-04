1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От земли до неба: Карадахская теснина и Гоорские башни
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
1999012 994₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Гоор и Карадахская теснина
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 16, супермаркет Груша
Расписание: по субботам в 07:00
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ООльга21 мая 2024Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
- ИИлья13 мая 2024Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки, уточнив предварительно наши предпочтения,
- ЕЕлена10 мая 2024Огромное спасибо Магомедсайгиду и его команде за увлекательную экскурсию в горы! Ребята показали нам самые лучшие и наименее популярные, но
- ТТатьяна7 мая 2024Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
- ААлексей27 апреля 2024Большое спасибо гиду Мухтару за незабываемую экскурсию. День был очень насыщенный, посмотрели все заявленные локации, и даже чуть больше(Мухтар показал
- ООлег25 апреля 2024Спасибо организаторам за отличный вариант окунуться в дух гор Дагестана, возможность осмотреть великолепные места, заехать на замечательный домашний обед! Рекомендую обращаться к организатору. Очень пунктуально встретили, все прошло "на ура"
- ААнастасия9 апреля 2024Очень красивые места, которые точно стоит увидеть - эмоций и впечатлений очень много! Поездка была очень комфортной (отдельный лайк за автомобиль), обед - выше всяких похвал. Однозначно стоит съездить и увидеть это все своими глазами!
- ТТамара9 апреля 2024Насыщенная поездка, море впечатлений. Особенно комфортно было передвигаться на таком авто) Камала интересно слушать и просто вести беседу. Виды, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Карадахская теснина»
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