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туре, а ощущение, что уже неделю. Все, что заявлено в описании - напоминает краткий и скромный план по сравнению с тем, что мы увидели и почувствовали на самом деле. Никогда бы мы не ощутили всю полноту ощущений, если бы "диким" образом пытались заглянуть в душу этой прекрасной республики. Я никогда не видела более красивых горных пейзажей, чем те, которые буквально обрушились на нас в этом туре. Историческая часть маршрута тоже прекрасно составлена и очень познавательна. Хочу ещё сказать, что в этом туре мы не только увидели, но и услышали от Эльдара много незаезженной информации, о которой навскидку не нагуглить в интернете. Я не буду рассказывать подробно о нашей поездке. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать в отзывах. Прекрасная республика, очень доброжелательный народ, непередаваемая природа, весьма удобный сервис для заказа экскурсий. Такой тур (или подобные) прекрасно подойдёт людям, которые не которые не рассматривают Дагестан как преимущественно пляжный отдых. СПАСИБО СЕРВИСУ И ЭЛЬДАРУ! БРАВО!!!