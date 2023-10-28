Приглашаю вас отправиться в авторский тур по солнечному Дагестану.
За три дня вы познакомитесь с главными местами притяжения республики — полюбуетесь видами Сулакского каньона, увидите живописные водохранилища, заснеженные вершины гор, проедете по самому длинному автотоннелю в России и зарядитесь энергией.
За три дня вы познакомитесь с главными местами притяжения республики — полюбуетесь видами Сулакского каньона, увидите живописные водохранилища, заснеженные вершины гор, проедете по самому длинному автотоннелю в России и зарядитесь энергией.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Махачкала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Аул призрак
- Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинский водопад
- Ирганайское водохранилище
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Башня Имама Шамиля
- Гимринский тоннель
- Гуниб
- Каспийское море
- Аварское Койсу
- Гунибское водохранилище
- Гергебильское водохранилище
- Седло гора
- Гора Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЕсли вы приехали в солнечный Дагестан, предлагаю вам отправиться со мной 3-дневный авторский тур по республике. Мы увидим всю красоту Дагестана, а именно:
- столицу Дагестана — Махачкалу, невероятно колоритный и радушный город.
- Сулакский каньон — гордость Дагестана, местный Гранд-Каньон;
- Чиркейское водохранилище, где с одной стороны можно полюбоваться озером в обрамлении гор, с другой — необычным видом ГЭС;
- самый длинный тоннель в России — Гимринский;
- Ирганайское водохранилище — островок безмятежности и красоты, где в изумрудной водной глади отражаются величественные черные скалы;
- снежные горы;
- красоту Шамильского и Тляратинского районов и многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном джипе на протяжении всего тура
- Все дополнительные трансферы джипы, заброски в горы
- Проживание в современных отелях и гостевых домах
- Питание по программе завтраки, обеды, ужины
- Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
- Все входные билеты на экскурсии
- Прогулка на сапах с инструктором
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Чат с участниками тура 24/7
- Что не входит
- Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
- Личные дополнительные расходы, сувениры, развлечения (зиплайн, тарзанка и другие)
- Место начала и завершения?
- Только после бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я знаю что такое сервис 🍷
- Моя цель чтоб вы остались довольны 🫶🏻
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
Сулакский каньон
Популярные места
Чиркейская ГЭС
Село Хунзах
Село Чох
Салтинский водопад
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