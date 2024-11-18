5 дней
Зов гор: индивидуальное путешествие по Дагестану с подъёмом на Богосский хребет
Порыбачить в горном пруду, увидеть исток реки Сулак и ледник Восточный
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время ...
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
3.5 дня
«Мой Дагестан» - тур на четыре дня
Начало: Аэропорт Уйташ или Махачкала, просп. Али-Гаджи Аку
Расписание: Каждый четверг с 12:00.
21 ноя в 12:00
28 ноя в 12:00
37 000₽ за человека
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
19 ноя в 12:00
26 ноя в 12:00
от 50 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гимринская башня»
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