Добро пожаловать в Верхний Колоб — уютное селение в Шамильском районе, затерянное в горах Дагестана, где время текуче и природа воплощает свою красоту в полной мере.
Расположенное на берегу реки Згуртляр, вдали от суеты районного центра, это место пропитано спокойствием и атмосферой настоящей дагестанской деревни.
Во время нашего тура мы будем ночевать в горах, а днем исследовать лучшие достопримечательности Дагестана на машине.
Расположенное на берегу реки Згуртляр, вдали от суеты районного центра, это место пропитано спокойствием и атмосферой настоящей дагестанской деревни.
Во время нашего тура мы будем ночевать в горах, а днем исследовать лучшие достопримечательности Дагестана на машине.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00
Описание тура
Что вас ожидает: Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. В поселке Дубки мы посетим смотровую площадку, с которой открывается невероятный вид на Сулакский каньон.
Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, комплекс «Глав
Рыбы», здесь мы попробуем свежеиспеченную форель. Насладившись красотой и величием, мы отправимся к Сулакскому каньону на машине к стоянке катеров, откуда с ветерком прокатимся по одному из самых глубоких каньонов в мире и зарядимся бодростью на весь день. После мы направимся в горные районы по дороге мы увидим самый длинный тоннель в России Гимринский тоннель, башня Гимринская, Ирганайское водохранилище. Далее мы направляемся Гергебильский район, где ужинаем и оставляемся ночевать. 2 день направляемся в Хунзахский район, где увидим главное украшение района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато. В этом месте вам откроется невероятный вид на могучий водопад Тобот, раскидистый водопад Тиронтляр, а между ними небольшой Средний водопад. В завершении нашего увлекательного дня, мы посетим удивительное живописное плато с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря — это Плато Матлас ханский водопад и Каменная чаш, далее мы пообедаем в селе Арани и в обратную пути в дороге заедем Гоцатлинский ГЭС мы увидим не реальная красота 😻 и Карадахская теснина… После экскурсии мы обратно поедим в Гергебильский район, где оставляемся ночевать. 3. день завтракаем и мы направимся в Гунибский ГЭС, Башня мемориал Андалал, и ещё мы остановимся у Чохских террас, напоминающих китайские и балийские рисовые поля. Виды здесь очень красивые, в этом месте у нас получается фотографии суперские 👍🏻. И далее мы едем в аул-призрак Гамсутль, расположившийся на склоне горы. Последний житель умер в 2015 году. Старинные дома, где когда-то звучал смех и кипела жизнь, опустели. Вместо крыш — голубое небо. И звенящая тишина. Воздух пьянит запахами трав, виды — западают в душу. Гамсутль стоит обязательно увидеть своими глазами. После покорения заброшенного аула мы заедем на Салтинский водопад – природное чудо, спрятанное в большом скальном гроте. Ущелье, ведущее к водопаду, заслуживает отдельного описания, но это, как говорится, лучше один раз увидеть чем посмотреть там тут в интернете. И после экскурсии мы направимся в Махачкалу кто в аэропорт отвезём в аэропорт кто в Махачкалу в Махачкалу… Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Фареловое хозяйство
- Бурхан Сары-кум
- Чиркейское водохранилище
- Самый длинный тоннель в России
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Хунзах плато, водопад Итлятляр, водопад Тобот, крепость аварского Нуцал хана, Матлас, Ханский водопад, водопад Матлас, Каменная чаша
- Гергебильское водохранилище
- Гунибский ГЭС
- Чохские Тераси
- Аул признак Гамсутль
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Бесплатно кофе в горах
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Сувениры
- Конные прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: После бронирования, договоримся
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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