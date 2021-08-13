Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ

Величественный Дербент

4.3
4 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Дербент — самый старый город России, окруженный ореолом мифов и тайн.

На этой экскурсии вы услышите захватывающие истории его расцвета и упадка и отправитесь на прогулку по узким древним улочкам среди многовековых зданий.
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Ближайшие даты:
1
мая
5
мая
8
мая
12
мая
18
мая
21
мая
25
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Экраноплан «Лунь»
  • Крепость Нарын-Кала
  • Девичьи бани
  • Старейшая Джума-мечеть
  • Набережная города
  • Прогулка по магалам в старой части города
  • Армянская церковь
  • Сувенирный домик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ты сможешь прогуляться по стенам Великой крепости Нарын-Кала;
  • Центральная Джума-мечеть не оставит никого равнодушным, являясь самой старой мечетью;
  • В нашей программе будет старая Армянская церковь, внутри находится музей ковра и прикладного искусства;
  • Красивая Набережная города.
  • Вкусный обед и несравненный ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь».

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По средам, субботам в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Посещение крепости Нарын-Кала, экскурсия внутри крепости
  • Девичьи бани
  • Вкусный обед в уютном кафе
  • Сувенирный домик
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, субботам в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание, экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек. В случае недобора группы мы можем предложить вам другую дату, индивидуальную экскурсию только для вашей компании или другие варианты.
  • После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
  • Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
  • Добро пожаловать!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
3
2
1
Н
13 авг 2021
На мой взгляд экскурсия была недостаточно информативна, больше визуальная, что связано с отсутствием четко выстроеного рассказа у гида Мусы.
К
7 авг 2021
А
6 авг 2021
О
6 авг 2021
Очень интересный древний самобытный город. Прекрасная экскурсия в крепости. Вкусный обед и необыкновенно обходительный персонал кафе

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На автобусе
На весь день
Экраноплан «Лунь»
Популярные места

Похожие туры из Махачкалы

Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Популярное предложение
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
на проспекте Али-Гаджи Акушинского
Завтра
14 апр
16 апр
18 апр
3 500 за человека
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Из Махачкалы - в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
14 апр
15 апр
16 апр
17 апр
11 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