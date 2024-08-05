3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
12 сен в 22:00
26 сен в 22:00
15 000₽ за человека
4 дня
На Тбилисобу из Махачкалы: грузинский праздник урожая
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: С 3 октября.
3 окт в 22:00
19 000₽ за человека
5 дней
Тур в Грузию на 5 дней (Тбилиси-Батуми)
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
10 сен в 22:00
17 сен в 22:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ХХабибуллина5 августа 2024хотелось поблагодарить всех организаторов поездки, все очень понравилось, от поездки остались только приятные впечатления! ☀️🇬🇪 Отдельная благодарность водителю Мураду и гиду Тавсолтану, вы классные, просто молодцы! 🔥 Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Грузия»
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