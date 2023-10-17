Калейдоскоп вкусов: гастропутешествие по Дагестану
Авторский тур в Махачкале

Пообедать в гостях у аварской семьи, попробовать хинкал и приготовить моцареллу

5
3 отзыва
Едем туда, где царит кавказское гостеприимство, — в Дагестан! За 5 дней успеем не только насладиться шашлыком, традиционными десертами и хинкалом, но и увидеть главные достопримечательности Дербента и Хунзаха.

Поднимемся к крепости Нарын-Кала, побываем в родовом селе Шамиля и осмотрим Гимринскую оборонительную башню, полюбуемся Сулакским каньоном и прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вас ждут дегустации вина и коньяка, а также мастер-класс по сыроварению.
Калейдоскоп вкусов: гастропутешествие по Дагестану
Калейдоскоп вкусов: гастропутешествие по Дагестану
Калейдоскоп вкусов: гастропутешествие по Дагестану
Ближайшие даты:
1
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет88 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:
8 октября: Москва – Махачкала, а/к “S7 Airlines” рейс S7-2157, время 13:20 – 16:20
12 октября: Махачкала – Москва, а/к “S7 Airlines” рейс S7-2158, время 17:15 – 20:20

Если Вам удобны другие рейсы, или Вы летите не из Москвы, сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.

Проживание. В Дербенте — «Derbent Premium Hotel & SPA», 4*; в Махачкале — «Монто», 4*. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы едете с ребёнком, то предусмотрено трёхместное размещение. Подселение не предусмотрено.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. Завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах (винное сопровождение).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой в 25%.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Дагестан: Дербент

Встретим вас в аэропорту и поедем в самый древний город России — Дербент. По прибытии прогуляемся до пляжа, а затем заселимся в отель, где вас будет ждать бутылочка игристого и фрукты в каждом номере.

Вы сможете отдохнуть после перелёта, а затем мы отправимся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента. Попробуем ассорти кавказских сыров, чуду и, конечно, шашлык с овощами на гриле. Приятное дополнение — бокал дагестанского вина. На десерт полакомимся хавуч дилими.

После ужина желающие могут пройтись до поющего фонтана и насладиться атмосферой вечернего Дербента.

Приезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: ДербентПриезд в Дагестан: Дербент
2 день

Крепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньяка

Позавтракав в отеле, поедем исследовать достопримечательности Дербента. Первым делом посетим крепость Нарын-Кала, откуда открывается потрясающий вид на город. Затем спустимся в ханскую баню, осмотрим зиндан и прогуляемся по старому Дербенту.

После этого заглянем на коньячный завод. Нам проведут экскурсию и дегустацию продукции. Вы узнаете обо всех тонкостях производства напитка, посетите погреба с дубовыми бочками и познакомитесь с мастером купажа. Во время дегустации научимся отличать молодой коньяк от выдержанного.

Пообедаем в ресторане с панорамным видом на Дербент. Сегодня попробуем хинкал, который подаётся с сушёным, а затем отваренным мясом.

После обеда доберёмся до «Дербентской винодельческой компании», где познакомимся с процессом изготовления вина, побываем в зале выдержки и, конечно, попробуем 5 видов напитка из премиальной линейки.

Крепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньякаКрепость Нарын-Кала, старый Дербент и дегустации вина и коньяка
3 день

Достопримечательности горного Дагестана и переезд в Махачкалу

Сегодня едем любоваться горами! Выезжаем в Хунзах — столицу Аварского ханства. Увидим живописный водопад Тобот, считающийся одним из самых высоких на территории Северного Кавказа.

Далее отправимся в гости к аварской семье. Где как не здесь пробовать национальные блюда! Нас накормят курзе, шашлыком и чуду, а в качестве десерта приготовят абрикосовую кашу с урбечом.

По Гимринскому тоннелю доберёмся до родового села предводителя кавказских горцев Шамиля, увидим Гимринскую оборонительную башню, а затем поедем в Махачкалу. Заселимся в отель в центре города и пойдём ужинать. Сегодня вновь будем удивляться необычным сочетаниям в блюдах кавказской кухни. Десертом станет запечённая тыква с солёной карамелью.

Достопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в МахачкалуДостопримечательности горного Дагестана и переезд в Махачкалу
4 день

Сулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварению

Завтракаем в отеле и едем на Сулакский каньон. Побываем на нескольких смотровых площадках, чтобы в полной мере насладиться красотой этих мест. После этого нас ждёт водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу. На катере зайдём в одно из самых длинных и узких ущелий. Виды здесь открываются просто нереальные!

Затем доедем до персикового сада, где для нас приготовят шашлык из баранины. Также полакомимся дагестанскими лепёшками и попробуем чай из самовара.

Вернёмся в Махачкалу, чтобы посетить мастер-класс в одной из лучших сыроварен России. Здесь производят 12 видов сыров. Попробуем несколько из них с бокалом белого вина и вместе приготовим моцареллу.

Время ужина! Соберёмся в ресторане, где собрана коллекция предметов быта народов Дагестана. Сегодня в меню сулакская форель с овощами на гриле, цкен и мучная халва.

Сулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварениюСулакский каньон, пикник в персиковом саду и мастер-класс по сыроварению
5 день

Окончание тура

После завтрака у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить центральный рынок и закупиться местными деликатесами. Также вы можете прогуляться по набережной Махачкалы. Затем мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и дегустации
  • Входные билеты
  • Пикник в персиковом саду
  • Мастер-класс по сыроварению
Что не входит в цену
  • Перелёт до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение - 102 000 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 окт 2023
Виĸтория, добрый день! Хотим сĸазать огромное спасибо за очень интересный, познавательный и насыщенный во всех смыслах тур на Кавĸаз, нам очень понравилось и планируем отправиться с Вашей ĸомпанией еще по другим маршрутам. Особую благодарность хотим выразить нашему гиду Владимиру, очень позитивному, веселому и доброжелательному человеĸу, ĸоторый сумел объединить всю нашу группу в единую сплоченную ĸоманду. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Еще раз спасибо и с уважением!
И
11 окт 2023
Хочу поблагодарить Вас за преĸрасный тур в Дагестан. Каĸ то не очень хотелось ехать, но просто ВОСТОРГ! Преĸрасное путешествие, отличная ĸомпания, очень внимательный и просто душевный, умный гид. Несмотря на неĸоторые наĸладĸи(я имею ввиду ĸарточĸу, за ĸоторую переживала вся группа))) Имрам очень, просто очень старался поĸазать и рассĸазать все лучшее о Дагестане. Смог нас свозить в необычные места, и был настоящим джигитом. Сидя в аэропорту, хочу сразу Вас поблагодарить. Все очень довольны и уже собираются с Вами в новые туры
С
10 окт 2023
Спасибо большое за организацию! Все преĸрасно! Тур замечательный, очень сытный))). Гид расчудесный, очень старался, с нами с утра до вечера! Он еще и поющий и танцующий (можете этим воспользоваться танцующий и поющий лизгин)))Все водители приветливые! Организация 5! Ну и группа подобралась преĸрасная! Мы очень довольны и Дагестан действительно занял в нашем сердце свое место! Очень ĸрасивая Республиĸа ❤ Еще раз Вам большое спасибо и Евгению особенно, что наш тур все же состоялся! Хотя мог и не состояться. Будем выбирать следующую поездĸу и реĸомендовать Вас друзьям!!!!!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаДербентХунзахЧиркейское водохранилищеГимринская башняС обедом

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