Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун

4.8
450 отзывов
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Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике.

Вы побываете в столице республики, полюбуетесь мечетью «Сердце Чечни» и пройдётесь по Цветочному парку, а затем посетите город Шали с величественной мечетью «Гордость мусульман».
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Ближайшие даты:
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Аргун
  • Мечеть имени Аймани Кадыровой
  • Проспект Путина
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Вертолетная площадка «Грозный Сити»
  • Цветочный парк
  • Мечеть Шали
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Современный мегаполис Чеченской Республики.
  • В городе Аргун мы увидим потрясающую Мечеть им. Аймани Кадыровой или Мечеть «Сердце Матери» — одно из красивейших культовых сооружений в стране. Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
  • Негрозный Грозный.
  • В столице республики полюбуемся на его сердце, на мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вертолетную площадку в комплексе высотных зданий «Грозный Сити». Цветочный парк («Парк чудес», «Парк влюблённых») — один из наиболее популярных и любимых мест для посещения как жителей, так и для гостей столицы.
  • Гордость Шали.
  • В городе Шали мы посетим самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман», которая может принять до 30 тысяч человек и получим море положительных эмоций.

Важная информация:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
  • Наличие посадочных мест в транспорте по факту прибытия туристов!

Смотрите свободные даты, выезд в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на вертолетную площадку
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты, выезд в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 450 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
381
4
45
3
14
2
6
1
4
С
29 мая 2023
Экскурсия, водитель, гид 5++++++всё супер 👍👍👍👍👍
Ч
29 мая 2023
А
29 мая 2023
З
28 мая 2023
Огромное спасибо Этномиру и замечательному гиду Харису за экскурсию! Экскурсия превзошла все ожидания! Прекрасные места и достопримечательности, интересные факты и дружелюбная атмосфера, мы ооочень довольны и благодарны! 👍👍
Д
28 мая 2023
Бахтияр красавчик, старался. Было интересно, скучать не давал, информацию преподносит реальную интересно. Проявлял заботу и внимание каждому, уделяя свою доброту и жизнерадостность.
Ш
28 мая 2023
Также очень понравилась вчерашняя экскурсия в Чечню. Спасибо, что без лишних сложностей изменили дату выезда. Гид Бахтияр провёл очень познавательную в историческом плане экскурсию, обратил внимание на тонкости архитектуры мечетей Грозного, Шали и Аргуна. К сожалению смотровая площадка была закрыта, но предложенная турфирмой замена на музей А. Кадырова очень даже порадовала. Благодарю за хорошую организацию поездки и знакомство с Чеченской республикой! Также рекомендую к посещению!
M
28 мая 2023
Estoy muy feliz de haber podido conocer Chechenia, es un sitio maravilloso que vale la pena visitar. El guía Bahtiar y el chofer han hecho un gran esfuerzo para complacernos a todos con nuestras ideas diferentes. Ha sido una experiencia muy buena, de mucho conocimiento y muy divertido. Les agradezco mucho.

Я очень рад, что смог познакомиться с Чечней, это замечательное место, которое стоит посетить. Гид Бахтияр и шофер приложили немало усилий, чтобы порадовать всех нас нашими разными идеями. Это был очень хороший опыт, насыщенный знаниями и очень веселый. Я вам очень признателен.
Л
27 мая 2023
Е
26 мая 2023
Всё что было в программе, всё увидели. Получили массу положительных впечатлений. Магомед водитель-гид коммуникабельный и приятный мужчина. Единственное,водителю-гиду надо микрофон,а то половину не слышали…,сидели на задних сидениях.
К
26 мая 2023
З
26 мая 2023
Ю
25 мая 2023
С
24 мая 2023
Самая прекрасная экскурсия! Грозный впечатлил! Очень понравились все мечети: и в Шали, и в Грозном, и в Аргуне. Но главное впечатление - это смотровая площадка в Грозный сити. Прекрасно организована экскурсия. Особая благодарность гиду Курбану. Очень профессиональный экскурсовод, знающий, в то же время очень доброжелательный. Экскурсия сопровождалась и шутками, и рассказами об обычаях, и информацией о всех населенных пунктах. Не заметили, как пролетели 12 часов. Спасибо огромное!
Ф
24 мая 2023
Все очень понравилось. Экскурсовод Луиза великолепна. Благодарю!
И
24 мая 2023
Мне не понравилось то, что машина приехала с пробитым колесом, не понравился гид который не хотел ничего рассказывать, а после того как мы настояли на том, что всё таки хотим слушать,выяснилось что он ничего не знает. Гид сказал нам, что он просто сопровождающий. По факту нас привезли в Чечню, показали 4 локации, ничего не рассказали и отвезли назад, на мои просьбы гид сказал что меня высадит из машины, а другой туристке сказал, что даст ей по почкам. Я так понимаю это сервис по дагестански
Ещё 435 отзывов

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