Гимринская башня – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гимринская башня» в Махачкале, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Джиппинг
5 дней
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Порыбачить в горном пруду, увидеть исток реки Сулак и ледник Восточный
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время ...
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Пешая
Джиппинг
На катере
3.5 дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Расписание: Каждый четверг с 12:00.
21 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
37 000 за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
19 ноя в 12:00
26 ноя в 12:00
от 50 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринская башня»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
  2. «Мой Дагестан» - тур на четыре дня
  3. Тур по Дагестану на шесть дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Каменная чаша
  7. Язык Тролля
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Село Гуниб
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в ноябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гимринская башня" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 50 000.
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