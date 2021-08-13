Величественный Дербент
Дербент — самый старый город России, окруженный ореолом мифов и тайн.
На этой экскурсии вы услышите захватывающие истории его расцвета и упадка и отправитесь на прогулку по узким древним улочкам среди многовековых зданий.
На этой экскурсии вы услышите захватывающие истории его расцвета и упадка и отправитесь на прогулку по узким древним улочкам среди многовековых зданий.
Ближайшие даты:
1
мая
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5
мая
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мая
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12
мая
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18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Экраноплан «Лунь»
- Крепость Нарын-Кала
- Девичьи бани
- Старейшая Джума-мечеть
- Набережная города
- Прогулка по магалам в старой части города
- Армянская церковь
- Сувенирный домик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ты сможешь прогуляться по стенам Великой крепости Нарын-Кала;
- Центральная Джума-мечеть не оставит никого равнодушным, являясь самой старой мечетью;
- В нашей программе будет старая Армянская церковь, внутри находится музей ковра и прикладного искусства;
- Красивая Набережная города.
- Вкусный обед и несравненный ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь».
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По средам, субботам в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Посещение крепости Нарын-Кала, экскурсия внутри крепости
- Девичьи бани
- Вкусный обед в уютном кафе
- Сувенирный домик
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам, субботам в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание, экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек. В случае недобора группы мы можем предложить вам другую дату, индивидуальную экскурсию только для вашей компании или другие варианты.
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
- Добро пожаловать!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
13 авг 2021
На мой взгляд экскурсия была недостаточно информативна, больше визуальная, что связано с отсутствием четко выстроеного рассказа у гида Мусы.
К
Кобилжон
7 авг 2021
А
Анастасия
6 авг 2021
О
Ольга
6 авг 2021
Очень интересный древний самобытный город. Прекрасная экскурсия в крепости. Вкусный обед и необыкновенно обходительный персонал кафе
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