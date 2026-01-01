Описание тура
Тур - все включено.
Проживание в горах с высоким комфортом - Главрыба и Белые Журавли 4
Классический тур для любого возраста с наполнением высокого уровня и профессиональным гидом! Старт и финиш -Махачкала.
Продолжительность тура в 7 дней позволяет нам сохранить мягкий тайминг и проводить много времени на локациях. Моменты, когда можно остановиться - без них горы не горы) Это позволит не только вдохнуть, но и подышать этим несравненным ароматом масштабности, тишины и красоты гор! Но при этом - Программа расписана с утра до вечера! В этом сезоне, как и в предыдущие годы, тур проводит гид-историк Руслан.
Возможно одноместное размещение.
Этот тур - поиск тонкой грани между все успеть и расслабленной гармонией! Это и есть его ценность и основное отличие от коротких программ.
В туре мы посещаем все Топ-Локации Центрального Дагестана и Дербент
Живем в классных местах:
База Главрыба - Инфраструктурный оазис Дагестана. Здесь у нас Вип -домики, веранды которых стоят прямо на воде на горной реке и Дома Стандарт. Вип-дома двухкомнатные, с одним санузлом на две комнаты. Базовая цена тура подразумевает проживание в Вип- доме 2+1 (подселение возможно только по полу), либо в Стандарте вдвоем. Т. е. 2 человека в одной комнате и 1 человек во второй. Обычно во второй комнате живет тот, кто путешествует один. Но если вы хотите жить в Вип доме вдвоем, без подселения в соседнюю комнату - это возможно с доплатой 7000 с пары. Вип - домов всего 4 штуки, поэтому и приходится добирать стандартами. Но есть еще большие дома, и если вы едете вчетвером и хотите жить вместе, то возможна замена на большой дом (данные дома не удерживаются нашей бронью и чем ближе к туру, тем сложнее заменить, так как могут быть заняты другими)
Горный отель Белые Журавли 4 - топовый четырехзвездочный отель в горах Дагестана, расположенный на берегу реки Айварское койсу. Здесь мы пробудем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по местным красотам. У нас в брони двухместные номера (с возможностью доп. места) и 1 дом, в котором возможно размещение до 3-4х человек (с детьми). Также в номерном фонде есть еще два больших дома вместимостью до 4х-6х и большие семейные номера. Они не удерживается бронью. Замена возможна в случае доступности, и в зависимости от категории может быть за доплату.
База очень хорошо расположена по логистике - мы теряем на дорогу до локаций минимально возможное время. В разделе фотографии отеля - на третьем фото стандартный номер. На следующих - фото из среднего дома. На последних - вид на дома и территорию.
В Дербенте живем в классическом 3 отеле Шахристан. Отель расположен прямо около прогулочной зоны центра Дербента. В прошлом году в Дербенте открыли самый большой поющий фонтан в Европе! Это не просто фонтан, это целый парк фонтанов! Таких штук, как здесь, я прежде нигде не видел! Так вот - отель прямо у этой площади стоит!
Особенности нашего тура:
Тур построен с максимальной эффективностью- мы не теряем время в Махачкале. Сразу после прилета уезжаем в Дербент. По прилету ориентируемся на время 11.00 -12.00 или раньше. Обратный вылет после 19.00. Многие прилетают на 1 день раньше и улетают на 1 день позже - проводя свободное время в Махачкале. По отелям и тому, что можно поделать в Махачкале, соориентируем.
В нашем туре, для проживания, используются только отличные, комфортные места.
Нас сопровождает гид-историк - опытный человек и профессионал.
Питание все включено, кроме обеда и ужина в первый день
Прогулка на катерах включена в стоимость
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В этом туре возможен любой возраст.
Если хотите более динамичный тур, то посмотрите нашу программу Краски Дагестана - ссылка
Программа тура по дням
Прилет в Махачкалу. Дербент. Крепость Нарын-Кала
Утром мы собираем всех и едем на побережье каспийского моря в один из древнейших живущих городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Заселимся в отель Шахристан 3 в центре Дербента и отправимся на прогулку по великолепной крепости, плывущей над городом, и по улочкам Старого города.
