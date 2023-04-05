Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы
Посетите города Грозный, Шали и Аргун с самыми различными мечетями. Полюбуйтесь на живописные места, такие как Цветочный парк, Грозный-сити и многое другое.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Город Грозный
- Цветочный парк
- Грозный-сити
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплексный Обед
- Город Аргун
- Мечеть Аймани Кадыровой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приглашаем вас познакомиться с неповторимой культурой Республики Чечня. Древние традиции и обычаи особенно ярко расцветают в городах, возведённых по последнему слову архитектуры.
- Мы посетим величественные мечети в Грозном, Шали и Аргуне, прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскрёба в комплексе «Грозный-Сити».
Важная информация:Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой. Взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид сопровождающий
- Входные билеты на вертолетную площадку
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой. Взять с собой документ, удостоверяющий личность.
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
На автобусе
На весь день
Чечня
Выездные
Похожие туры из Махачкалы
Групповая
Михаил
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на проспекте Амет-Хана Султана
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 900₽ за человека
Групповая
Олег
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
Мечети, небоскребы, парки и грандиозные урбанистические панорамы на автобусной экскурсии
на проспекте Али-Гаджи Акушинского
Завтра
9 апр
13 апр
16 апр
3 000₽ за человека
Индивидуальная
Марианна
Очень популярно сейчас
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Разобраться в мире многообразия вкусов и ароматов на дагестанских рынках, в магазинах и ресторанах
По договоренности
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
6 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании