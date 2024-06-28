Туры выходного дня в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Махачкале, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
31 отзыв
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
22 000 за человека
Швейцария по-дагестански: едем в горы
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
35 000 за человека
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
27 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    28 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
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    нашли общий язык и быстро подружились. Во время тура обеспечил все удобства и комфорт. Обязательно порекомендую вас своим друзьям, но и сам буду как можно чаще посещать

    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых местЭто был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых местЭто был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест
  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Всем доброго дня! Отзывы не пишу обычно. Но не могу молчать. Поездка с Эльдаром прошла прекрасно! Были три дня в
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    туре, а ощущение, что уже неделю. Все, что заявлено в описании - напоминает краткий и скромный план по сравнению с тем, что мы увидели и почувствовали на самом деле. Никогда бы мы не ощутили всю полноту ощущений, если бы "диким" образом пытались заглянуть в душу этой прекрасной республики. Я никогда не видела более красивых горных пейзажей, чем те, которые буквально обрушились на нас в этом туре. Историческая часть маршрута тоже прекрасно составлена и очень познавательна. Хочу ещё сказать, что в этом туре мы не только увидели, но и услышали от Эльдара много незаезженной информации, о которой навскидку не нагуглить в интернете. Я не буду рассказывать подробно о нашей поездке. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать в отзывах. Прекрасная республика, очень доброжелательный народ, непередаваемая природа, весьма удобный сервис для заказа экскурсий. Такой тур (или подобные) прекрасно подойдёт людям, которые не которые не рассматривают Дагестан как преимущественно пляжный отдых. СПАСИБО СЕРВИСУ И ЭЛЬДАРУ! БРАВО!!!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возятСодержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят
  • Ш
    Шурыгина
    24 августа 2023
    Дагестанский экспресс - главные места за 3 дня
    Замечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды
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    и ужины, мастер класс Лезгинки, всё просто великолепно, советую всем не пожалеете, не откладывайте своё приключение увидеть красоты Дагестана с "ASSA TRAVEL" Команда бомбическая лучшие гиды, всё для людей. Огромное спасибо "ASSA TRAVEL" И отдельное спасибо Полине организатору, а также нашему гиду Мураду вы в моём ❤ вместе с Дагестаном.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
  2. Швейцария по-дагестански: едем в горы
  3. Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Каменная чаша
  9. Карадахская теснина
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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