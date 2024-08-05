Туры в Грузию из Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Грузия» в Махачкале, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
На автобусе
12 отзывов
3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
12 сен в 22:00
26 сен в 22:00
15 000 за человека
На Тбилисобу из Махачкалы: грузинский праздник урожая
На автобусе
4 дня
На Тбилисобу из Махачкалы: грузинский праздник урожая
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: С 3 октября.
3 окт в 22:00
19 000 за человека
Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
На автобусе
5 дней
Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
10 сен в 22:00
17 сен в 22:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Х
    Хабибуллина
    5 августа 2024
    В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
    хотелось поблагодарить всех организаторов поездки, все очень понравилось, от поездки остались только приятные впечатления! ☀️🇬🇪 Отдельная благодарность водителю Мураду и гиду Тавсолтану, вы классные, просто молодцы! 🔥 Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Грузия»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
  2. На Тбилисобу из Махачкалы: грузинский праздник урожая
  3. Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Каменная чаша
  9. Карадахская теснина
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Грузия" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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