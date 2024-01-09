Отправитесь в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах и познакомитесь с Махачкалой — столицей Республики Дагестан.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон
Встреча группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
- отель Кэпитал, г. Махачкала.
Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.
Свободный вечер.
Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок.
Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.
Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!
Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.
За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2023 года и загадаем желания!
Далее прогуляемся по самой красивой набережной.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года 2024!
За дополнительную плату Вы можете заказать праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).
Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»
Поздний завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».
Крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.
Свободное время.
Хунзах, водопад Тобот
Ранний завтрак по-дагестански.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!
Родину воинов и поэтов.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
Водопад украшает собой Хунзахское плато.
Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.
Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!
Мы посетим село Мочох.
Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.
И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.
Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.
Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).
Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!
Вечером отъезд в Дербент.
Свободный вечер.
Махачкала, отъезд
Завтрак в гостинице.
Сбор группы с вещами.
Переезд в Махачкалу.
Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.
Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.
Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.
Посетим Джума мечеть.
Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни.
Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».
Прогуляемся по набережной под звук прибоя.
Посетим знаменитый рынок в Махачкале.
Купим подарки себе и родным.
После — отправляемся в аэропорт и домой!
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|40 000
|Доплата за одноместное размещение
|8 000
Варианты проживания
Вилла Виктория
Villa Victoria находится всего в 10 минутах езды от центра Дербента. Ухоженная территория с цветущим садом, пение птиц, шум волн располагают к отдыху. Заботливый персонал отеля позаботится о вашем комфорте.
На территории разбит сад. Гости могут посетить частный пляж и отдохнуть на террасе. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут обменять валюту и заказать доставку еды и напитков в номер. В распоряжении гостей всех номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере можно воспользоваться чайником. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на сад. Среди прочих удобств — кондиционер и шкаф для одежды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостинице г. Дербент
- Питание, указанное в программе тура: завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины, примерно 600 руб. /чел
- Праздничный ужин - 4 500 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик;
- средства личной гигиены;
- расческа;
- дезодорант;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет предоставляется 10% скидка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Погода была тёплой и солнечной +10 Горы грандиозные, Дербент ухожен, фонтан поразительный, единственный интерактивный в России! Еда вкусная и свежая! Люди доброжелательные!