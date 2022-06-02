Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох

Открыть потрясающую природу и колоритные высокогорные селения в легком и дружеском путешествии

«Кто не был в Гунибе, не видел Дагестана», «кто не был в Хунзахе — не видел Дагестана» и далее по списку достопримечательностей. Преувеличение? Вовсе нет. Может казаться, что наши аулы, горы и башни похожи друг на друга. Но каждый уголок республики раскрывает лишь фрагменты общей мозаики. И один из самых ярких мы рассмотрим с вами на этой экскурсии.
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
Салтинская теснина, Верхний Гуниб, Гамсутль и Чох
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Что вас ожидает

Гимринская башня и ираганайские красоты

Первым интересным местом на нашем маршруте будет самый длинный автодорожный тоннель в России, Гимринский. Он соединяет город Буйнакск с поселком Гимры и тянется почти 4,5 км — уверяю, что такая подземная поездка оставит незабываемые впечатления! После мы задержимся у одноименной башни, где поговорим об истории горского сопротивления, и двинемся дальше, к Ирганайскому ГЭС с бирюзовым водохранилищем. Здесь вы сможете сделать красивые снимки и узнаете о строительстве плотины.

Сокровища Гунибского района

Приготовьте телефоны и фотоаппараты! Вам предстоит пройти по одному из самых потрясающих ущелий Северного Кавказа, Салтинской теснине. Ее «инопланетные» своды и подземный водопад, единственный такой в Дагестане, буквально завораживают, редко кого оставляя равнодушными.

Насладившись красотой природного памятника, отправимся в еще более впечатляющее место — Верхний Гуниб. Вы прогуляетесь по улочкам аула, выясните, как он связан с окончанием Кавказской войны, и откроете зрелищные панорамы окрестностей. Также я расскажу о местном заповеднике краснокнижных берез и познакомлю с достопримечательностями села — среди прочего, здесь установлен памятник «Белым журавлям» Р. Гамзатова.

После обеда в уютном ресторане на горе вы направитесь к аулу-призраку Гамсутль, где проникнетесь его необыкновенной атмосферой. И в завершение посетите Чох, один из самых красивых и древних аулов Дагестана. Вы поразитесь богатой истории, которую хранят его узкие улочки, на примере построек разберетесь в архитектуре высокогорных селений и ощутите себя в настоящем средневековом восточном городе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, трансфер включен в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед в ресторане — ориентировочно 1500 руб. /человека (по желанию можно заехать в другие, более бюджетные заведения)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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