«Кто не был в Гунибе, не видел Дагестана», «кто не был в Хунзахе — не видел Дагестана» и далее по списку достопримечательностей. Преувеличение? Вовсе нет. Может казаться, что наши аулы, горы и башни похожи друг на друга. Но каждый уголок республики раскрывает лишь фрагменты общей мозаики. И один из самых ярких мы рассмотрим с вами на этой экскурсии.

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Что вас ожидает

Гимринская башня и ираганайские красоты

Первым интересным местом на нашем маршруте будет самый длинный автодорожный тоннель в России, Гимринский. Он соединяет город Буйнакск с поселком Гимры и тянется почти 4,5 км — уверяю, что такая подземная поездка оставит незабываемые впечатления! После мы задержимся у одноименной башни, где поговорим об истории горского сопротивления, и двинемся дальше, к Ирганайскому ГЭС с бирюзовым водохранилищем. Здесь вы сможете сделать красивые снимки и узнаете о строительстве плотины.

Сокровища Гунибского района

Приготовьте телефоны и фотоаппараты! Вам предстоит пройти по одному из самых потрясающих ущелий Северного Кавказа, Салтинской теснине. Ее «инопланетные» своды и подземный водопад, единственный такой в Дагестане, буквально завораживают, редко кого оставляя равнодушными.

Насладившись красотой природного памятника, отправимся в еще более впечатляющее место — Верхний Гуниб. Вы прогуляетесь по улочкам аула, выясните, как он связан с окончанием Кавказской войны, и откроете зрелищные панорамы окрестностей. Также я расскажу о местном заповеднике краснокнижных берез и познакомлю с достопримечательностями села — среди прочего, здесь установлен памятник «Белым журавлям» Р. Гамзатова.

После обеда в уютном ресторане на горе вы направитесь к аулу-призраку Гамсутль, где проникнетесь его необыкновенной атмосферой. И в завершение посетите Чох, один из самых красивых и древних аулов Дагестана. Вы поразитесь богатой истории, которую хранят его узкие улочки, на примере построек разберетесь в архитектуре высокогорных селений и ощутите себя в настоящем средневековом восточном городе.

Организационные детали