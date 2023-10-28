Выходные дни в горах Дагестана

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Приглашаю вас отправиться в авторский тур по солнечному Дагестану.

За три дня вы познакомитесь с главными местами притяжения республики — полюбуетесь видами Сулакского каньона, увидите живописные водохранилища, заснеженные вершины гор, проедете по самому длинному автотоннелю в России и зарядитесь энергией.
Выходные дни в горах Дагестана
Выходные дни в горах Дагестана
Выходные дни в горах Дагестана
Выходные дни в горах Дагестана
Выходные дни в горах Дагестана
Выходные дни в горах Дагестана
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Махачкала
  • Сулакский каньон
  • Река Сулак
  • Бархан Сарыкум
  • Аул призрак
  • Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Салтинский водопад
  • Ирганайское водохранилище
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Башня Имама Шамиля
  • Гимринский тоннель
  • Гуниб
  • Каспийское море
  • Аварское Койсу
  • Гунибское водохранилище
  • Гергебильское водохранилище
  • Седло гора
  • Гора Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетЕсли вы приехали в солнечный Дагестан, предлагаю вам отправиться со мной 3-дневный авторский тур по республике. Мы увидим всю красоту Дагестана, а именно:

  • столицу Дагестана — Махачкалу, невероятно колоритный и радушный город.
  • Сулакский каньон — гордость Дагестана, местный Гранд-Каньон;
  • Чиркейское водохранилище, где с одной стороны можно полюбоваться озером в обрамлении гор, с другой — необычным видом ГЭС;
  • самый длинный тоннель в России — Гимринский;
  • Ирганайское водохранилище — островок безмятежности и красоты, где в изумрудной водной глади отражаются величественные черные скалы;
  • снежные горы;
  • красоту Шамильского и Тляратинского районов и многое другое.
Я покажу вам те места, которые не покажет ни один туроператор — альпийские луга в горах Дагестана, горы на высоте 3000 метров над уровнем моря. У нас будут пикники в горах Дагестана, и вы попробуете настоящий шашлык!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном джипе на протяжении всего тура
  • Все дополнительные трансферы джипы, заброски в горы
  • Проживание в современных отелях и гостевых домах
  • Питание по программе завтраки, обеды, ужины
  • Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
  • Все входные билеты на экскурсии
  • Прогулка на сапах с инструктором
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Чат с участниками тура 24/7
Что не входит
  • Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
  • Личные дополнительные расходы, сувениры, развлечения (зиплайн, тарзанка и другие)
Место начала и завершения?
Только после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я знаю что такое сервис 🍷
  • Моя цель чтоб вы остались довольны 🫶🏻
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
Сулакский каньон
Популярные места
Чиркейская ГЭС
Село Хунзах
Село Чох
Салтинский водопад

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