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По популярности
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
27 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав28 июня 2024Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
- ААлина7 июня 2024Всем доброго дня! Отзывы не пишу обычно. Но не могу молчать. Поездка с Эльдаром прошла прекрасно! Были три дня в
- ААнна28 мая 2024Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
- ШШурыгина24 августа 2023Дагестанский экспресс - главные места за 3 дняЗамечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На выходные»
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