Вечер будет свободным, можно будет погулять по городу, сходить на берег моря или просто поужинать в каком-нибудь уютном месте.
Лунь, переезд в горы
Утром завтракаем в отеле и едем смотреть Ударный экраноплан Лунь. Это единственный построенный экраноплан проекта 903. В связи с распадом Советского Союза экраноплан так и не был принят на вооружение, а проект был закрыт в связи с недостатком финансирования. Стоит он прямо на берегу Каспийского моря, так что будет возможность искупаться.
После Луня едем на рынок, обедаем в Дербенте и едем в горы, в район села Карадах - в наш отель Белые Журавли. В этом отеле мы проведем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по красотам высокогорья) Белые Журавли имеет официальный статус четырехзвездочного и уже 4 года наше основное место проживания в горах. Проживание здесь - особое удовольствие!
Матлас, водопад Тобот
Утром едем в Матлас-парк. Плато и курорт Матлас - Удивительное живописное место с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря. Тут красивейшие виды (если повезет -увидим парящих орлов совсем близко!) Тут есть классный зиплайн - более короткий, но при этом более быстрый, чем на Каньоне.
Отсюда поедем в одну из фантастических теснин Хунзахского района - Матласскую каменную чашу. Она состоит из нескольких скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами- лабиринтами. Длина теснины 90 м. Стены украшены мхом и цветами. Около чаши устроим небольшой пикничок.
Далее поедем на водопад Тобот - один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Высота водного потока составляет около 80 метров. Недалеко от водопада и пообедаем.
Карадахская теснина, Гоор, Кахиб
Завтракаем и едем в Карадахскую теснину, которую аварцы называют Бецъкварили, что в переводе означает Темное или Слепое ущелье, также часто называют Воротами чудес. Очень красивая и масштабная Теснина. Прогулка здесь занимает час-полтора и едем далее в старый Гоор.
Когда-то давно это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов на самой вершине горы, на краю отвесной пропасти. Вы наверняка слышали о норвежском Языке тролля? Так вот в Гооре есть похожая локация, от которой захватыват дух и трясутся коленки и не только они))
Тут самые красивые и масштабные виды! Это наша любимая локация и такой она становится для большинства путешественников! Автобус сюда доехать не сможет, поэтому небольшую часть пути мы проедем с местными на уазиках.
После Гоора пообедаем в соседнем селе Кахиб и прогуляемся по его современной и древней частям.
Гамсутль, Чох, Салта, Гуниб
Утром едем в село Чох одно из самых старинных селений Дагестана и России, известное с Xiv в., хотя люди здесь жили и раньше с эпохи неолита. Среди уроженцев аула великое множество выдающихся людей деятелей науки и культуры. Чох — родина Али Алиева — спортсмена и врача, прославившего не только свой аул, Дагестан, но и Россию.
Аул является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для жилищ горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов. Известен он также, расположенным рядом, заброшенным аулом Гамсутль, в который мы и отправимся в первую очередь.
На Гамсутль мы спускаемся. Наверх, на плато над Гамсутлем, нас забрасывают на машинах и Гамсутль мы посещаем уже спускаясь. Уровень маршрута относительно легкий, по сравнению с тем, если подниматься на него пешком. А на самом плато, с его альпийскими лугами, открываются очень красивые виды на все окрестности.
Потом мы погуляем по Чоху, посетим музей Этнодома.
Далее поедем на единственный в Дагестане Салтинский подземный водопад. Чтобы увидеть его, нужно совершить непродолжительную прогулку. К водопаду ведет узкое и извилистое ущелье — Салтинская теснина, длина которой всего 500 м. Маршрут несложный, но требующий внимательности и осторожности.
Главрыба, Катера
Утром покидаем отель и едем к следующему месту ночевки. По дороге проедем через Ирганайское водохранилище, имеющего очень красивые виды с отвесными скалами на противоположном берегу. Проедем через самый длинный в России - Гимринский тоннель длиной 4 км. И заедем покататься на катерах на Чиркейское водохранилище, в которое впадает большой Сулакский каньон - один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе. Его глубина достигает в самой глубокой части до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. Чиркейская Гэс имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину. Берега водохранилища сильно изрезаны и напоминают норвежские фьорды -виды космические!) Здесь традиционно у нас самая большая прогулка вглубь Большого Каньона к тропе Шамиля, с купанием с катера или берега.
