1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
«Но кроме этого заглянем во двор Дома-корабля, увидим балкончики на сваях и исследуем непричесанные закоулки старого города: лучшее место, чтобы понаблюдать за самобытной жизнью горожан»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
«Это вид застройки Старого города с узкими улицами и «слепленными» двухэтажными домами с плоскими крышами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
«Потом отправимся на пешую прогулку по историческим узким улочкам Старого города, посетим самую старую Джума-мечеть во всем пространстве СНГ, и, конечно, попробуем национальную кухню в этнокафе»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССвета27 мая 2024Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
- KKRISTINA24 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
- ЛЛюдмила22 мая 2024Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании, жителях. С удовольствием ответила на все наши вопросы.
- ДДмитрий21 мая 2024Забронировали экскурсию в Дербент примерно за месяц. Ее одобрили. За день, к сожалению, с нами никто не связался, к ночи стало известно что мы едем с другой компанией, спасибо что не бросили на произвол судьбы.
- ННадежда14 мая 2024Великолепная экскурсия! Невероятно обаятельный гид Хадижа не только погрузила нас в историю города Махачкала, но и, являясь жителем города, рассказала
- ЕЕлена6 мая 2024С нами весь день был гид Ибрагим. 1. Очень аккуратно нас вез. 2. По дороге рассказал много интересного о культуре народов Дагестана. 3.
- ЕЕвгений3 мая 2024Очень понравилась поездка в Дербент. Но еще больше удовольствия получили от общения с гидом. Ибрагим-очень общительный и позитивный человек. В
- ЕЕлена Жокина12 октября 2022Дербент и экраноплан ЛуньНесмотря на капризы погоды поездка получилась очень интересной и насыщенной благодаря гиду Светлане, которая не замолкала на протяжении 12 часов. Интересные рассказы гида, еë взгляд на жизнь республики "изнутри" останутся в наших сердцах надолго.
- ЕЕлена Побежимова7 октября 2022Дербент и экраноплан ЛуньВпечатление от экскурсии в целом хорошее, увидели и услышали много интересного, программа была насыщенной. Хотелось бы внести коррективы в саму
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Старый город»
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