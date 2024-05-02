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Авторский тур
3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина2 мая 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
- ВВиктория30 апреля 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
- ААнтон27 апреля 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Были в Дагестане с 21 по 25 апреля вчетвером, прилетели из Казани. Заранее связались с гидом Мухтаром, обсудили все моменты
- ММария3 марта 2024Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
- ТТатьяна6 декабря 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турЭто было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и
- ЗЗульфия23 октября 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турВсем доброго дня. Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие. Гиды- Султанмурад и Магомед-
- ППерова17 октября 2023Это были шикарные три дня, проведённые в отличной компании водителя Руслана и сопровождающего Будайчи. Дорога долгая, но очень комфортная. Их чувство юмора,
- ААлексей14 сентября 2023Экскурсия очень понравилась, великолепные виды, отличная гостинница, вкуснейшая еда и вино, приятный в общении грузинский гид Захар, отлично говорящий на русском. И конечно наш гид-сопровождающий, Абдул - душа компании, который сделал нам эту незабываемую поездку еще более впечатляюзей.
- ЮЮлия4 сентября 2023Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняНаше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
- ШШурыгина24 августа 2023Дагестанский экспресс - главные места за 3 дняЗамечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Туры из Махачкалы»
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