Катание на катерах по Большому каньону делаем обычно во второй половине сезона - с июля по октябрь, а в первой половине катаемся по Зубутлискому ущелью, (часто это место ошибочно называют - Сулакский каньон). Автобусам запретили проезд в Зубутли и поэтому здесь мы используем доп. транспорт - джипы Главрыбы, а заодно посещаем еще одну малолюдную смотровую, с которой видно не только все ущелье, но арку плотины Чиркейской Гэс. Прогулка на катерах в этом исполнении наиболее вероятно проходит в последний день, утром. И в этом варианте есть возможность прокатиться на большом Зип-лайне (1 км) над каньоном!
Далее двинемся на базу Главрыба - очень уютное и красивое место, настоящий инфраструктурный оазис Дагестана. Будет приветственный ужин, с шикарной форелью, которую выращивают здесь же в форелеводческом хозяйстве! Абдулгапур (управляющий отельным комплексом - вырос в Зубутли) в музее Главрыбы расскажет вам про историю и быт этих мест.
В 2024 году на мосту было запущено лазерное шоу Великаны Дагестана. Проходит оно вечером, после наступления темноты, и время начала меняется в течении сезона. Стоимость тоже бывает разная 1500-2000 рублей с человека. Очень рекомендую вам его посетить, особенно если вы с детьми. Это полный восторг! Гора близко, картинка огромная - Аналогов нет! Шоу не включено в стоимость тура. И если вы хотите на него попасть, обязательно скажите об этом гиду заранее, за пару дней до Главрыбы.
Нохьо, подвесной мост, Бархан Сарыкум
В этот день утром, заедем на подвесной мост и в пещеру на Главрыбе. На мосту можно прокатиться на Зиплайне (500р) и прыгнуть роупджампинг (5000). Программа последних двух дней написана исходя из катания на катерах по Большому каньону со стартом на Чиркейском водохранилище. В случае катания по Зубутлинскому ущелью - мост и катера меняются местами.
Заедем на обед, на Смотровую поселка Дубки, с которой видно все Зубутлинское ущелье сверху.
И по дороге в аэропорт посетим последнюю локацию бархан Сарыкум- крупнейший песчаный бархан в Европе. Это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Дюна являлась местом съёмки для фильма Белое солнце пустыни. Мы услышим легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможем прогуляться по гребню и познакомиться с особенностями местной флоры и фауны.
Мы разъезжаемся по домам, но какая то частичка нас навсегда останется в этих невероятных горах Дагестана
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все проживание - 1 ночь, База Главрыба, 4 ночи - горный отель Белые Журавли, 1 ночь - Отель 3 Шахристан
- Все трансферы на комфортном автобусе Мерседес и доп. транспорт на локациях
- Сопровождение организаторов и гида 24/7
- Все питание, кроме последнего Ужина в Дербенте и первого обеда по прилету в Махачкалу
- Все экскурсии и входы в платные места
- Одна прогулка на катерах
- Бутилированная вода всегда есть в автобусе
Что не входит в цену
- Перелет в Махачкалу, либо другой транспорт до нее
- Экстремальные развлечения - Зиплайны, Роупджампинг и т. п
О чём нужно знать до поездки
Не забудьте взять дождевик.
На прогулках удобно ходить с небольшим рюкзаком, в который можно положить воду, дождевик, повербанк, салфетки
Возьмите полотенце с собой. Хотя в местах проживания их везде дают, но иногда есть возможность купания в моменты переезда между ними.
Проживание:
Отель Шахристан 3 - В этом сезоне в Дербенте живем в самом центре, рядом с поющими фонтанами. Здесь у нас 4 двухкомнатных люкса (с возможность семейного размещения 3 или 4 чел) и 4 номера 2х.
