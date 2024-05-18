"Кто не был в Гунибе, не видел Дагестана", "кто не был в Хунзахе - не видел Дагестана" и далее по списку достопримечательностей. Преувеличение? Вовсе нет. Может казаться, что наши аулы, горы и башни похожи друг на друга. Но каждый уголок республики раскрывает лишь фрагменты общей мозаики. И один из самых ярких мы рассмотрим с вами на этой экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Салтинской теснины, Гамсутля и Чохских террас - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, условия могут быть менее благоприятными из-за холодов и осадков.

Сейчас август — это идеальное время.