Мне не понравилось то, что машина приехала с пробитым колесом, не понравился гид который не хотел ничего рассказывать, а после того как мы настояли на том, что всё таки хотим слушать,выяснилось что он ничего не знает. Гид сказал нам, что он просто сопровождающий. По факту нас привезли в Чечню, показали 4 локации, ничего не рассказали и отвезли назад, на мои просьбы гид сказал что меня высадит из машины, а другой туристке сказал, что даст ей по почкам. Я так понимаю это сервис по дагестански