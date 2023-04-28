Знакомство с ТбилисиПо Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.

Сердце грузинского востокаВторой день посвятим поездке в Гори — сердце грузинского востока, раскинувшееся в Картлийской долине в окружении живописных гор. В самом сердце города находится его визитная карточка — древняя оборонительная крепость Горисцихе. Она возвышается на скалистой горе, к постройке можно добраться по извилистой тропинке. Но и окрестности древнего городка таят немало сюрпризов. Вы увидите Уплисцихе – пещерный город, высеченный в скале, который еще называют город Бога. Взору открываются многоуровневые строения, напоминающие соты.

Древняя МцхетаВ последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.