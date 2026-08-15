Посетите города Грозный, Шали и Аргун с самыми различными мечетями. Полюбуйтесь на живописные места, такие как Цветочный парк, Грозный-сити и многое другое.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Приглашаем вас познакомиться с неповторимой культурой Республики Чечня. Древние традиции и обычаи особенно ярко расцветают в городах, возведённых по последнему слову архитектуры. Мы посетим величественные мечети в Грозном, Шали и Аргуне, прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскрёба в комплексе «Грозный-Сити». Важная информация:
Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
• Взять с собой документ, удостоверяющий личность. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно), мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
Ежедневно в 6:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Аргун
- Мечеть «им. Аймани Кадыровой»
- Город Грозный
- Въездная арка
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный-сити
- Цветочный парк
- Город Шали
- Мечеть «Гордость Мусульман»
Что включено
- Трансфер
- Гид сопровождающий
Что не входит в цену
- Обед (600р-800р//чел.)
- Входные билеты на вертолетную площадку (200р. //чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала, из любой удобной точки
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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