Что вас ожидает: Приглашаем вас познакомиться с неповторимой культурой Республики Чечня. Древние традиции и обычаи особенно ярко расцветают в городах, возведённых по последнему слову архитектуры. Мы посетим величественные мечети в Грозном, Шали и Аргуне, прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскрёба в комплексе «Грозный-Сити». Важная информация:

Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

• Взять с собой документ, удостоверяющий личность. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил: