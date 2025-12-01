Предлагаем встретить Новый год в заснеженном Домбае! Вы погрузитесь в зимнюю сказку с катанием на лыжах, тюбингах и увлекательным джиппингом по Тебердинскому заповеднику и ущелью Алибек.
Вас ждут прогулки на лошадях среди сверкающих гор, а вечером — веселые дискотеки и праздничная атмосфера.
Вас ждут прогулки на лошадях среди сверкающих гор, а вечером — веселые дискотеки и праздничная атмосфера.
Описание тураХотите встретить Новый год в заснеженных горах, окружённые зимней природой и яркими развлечениями? Тогда добро пожаловать в Домбай — самый зимний и живописный курорт России! Вы погрузитесь в атмосферу зимней сказки, насладитесь снежными просторами, яркими огнями и праздничным настроением! Мы подготовили незабываемое путешествие с насыщенной программой: с катанием на тюбингах, лыжах и сноуборде, джиппингом в Тебердинском заповеднике и ущелье Алибек, прогулками на лошадях среди великолепных заснеженных гор и многое другое. А вечером — весёлые вечеринки, уличные дискотеки и новогодние развлечения, которые создадут атмосферу настоящего праздника!
Выезд: 30.12.2025 / 01.01.2026 / 05.01.2026 в 21:00 (из Махачкалы), возвращение — 23:00–01:00. Из Дербента выезд в 18:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домбай
- Алибекское ущелье
- Гора Мусса Ачитара
- Тебердинский заповедник
Что включено
- Сопровождение гидом
- Транспорт
- Проживание в 2-3-местных номерах (2 ночи)
- Завтраки во 2-й и 3-й день
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения (по желанию)
Место начала и завершения?
Проспект Имама Шамиля, 62
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд: 30.12.2025 / 01.01.2026 / 05.01.2026 в 21:00 (из Махачкалы), возвращение — 23:00–01:00. Из Дербента выезд в 18:30.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
Похожие туры из Махачкалы
-
11%
ДЖИП-ТУР Новогодние каникулы среди гор Дагестана
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
2 янв в 09:00
4 янв в 09:00
44 500 ₽
50 000 ₽ за человека
-
21%
Новый год в Дагестане - всё включено
Начало: Сообщается после бронирования
Расписание: Новогодний тур с 30.12.2025 по 04.01.2026
30 дек в 10:30
51 500 ₽
65 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
30 дек в 10:00
40 000 ₽ за человека