1 день

Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

ж/д вокзал, г. Махачкала;

отель Кэпитал, г. Махачкала.

Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.