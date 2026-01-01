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Описание тура

Тур - все включено.

Проживание в горах с высоким комфортом - Главрыба и Белые Журавли 4

Классический тур для любого возраста с наполнением высокого уровня и профессиональным гидом! Старт и финиш -Махачкала.

Продолжительность тура в 7 дней позволяет нам сохранить мягкий тайминг и проводить много времени на локациях. Моменты, когда можно остановиться - без них горы не горы) Это позволит не только вдохнуть, но и подышать этим несравненным ароматом масштабности, тишины и красоты гор! Но при этом - Программа расписана с утра до вечера! В этом сезоне, как и в предыдущие годы, тур проводит гид-историк Руслан.

Возможно одноместное размещение.

Этот тур - поиск тонкой грани между все успеть и расслабленной гармонией! Это и есть его ценность и основное отличие от коротких программ.

В туре мы посещаем все Топ-Локации Центрального Дагестана и Дербент

Живем в классных местах:

База Главрыба - Инфраструктурный оазис Дагестана. Здесь у нас Вип -домики, веранды которых стоят прямо на воде на горной реке и Дома Стандарт. Вип-дома двухкомнатные, с одним санузлом на две комнаты. Базовая цена тура подразумевает проживание в Вип- доме 2+1 (подселение возможно только по полу), либо в Стандарте вдвоем. Т. е. 2 человека в одной комнате и 1 человек во второй. Обычно во второй комнате живет тот, кто путешествует один. Но если вы хотите жить в Вип доме вдвоем, без подселения в соседнюю комнату - это возможно с доплатой 7000 с пары. Вип - домов всего 4 штуки, поэтому и приходится добирать стандартами. Но есть еще большие дома, и если вы едете вчетвером и хотите жить вместе, то возможна замена на большой дом (данные дома не удерживаются нашей бронью и чем ближе к туру, тем сложнее заменить, так как могут быть заняты другими)

Горный отель Белые Журавли 4 - топовый четырехзвездочный отель в горах Дагестана, расположенный на берегу реки Айварское койсу. Здесь мы пробудем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по местным красотам. У нас в брони двухместные номера (с возможностью доп. места) и 1 дом, в котором возможно размещение до 3-4х человек (с детьми). Также в номерном фонде есть еще два больших дома вместимостью до 4х-6х и большие семейные номера. Они не удерживается бронью. Замена возможна в случае доступности, и в зависимости от категории может быть за доплату.

База очень хорошо расположена по логистике - мы теряем на дорогу до локаций минимально возможное время. В разделе фотографии отеля - на третьем фото стандартный номер. На следующих - фото из среднего дома. На последних - вид на дома и территорию.

В Дербенте живем в классическом 3 отеле Шахристан. Отель расположен прямо около прогулочной зоны центра Дербента. В прошлом году в Дербенте открыли самый большой поющий фонтан в Европе! Это не просто фонтан, это целый парк фонтанов! Таких штук, как здесь, я прежде нигде не видел! Так вот - отель прямо у этой площади стоит!

Особенности нашего тура:

Тур построен с максимальной эффективностью- мы не теряем время в Махачкале. Сразу после прилета уезжаем в Дербент. По прилету ориентируемся на время 11.00 -12.00 или раньше. Обратный вылет после 19.00. Многие прилетают на 1 день раньше и улетают на 1 день позже - проводя свободное время в Махачкале. По отелям и тому, что можно поделать в Махачкале, соориентируем.

В нашем туре, для проживания, используются только отличные, комфортные места.

Нас сопровождает гид-историк - опытный человек и профессионал.

Питание все включено, кроме обеда и ужина в первый день

Прогулка на катерах включена в стоимость

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В этом туре возможен любой возраст.

Если хотите более динамичный тур, то посмотрите нашу программу Краски Дагестана - ссылка