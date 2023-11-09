Наше увлекательное путешествие начнется в Махачкале и пройдет по живописному Буйнакскому перевалу.
Вместе с вами мы откроем истинную красоту аула-призрака Гамсутль, полюбуемся его уникальными видами, окунемся в историю и культуру Дагестана, и все это — в компании местного жителя, который сделает все возможное, чтобы ваше путешествие в Гамсутль стало незабываемым.
Вместе с вами мы откроем истинную красоту аула-призрака Гамсутль, полюбуемся его уникальными видами, окунемся в историю и культуру Дагестана, и все это — в компании местного жителя, который сделает все возможное, чтобы ваше путешествие в Гамсутль стало незабываемым.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Подземный водопад (Салтинское ущелье)
- Ирганайская ГЭС
- Гергебильская и Гунибская ГЭС
- Гимринский тоннель и башня
- Башня Андалал
- Аул-призрак Гамсутль
Описание
Вы отправитесь в путешествие по Гамсутлю с гидом, корни которого уходят в эти земли. Откройте исторические сокровища и величие гор из первоисточника.
Путешествие из прошлого в настоящее
Представьте себе путешествие в самое сердце Дагестана, в места, где история и культура переплетаются с дивной природой. Где каждый камень, каждый уголок таит в себе легенды прошлого. Вместе мы откроем для вас уникальность аула-призрака Гамсутль и его окрестностей, ведь мои корни уходят в эти земли, я знаю каждую дорогу, каждую тропинку и готов поделиться с вами историей своего родного края.
От Гимринского тоннеля до Ирганайского водохранилища
Наше путешествие начнется с Гимринского тоннеля — самого длинного в России. Затем нас ждет Гимринская башня, где в 1832 году происходило сражение и имам Шамиль сумел выйти из окружения царских войск. Оттуда мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Его грандиозный вид заставляет забыть обо всем на свете и полностью погрузиться в созерцание.
Энергетика гор
Следующим пунктом нашего путешествия станут Гергебильская и Гунибская ГЭС. Уникальные технологические сооружения величественно возвышаются на фоне гор, создавая неповторимый контраст техногенного и природного. Не менее впечатляющим станет посещение башни Андалал. Отсюда открывается панорама на Гунибскую ГЭС, которая заставляет сердце биться быстрее.
Шедевр земледельческого искусства
На нашем пути расположены Чохские террасы — рукотворное творение, напоминающее о гордости и упорстве местных жителей. В борьбе за землю с суровой горной природой они создали эти уникальные земледельческие террасы, выглядящие сегодня как величественные «амфитеатры», ставшие ярким символом человеческого стремления и созидательной силы.
Секреты аула-призрака, жившего между небом и землей
Основным пунктом нашего маршрута будет Гамсутль — аул-призрак, словно застывший во времени. Это уникальное место, которое совсем недавно было полным жизни: здесь работали люди, держали скот, существовали школа, медицинский пункт, мечеть и даже магазин, а жизнь текла так же, как и тысячелетия назад. Однако поиск лучшей жизни и смена обстоятельств заставили жителей оставить свои дома. Мы узнаем, почему это произошло, и посетим места, где теперь живут бывшие обитатели Гамсутля. Более того, вы узнаете, почему именно здесь, в таком неудобном для жизни месте, был построен аул. Почувствуете атмосферу этого места, его тишину и спокойствие, и посмотрите на мир глазами его давних жителей. Этот опыт поможет вам ближе понять историю и культуру Дагестана, ощутить связь времен и поколений, и оставит неизгладимые воспоминания в вашей памяти.
Новый взгляд на столицу Дагестана
Кульминационным моментом нашего путешествия станет остановка на смотровой площадке над Махачкалой. С высоты птичьего полета перед вами откроется величественная панорама столицы Дагестана. Это уникальная возможность увидеть город под новым углом, созерцая его величие и красоту, и взять с собой яркие воспоминания о Гамсутле и всей прекрасной земле Дагестана. Организационные детали• Выбирайте обувь для легкого треккинга и обязательно учтите переменчивость погоды, взяв с собой дождевик.
Мы будем взбираться в аул пешком — это займет примерно час. Если вам захочется добавить немного адреналина, вы всегда сможете воспользоваться услугами внедорожника (100 руб. /человека).
Каждый день с 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед (примерно 500 руб. с человека)
- Конная прогулка — 1000 руб. с человека
- Сапоги для прохождения к Салтинскому водопаду — 100 руб. аренда сапогов, в осенне-зимний период не нужны
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Северный автовокзал г. МахачкалыЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 8:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Быть готовым пройти пару км в гору
- Взять дождевик на случай если пойдет дождь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
9 ноя 2023
Очень интересная продолжительная экскурсия по горному Дагестану! Нас сопровождал Арсен, показал очень красивые локации, узнали много интересных фактов о жизни в горах, пообедали в уютном семейном кафе с домашней вкуснейшей кухней, поднялись в заброшенное горное село. Большое спасибо, гостеприимный Дагестан!
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