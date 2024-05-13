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Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Обед в 4-й день — самостоятельно за доплату»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«В программу включено 3-разовое питание с обеда в 1 день по обед в 4 день»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
«На обед заглянем к настоящим горцам и попробуем традиционную кухню»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
«Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
- ННаталья10 октября 2023Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
- ЕЕвгения2 октября 2023Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «С обедом»
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