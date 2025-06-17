Что вас ожидает: Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. В поселке Дубки мы посетим смотровую площадку, с которой открывается невероятный вид на Сулакский каньон.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, комплекс «Глав

Рыбы», здесь мы попробуем свежеиспеченную форель. Насладившись красотой и величием, мы отправимся к Сулакскому каньону на машине к стоянке катеров, откуда с ветерком прокатимся по одному из самых глубоких каньонов в мире и зарядимся бодростью на весь день. После мы направимся в горные районы по дороге мы увидим самый длинный тоннель в России Гимринский тоннель, башня Гимринская, Ирганайское водохранилище. Далее мы направляемся Гергебильский район, где ужинаем и оставляемся ночевать. 2 день направляемся в Хунзахский район, где увидим главное украшение района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато. В этом месте вам откроется невероятный вид на могучий водопад Тобот, раскидистый водопад Тиронтляр, а между ними небольшой Средний водопад. В завершении нашего увлекательного дня, мы посетим удивительное живописное плато с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря — это Плато Матлас ханский водопад и Каменная чаш, далее мы пообедаем в селе Арани и в обратную пути в дороге заедем Гоцатлинский ГЭС мы увидим не реальная красота 😻 и Карадахская теснина… После экскурсии мы обратно поедим в Гергебильский район, где оставляемся ночевать. 3. день завтракаем и мы направимся в Гунибский ГЭС, Башня мемориал Андалал, и ещё мы остановимся у Чохских террас, напоминающих китайские и балийские рисовые поля. Виды здесь очень красивые, в этом месте у нас получается фотографии суперские 👍🏻. И далее мы едем в аул-призрак Гамсутль, расположившийся на склоне горы. Последний житель умер в 2015 году. Старинные дома, где когда-то звучал смех и кипела жизнь, опустели. Вместо крыш — голубое небо. И звенящая тишина. Воздух пьянит запахами трав, виды — западают в душу. Гамсутль стоит обязательно увидеть своими глазами. После покорения заброшенного аула мы заедем на Салтинский водопад – природное чудо, спрятанное в большом скальном гроте. Ущелье, ведущее к водопаду, заслуживает отдельного описания, но это, как говорится, лучше один раз увидеть чем посмотреть там тут в интернете. И после экскурсии мы направимся в Махачкалу кто в аэропорт отвезём в аэропорт кто в Махачкалу в Махачкалу… Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь