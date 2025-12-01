Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем встретить Новый год в заснеженном Домбае! Вы погрузитесь в зимнюю сказку с катанием на лыжах, тюбингах и увлекательным джиппингом по Тебердинскому заповеднику и ущелью Алибек.



Вас ждут прогулки на лошадях среди сверкающих гор, а вечером — веселые дискотеки и праздничная атмосфера.

Описание тура Хотите встретить Новый год в заснеженных горах, окружённые зимней природой и яркими развлечениями? Тогда добро пожаловать в Домбай — самый зимний и живописный курорт России! Вы погрузитесь в атмосферу зимней сказки, насладитесь снежными просторами, яркими огнями и праздничным настроением! Мы подготовили незабываемое путешествие с насыщенной программой: с катанием на тюбингах, лыжах и сноуборде, джиппингом в Тебердинском заповеднике и ущелье Алибек, прогулками на лошадях среди великолепных заснеженных гор и многое другое. А вечером — весёлые вечеринки, уличные дискотеки и новогодние развлечения, которые создадут атмосферу настоящего праздника!

Выезд: 30.12.2025 / 01.01.2026 / 05.01.2026 в 21:00 (из Махачкалы), возвращение — 23:00–01:00. Из Дербента выезд в 18:30. Выбрать дату