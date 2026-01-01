Описание тура
Дагестан наполнен множеством сказаний и легенд, каждая из которых ведёт к событиям далекого прошлого.
Это путешествие откроет для вас, где находилась ранняя столица Хазарского каганата, какими природными объектами Дагестана восхищался Александр Дюма, какие события Кавказской войны запечатлены на картинах великих художников Франца Рубо, Константина Айвазовского, Теодора Горшельта, что хранят в себе тайны Великого шелкового пути и легенды древнего Дербента, а так же многое другое.
- Данный тур оставит у вас множество ярких впечатлений благодаря разнообразию природы, гостеприимству местных жителей и богатой культуре региона. Здесь можно увидеть всё: от горных вершин до живописных долин, от морских пейзажей до уникальных природных памятников. Богатое культурное наследие Дагестана даёт возможность глубже погрузиться в историю и культуру региона. Вкусная еда — ещё одна причина, по которой стоит посетить Дагестан. Дагестанская кухня предлагает множество уникальных блюд, которые могут понравиться туристам. Кроме того, в Дагестане сохранились уникальные традиции и обычаи, такие как национальная одежда, музыка, танцы и другие аспекты культуры, которые не оставят вас равнодушными.
Программа тура по дням
Сбор группы, Махачкала
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 13:00.
Групповые трансферы:
— аэропорт Уйташ
— ж/д вокзал, г. Махачкала
— отель Кэпитал
Начинается наш тур с самой приятной его части традиционного кавказского гостеприимства. Как и принято, на Кавказе, гостей, прежде всего, нужно накормить. Для того чтобы окунуться в мир легендарной кавказской кухни, мы отправляемся на обед.
После сытного обеда начнем знакомиться со столицей нашей Республики. Махачкала город молодой, но яркий, колоритный и такой по настоящему живой, он отлично умеет сочетать традиции и современность.
Для начала, посетим сердце Махачкалы Центральную Джума-мечеть или Юсуф Бей Джами, полюбуемся её архитектурой и окунёмся в тишину и спокойствие.
Далее отправимся в национальный музей имени Алибека Тахо-Годи (входные билеты за дополнительную плату), после экскурсии в котором мы посетим Свято-Успенский кафедральный собор.
А теперь познакомимся поближе с народными промыслами Дагестана. Для этого направимся в Центр Нхп, где примем участие в мастер-классе по балхарской керамике. С глубокой древности балхарская керамика хранит старинные мотивы в декоре. Они присутствуют в дагестанской керамике с З-го тысячелетия до нашей эры. Мастера из селения Балхар специализируются на изготовлении кувшинов, кружек, мисок и других сосудов, украшенных преимущественно белой тонкой росписью.
Завершим знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры. Проспект - сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар излюбленное место для прогулок.
Переезд в отель для заселения, свободное время.
Гуниб и Унцукуль
Завтрак в отеле.
Дагестан переводится как страна гор, и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана. По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана.
Далее продолжаем погружение в ремесленный мир Дагестана. Сегодня нас ждёт мастер-класс по унцукульским изделиям. Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву. В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора. На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.
Побыв гостями унцукульцев, держим путь дальше и сделаем остановку практически в сердце горного Дагестана. Здесь мы поставим на паузу наши мысли и насладимся невероятной красотой этих величественных гор и изумрудными водами Ирганайского водохранилища.
Вдохновившись видами, отправимся на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
После обеда изучаем высокогорное селение Гуниб. История этого посёлка неразрывно связанна с именем Имама Шамиля и окончание долгой Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. А во время прогулки по природному парку Верхний Гуниб, посетим места связанные с окончанием Кавказской войны на территории Дагестана.
Возвращение в отель.
Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
После завтрака отправимся знакомиться с визитной карточкой республики.
Сегодня нас ждет самая узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700 рублей). Увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Наш обед пройдёт на территории туристического комплекса Рахат, где нам предложат вкуснейшие форель или шашлык на выбор.
А чтобы добавить этому дню ещё больше ярких эмоций, после обеда за дополнительную плату (500 рублей) мы отправимся изучать комплекс пещер Нохъо, представляющий собой три пещеры, соединяющиеся подвесным мостом на высоте 60 метров от водной глади реки Сулак.
Возвращение в отель.
Дербент
Завтрак в отеле.
Заканчивается наша экскурсионная программа прогулкой по древнему Дербенту.
Знакомство с Дербентом начинаем с цитадели Нарын-Кала, где нам поведают о древней истории крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Оставив крепость позади, прогуляемся по узким улочкам старого города, окутанными ароматами свежей выпечки, здесь мы точно прочувствуем неповторимый восточный колорит Дербента. В старом городе необычайным образом сохранились древние памятники истории и архитектуры, среди которых одна из пяти древнейших мечетей мира — Джума мечеть 733 года постройки.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение восточного базара и сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
После посещения исторической части Дербента нас ожидает дагестанская национальная иммерсивная трапеза, гастрономический мастер-класс и мастер-класс по ковроткачеству в этно-доме Дербент.
Продолжаем знакомиться с Дербентом. После обеда прогуляемся по новой городской набережной и участку улицы проекта Туристическая миля.
А завершим наш сегодняшний день посещением самого большого мультимедийного фонтана в России.
Возвращение в отель.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время. В курортный период, пляжный отдых.
Трансфер группы в аэропорт и на жд вокзал с 12:00 до 19:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Проживание в отеле - 5 дней/4 ночи
- Завтраки в отеле
- Обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты турпоказа
- Мастер-классы
- Национальная иммерсивная трапеза
Что не входит в цену
- Ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (600р)
- Туристическое страхование на период тура (от 500р/чел.)
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (от 700 р/чел.)
Пожелания к путешественнику
По независящим от нас причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Важно соблюдать форму одежды. Нельзя: шорты (выше колен), короткие юбки, футболки и майки, которые просвечиваются и глубокое декольте.