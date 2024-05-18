Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
"Кто не был в Гунибе, не видел Дагестана", "кто не был в Хунзахе - не видел Дагестана" и далее по списку достопримечательностей. Преувеличение? Вовсе нет. Может казаться, что наши аулы, горы и башни похожи друг на друга. Но каждый уголок республики раскрывает лишь фрагменты общей мозаики. И один из самых ярких мы рассмотрим с вами на этой экскурсии
Лучшее время для посещения Салтинской теснины, Гамсутля и Чохских террас - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, условия могут быть менее благоприятными из-за холодов и осадков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гимринская башня
Ирганайское водохранилище
Салтинская теснина
Подземный водопад
Аул-призрак Гамсутль
Аул Чох
Описание экскурсии
Гимринская башня и ираганайские красоты
Первым интересным местом на нашем маршруте будет самый длинный автодорожный тоннель в России, Гимринский. Он соединяет город Буйнакск с поселком Гимры и тянется почти 4,5 км — уверяю, что такая подземная поездка оставит незабываемые впечатления! После мы задержимся у одноимённой башни, связанной с историей горского сопротивления, и двинемся дальше, к Ирганайскому ГЭС с бирюзовым водохранилищем. Здесь вы сделаете красивые снимки.
Сокровища Гунибского района
Приготовьте телефоны и фотоаппараты! Вам предстоит пройти по одному из самых потрясающих ущелий Северного Кавказа, Салтинской теснине. Ее «инопланетные» своды и подземный водопад, единственный такой в Дагестане, буквально завораживают.
Гамсутль и Чохские террасы
После обеда в уютном ресторане вы направитесь к аулу-призраку Гамсутль, где проникнетесь его необыкновенной атмосферой. И в завершение посетите Чохские рукотворные террасы.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость. Поездка проходит на автомобилях УАЗ Патриот, Ssang Yong Rexton и аналогичных. Выбор транспорта зависит от размера группы и наличия свободных авто.
Дополнительно оплачивается обед в ресторане — ориентировочно 700-800 руб. /чел. (по желанию можно заехать в другие, более бюджетные заведения)
Просьба соблюдать дресс-код республики Дагестан
С вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулла — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 953 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Абдулла, я родился и вырос в Дагестане, в посёлке Дубки. Мы с командой проводим поездки по всей республике. Моя задача — показать красоту природы и колорит нашего горного края. Увлекаюсь скалолазанием, стрельбой из лука и радую гостей ароматным кофе на природе. Гостеприимство, тепло и внимание — «три кита» всех путешествий со мной. До встречи в Дагестане!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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2
–
1
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И
Ирина
Абдулла великолепно провел экскурсию Отлично знает местность, очень ответственный и доброжелательный. При выезде из туннеля начался сильный дождь, что могло затруднить подъем к Гамсутлю, особенно учитывая нашу одежду и обувь. читать дальшеуменьшить
Абдулла предложил альтернативный маршрут, и это было замечательно. Отдельное спасибо за Хунзахский музей - очень душевное место. Прекрасные виды природы, водопады. Мы застали все смены погоды: дождь, снег, туман, солнце))) Попав под снег продрогли, и Абдулла заботливо предложил свою куртку, а потом угостил нас травяным чаем). ❤️Да, машина очень комфортабельна, если для кого-то это важно))) А в кафе, которое посоветовал Абдулла, подают классный урбечный раф.
+2
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Юлия
До сих пор под впечатлением от этой экскурсии. Сложная, долгая, но пока это лидер среди всех экскурсий на которых мы были. Впечатляет то что природа и люди создали своими руками. читать дальшеуменьшить
Многое в поездке зависит от гида и комфорта в дороге. Нам повезло - организовано все было на высоте - очень чуткий гид Руслан, который чувствует гостей и что им надо, много рассказал истории и интересных фактов. Удобная комфортная машина Форд Куга, безопасная езда. Нам все очень понравилось! Вернемся еще раз на эту экскурсию в следующем году!! Спасибо 👍
+2
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Станислав
Отличный тур, все прошло замечательно. Виды отличные. Отдельная благодарность гиду Абдулле, все рассказал, везде ждал. Единственное нужно предупредить в туре что будет длинный пеший маршрут, буду люди которые не дойдут. Данная деталь не испортило экскурсии.
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М
Марина
Отличная экскурсия! Живописная дорога,красивая природа вокруг, потрясающие панорамы! Гамсутль - очень атмосферное место! Спасибо Магомеду за отличный день! Прекрасный водитель, тактичный человек, всю дорогу рассказывал о традициях и обычиях Дагестана, советовал что нам попробовать из национальной кухни, отвечал на все наши вопросы! На обратном пути Магомед угостил горячей лепешкой с сыром! Невероятно вкусно! Очень понравился холодный кофе с урбечем! Потрясающий день!
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Янна
Хотим выразить благодарность нашему супер Гиду Абдулле!!!! В Дагестане первый раз с мужем, приехали на 4 дня. Нам очень все понравилось, прекрасные виды, обед в ресторане (очень вкусно 🤤, вкусный кофе читать дальшеуменьшить
по дороге) Мы остались очень довольны, Абдулла рассказал про историю предков, ответил на все наши вопросы, рекомендуем!! Планируем в след раз тоже приехать с друзьями! Ps: гид еще профессионал в фотографировании! 👍, не откажет и сделает великолепные снимки 😍.
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Евгения
Если вы хотите, чтобы ваш отпус в Дагестане запомнился на всю жизнь с положительной стороны, тогда вам к этому году! Абдулла не просто хороший гид, он замечательный человек, отличный водитель читать дальшеуменьшить
(что очень важно в этой горной местности). Машина УАЗ. Ухаживает за ней, потому что знает особенности сдешних дорог. Вобщем он за безопасность. Ездить без нарушений. Нам с ним было очень комфортно. Помимо самой экскурсии, он нас пригласил выпить чаю в гостевом доме, в поселение Чох. Эти добрые, отзывчивые люди накормили нас и напоили вкуснейшим чаем. И нам это ничего не стоило, только тёплой улыбки и благодарности. Абдулла помог нам и вдальнейшем отдыхе в Дагестане. Просто так. Поэтому он такой человек, неравнодушный. Спасибо большое, за такой тёплый приём в вашей Республике!
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