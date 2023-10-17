Рекомендуемые рейсы:

8 октября: Москва – Махачкала, а/к “S7 Airlines” рейс S7-2157, время 13:20 – 16:20

12 октября: Махачкала – Москва, а/к “S7 Airlines” рейс S7-2158, время 17:15 – 20:20

Если Вам удобны другие рейсы, или Вы летите не из Москвы, сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.

Проживание. В Дербенте — «Derbent Premium Hotel & SPA», 4*; в Махачкале — «Монто», 4*. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы едете с ребёнком, то предусмотрено трёхместное размещение. Подселение не предусмотрено.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. Завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах (винное сопровождение).

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой в 25%.