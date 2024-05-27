Экскурсии по Старому городу в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Махачкале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Махачкала известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
«Но кроме этого заглянем во двор Дома-корабля, увидим балкончики на сваях и исследуем непричесанные закоулки старого города: лучшее место, чтобы понаблюдать за самобытной жизнью горожан»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
54 отзыва
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
«Потом отправимся на пешую прогулку по историческим узким улочкам Старого города, посетим самую старую Джума-мечеть во всем пространстве СНГ, и, конечно, попробуем национальную кухню в этнокафе»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Света
    27 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
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    Махачкалу. Гид очень интересно рассказывала,было приятно общаться,шутила). Что особенно понравилось-это старинные фотографии! Это было очень круто сравнить ДО и ПОСЛЕ. Мы прошлись по главным улицам,посмотрели красивые места. Спасибо огромное за впечатления!

    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце
  • K
    KRISTINA
    24 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
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    вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид. Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый. Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне! Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании, жителях. С удовольствием ответила на все наши вопросы.
    Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
    Забронировали экскурсию в Дербент примерно за месяц. Ее одобрили. За день, к сожалению, с нами никто не связался, к ночи стало известно что мы едем с другой компанией, спасибо что не бросили на произвол судьбы.
  • Н
    Надежда
    14 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Великолепная экскурсия! Невероятно обаятельный гид Хадижа не только погрузила нас в историю города Махачкала, но и, являясь жителем города, рассказала
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    нам о том как живут столица и республика сейчас. Было очень приятно пообщаться с человеком,который не равнодушен к своему делу и к стране, в которой живет.

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    С нами весь день был гид Ибрагим. 1. Очень аккуратно нас вез. 2. По дороге рассказал много интересного о культуре народов Дагестана. 3.
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    Подсказал полезные места для покупок и где можно вкусно поесть. 4. Взял на себя все организаторские вопросы. День прошел очень комфортно и легко. Очень советуем Ибрагима, как гида

  • Е
    Евгений
    3 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный и позитивный человек. В
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    разговоре с ним и рассказах о быте и истории Дагестана наш путь до Дербента пролетел незаметно. К тому же он детально продумал нашу экскурсию, благодаря чему мы все время спускались от одного обьекта до другого, не приходилось подниматься вверх по жаре. Ибрагим еще и прекрасный водитель, с ним было совершенно спокойно в машине. Еще нам гид посоветовал прекрасное место для обеда, такой вкусной долмы мы нигде не пробовали😁

    Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительныйОчень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный
  • Е
    Елена Жокина
    12 октября 2022
    Дербент и экраноплан Лунь
    Несмотря на капризы погоды поездка получилась очень интересной и насыщенной благодаря гиду Светлане, которая не замолкала на протяжении 12 часов. Интересные рассказы гида, еë взгляд на жизнь республики "изнутри" останутся в наших сердцах надолго.
  • Е
    Елена Побежимова
    7 октября 2022
    Дербент и экраноплан Лунь
    Впечатление от экскурсии в целом хорошее, увидели и услышали много интересного, программа была насыщенной. Хотелось бы внести коррективы в саму
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    организацию поездки: так как выезд ранний, а обед был достаточно поздно, (все уже были голодные и интерес ко всему угас) было бы неплохо организовать какую-либо стоянку, где люди могли немного перекусить. Стоянка была, но так как мы не знали о позднем обеде, то этим не воспользовались, гид должен был проговорить этот момент. В целом огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Старый город»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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