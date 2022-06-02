Первым интересным местом на нашем маршруте будет самый длинный автодорожный тоннель в России, Гимринский. Он соединяет город Буйнакск с поселком Гимры и тянется почти 4,5 км — уверяю, что такая подземная поездка оставит незабываемые впечатления! После мы задержимся у одноименной башни, где поговорим об истории горского сопротивления, и двинемся дальше, к Ирганайскому ГЭС с бирюзовым водохранилищем. Здесь вы сможете сделать красивые снимки и узнаете о строительстве плотины.
Приготовьте телефоны и фотоаппараты! Вам предстоит пройти по одному из самых потрясающих ущелий Северного Кавказа, Салтинской теснине. Ее «инопланетные» своды и подземный водопад, единственный такой в Дагестане, буквально завораживают, редко кого оставляя равнодушными.
Насладившись красотой природного памятника, отправимся в еще более впечатляющее место — Верхний Гуниб. Вы прогуляетесь по улочкам аула, выясните, как он связан с окончанием Кавказской войны, и откроете зрелищные панорамы окрестностей. Также я расскажу о местном заповеднике краснокнижных берез и познакомлю с достопримечательностями села — среди прочего, здесь установлен памятник «Белым журавлям» Р. Гамзатова.
После обеда в уютном ресторане на горе вы направитесь к аулу-призраку Гамсутль, где проникнетесь его необыкновенной атмосферой. И в завершение посетите Чох, один из самых красивых и древних аулов Дагестана. Вы поразитесь богатой истории, которую хранят его узкие улочки, на примере построек разберетесь в архитектуре высокогорных селений и ощутите себя в настоящем средневековом восточном городе.