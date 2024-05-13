Туры с обедом

Найдено 4 тура в категории «С обедом» в Махачкале, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Обед в 4-й день — самостоятельно за доплату»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«В программу включено 3-разовое питание с обеда в 1 день по обед в 4 день»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
«На обед заглянем к настоящим горцам и попробуем традиционную кухню»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500 за человека
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
«Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
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    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

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  • Н
    Наталья
    10 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
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    красоты каньона не увидели, а ведь это визитная карточка Дагестана. Из пожеланий хорошо бы заменить автобус по Дагестану на более новый, очень тяжело перемещаться на транспорте, где продавлены сидения, да который еще и сломался, в последний день. Ну и гостиница в Избербаше оставляет желать лучшего. Старое застиранное белье никуда не годится, завтраки всегда были холодные. Вообщем есть над чем работать.

  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «С обедом»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
  2. Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
  3. По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
  4. В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "С обедом" можно забронировать 4 тура от 29 500 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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