База Главрыба - Инфраструктурный оазис Дагестана. Здесь у нас Вип -домики, веранды которых стоят прямо на воде на горной реке, и Дома Стандарт. Дома Вип двухкомнатные и базовая Цена тура подразумевает расселение в них 2+1 (два человека в одной комнате и 1 чел во второй), либо двухместное размещение в доме Стандарт. Обычно во вторую комнату в Вип доме мы подселяем того, кто путешествует в одиночку, но к парам не подселяем. Если вы едете парой и хотите жить вдвоем в Вип доме у воды - напишите об этом при бронировании. За доплату в 7000 руб с пары возможно размещение в Вип Доме вдвоем. Вип домов всего 4. Стандарты по интерьеру очень похожи на Вип, но однокомнатные и расположены в парке
Горный отель Белые Журавли - топовый четырехзвездочный отель в горах Дагестана, расположенный на берегу реки Айварское койсу. Стандартные условия размещения - двухместные номера (с возможностью размещения доп места). Есть еще большие дома, и семейные номера, которые вмещают до 6 чел. Они не удерживается бронью, но если у вас компания, то по запросу замена возможна. В зависимости от категории и вашего состава может быть как с доплатой так и без нее. Здесь мы пробудем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по местным красотам. Это место уже третий год является нашим основным местом проживания в Горах Дагестана в Туре Горная любовь. Раньше мы его называли - Шале на реке
Горная любовь в летнем сезоне 2026 будет в проводиться с первой ночью в Дербенте. Старт и финиш - Махачкала.
Пожелания к путешественнику
Регион мусульманский, с соответствующими особенностями в культуре и традициях.
Исторический путь развития Дагестана сильно отличается от того, что происходило в центральной России, по этой причине те культурные явления которые могут казаться гостям нормальными, здесь являются девиацией:
1) Шорты и открытая одежда, подчеркивающая мужскую и женскую сексуальность - в Дагестане является девиантной. Если шорты, то не облегающие тело, и ниже колен как минимум на 15см. Т. е. колено должно быть полностью закрыто.
Майки, декольте, открытый вверх, живот или спина, относится к такой же категории.
Это касается гостей обеих полов, возрастом от 13-14 лет. (речь идёт о достижении пубертатного периода, по этому возраст относителен)
К детям до подобного возраста, таких ограничений нет, но следует иметь в виду, чем южнее, и чем выше в горы, тем сильнее воздействие ультрафиолета на кожу, и тем выше вероятность получить повреждения кожи.
Для купания нужно использовать купальные шорты и майки.
В некоторых местах девушкам будет удобно в платьях, но если поехать на Зиплайне или на лошади, то в платье не получится - учитывайте этот момент.
2) Употребление алкоголя и курение.
Во время экскурсии, алкогольное опьянение противоречит технике безопасности, горы являются источником повышенной опасности, многие локации не огорожены.
Допустимо вечером, на территории отелей, кроме отеля в центре Семейного отдыха Главрыба (первая ночь). С приобретением алкоголя по мере необходимости так же поможем.
В горных районах приобретение алкоголя доступно не везде, да и Махачкале он есть не в каждом магазине.
Курение женщин в общественных местах, считается так же нежелательным, как и курение у мечети или кладбищ для обеих полов.
Если вы курите, спрашивайте у гида, где лучше покурить по маршруту.
Соблюдение всех этих установок поможет избежать негативных ситуаций, вызванных гневом местных жителей и замечаний, что сделает наш отдых комфортным.
В последнее время в среде местных, кто работает в сфере туризма, сильно обострились дискуссии на тему несоблюдения туристами этих рекомендаций. Я прошу вас очень внимательно к ним отнестись. Так как их несоблюдение накладывает на нас репутационные проблемы, что может очень мешать в работе в этом регионе. Выполнение этих рекомендаций является проявлением уважения к местным традициям. И с этим же уважением будут относиться и к вам. Хотя вы несомненно увидите тех, кто не соблюдает - но в основном это туристы без сопровождения.
Прошу вас обратить внимание на это - соответствующую нормам одежду обязательно надо взять с собой, даже если это жаркое лето!