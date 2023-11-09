Вы отправитесь в путешествие по Гамсутлю с гидом, корни которого уходят в эти земли. Откройте исторические сокровища и величие гор из первоисточника.

Путешествие из прошлого в настоящее

Представьте себе путешествие в самое сердце Дагестана, в места, где история и культура переплетаются с дивной природой. Где каждый камень, каждый уголок таит в себе легенды прошлого. Вместе мы откроем для вас уникальность аула-призрака Гамсутль и его окрестностей, ведь мои корни уходят в эти земли, я знаю каждую дорогу, каждую тропинку и готов поделиться с вами историей своего родного края.

От Гимринского тоннеля до Ирганайского водохранилища

Наше путешествие начнется с Гимринского тоннеля — самого длинного в России. Затем нас ждет Гимринская башня, где в 1832 году происходило сражение и имам Шамиль сумел выйти из окружения царских войск. Оттуда мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Его грандиозный вид заставляет забыть обо всем на свете и полностью погрузиться в созерцание.

Энергетика гор

Следующим пунктом нашего путешествия станут Гергебильская и Гунибская ГЭС. Уникальные технологические сооружения величественно возвышаются на фоне гор, создавая неповторимый контраст техногенного и природного. Не менее впечатляющим станет посещение башни Андалал. Отсюда открывается панорама на Гунибскую ГЭС, которая заставляет сердце биться быстрее.

Шедевр земледельческого искусства

На нашем пути расположены Чохские террасы — рукотворное творение, напоминающее о гордости и упорстве местных жителей. В борьбе за землю с суровой горной природой они создали эти уникальные земледельческие террасы, выглядящие сегодня как величественные «амфитеатры», ставшие ярким символом человеческого стремления и созидательной силы.

Секреты аула-призрака, жившего между небом и землей

Основным пунктом нашего маршрута будет Гамсутль — аул-призрак, словно застывший во времени. Это уникальное место, которое совсем недавно было полным жизни: здесь работали люди, держали скот, существовали школа, медицинский пункт, мечеть и даже магазин, а жизнь текла так же, как и тысячелетия назад. Однако поиск лучшей жизни и смена обстоятельств заставили жителей оставить свои дома. Мы узнаем, почему это произошло, и посетим места, где теперь живут бывшие обитатели Гамсутля. Более того, вы узнаете, почему именно здесь, в таком неудобном для жизни месте, был построен аул. Почувствуете атмосферу этого места, его тишину и спокойствие, и посмотрите на мир глазами его давних жителей. Этот опыт поможет вам ближе понять историю и культуру Дагестана, ощутить связь времен и поколений, и оставит неизгладимые воспоминания в вашей памяти.

Новый взгляд на столицу Дагестана

Кульминационным моментом нашего путешествия станет остановка на смотровой площадке над Махачкалой. С высоты птичьего полета перед вами откроется величественная панорама столицы Дагестана. Это уникальная возможность увидеть город под новым углом, созерцая его величие и красоту, и взять с собой яркие воспоминания о Гамсутле и всей прекрасной земле Дагестана. Организационные детали• Выбирайте обувь для легкого треккинга и обязательно учтите переменчивость погоды, взяв с собой дождевик.

Мы будем взбираться в аул пешком — это займет примерно час. Если вам захочется добавить немного адреналина, вы всегда сможете воспользоваться услугами внедорожника (100 руб. /человека).