Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)

Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы

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Посетите города Грозный, Шали и Аргун с самыми различными мечетями. Полюбуйтесь на живописные места, такие как Цветочный парк, Грозный-сити и многое другое.
Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)
Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)
Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)
Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)
Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)
Колоритная Чеченская Республика из Махачкалы (Грозный, Шали, Аргун)
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Что вас ожидает:

  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Город Грозный
  • Цветочный парк
  • Грозный-сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплексный Обед
  • Город Аргун
  • Мечеть Аймани Кадыровой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Приглашаем вас познакомиться с неповторимой культурой Республики Чечня. Древние традиции и обычаи особенно ярко расцветают в городах, возведённых по последнему слову архитектуры.
  • Мы посетим величественные мечети в Грозном, Шали и Аргуне, прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскрёба в комплексе «Грозный-Сити».

Важная информация:

Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой. Взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

  • не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • также нельзя брать с собой животных.

Ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид сопровождающий
  • Входные билеты на вертолетную площадку
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
ул. Амет Хана Султана, 35 Б / 6. Южный пост, кольцо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой. Взять с собой документ, удостоверяющий личность.
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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