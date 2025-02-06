Отметьте Новый год в самом сердце Кавказа! Этот тур создан для тех, кто хочет провести каникулы в душевной компании, путешествуя по гордому и гостеприимному Дагестану. Вас ждёт зажигательный новогодний банкет
Описание тура
Этот тур идеально подойдет тем, кто хочет отметить праздник в веселой душевной компании, проведя новогодние каникулы в путешествии по гордой кавказской республике. Вас ждут:
зажигательный банкет • самые известные места Дагестана • согревающие напитки после активных прогулок • свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами • очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью • душевная мини-группа • местные горцы-гиды, которые обещают сделать ваш отдых незабываемым Все расходы включены в стоимость, в том числе, подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате. Кроме этого, мы с командой готовы:.
зажигательный банкет • самые известные места Дагестана • согревающие напитки после активных прогулок • свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами • очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью • душевная мини-группа • местные горцы-гиды, которые обещают сделать ваш отдых незабываемым Все расходы включены в стоимость, в том числе, подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате. Кроме этого, мы с командой готовы:.
• зажигательный банкет • самые известные места Дагестана • согревающие напитки после активных прогулок • свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами • очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью • душевная мини-группа • местные горцы-гиды, которые обещают сделать ваш отдых незабываемым Все расходы включены в стоимость, в том числе, подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате. Кроме этого, мы с командой готовы:
- подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.) • предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только) • предложить одноместное размещение за доп оплату • организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.) • помочь с жильём до/после тура в любом месте • организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания • помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только) Важная информация:.
- Программа тура рассчитана на обычного человека, в жизни которого есть привычные физические нагрузки (вечерние прогулки, работа на даче и т. д.). Ограничений по возрасту нет.
- Сомневаетесь можно ли ехать в тур в золотом возрасте (60+)? Здраво оцените свои физические силы и отношение к пешим прогулкам по 2—4 км. Если какие-то локации Вам покажутся сложными, Вы сможете остаться вместе с частью команды в зоне отдыха и там дождаться группу, насладившись пейзажами и чаем.
- Хотите поехать с детьми? Подумайте как они отнесутся к длительным переездам на авто (бывают довольно долгие до 3-х часов, чаще по 1 часу).
- На экскурсии вас ждет вкусное, разнообразное и очень сытное питание — завтраки, обеды и ужины по программе (все кроме завтрака и ужина в 1 день, обеда и ужина во 2 день, ужина в 5 день). Если у Вас специфическое/ограниченное питание — свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить.
- 2 ночи тура вы проведете в отеле в Дербенте. Вечером у вас будет свободное время для прогулок по городу. 3 ночи вы будете проживать в гостевых домах и апартаментах в горах. Размещение во время тура со всеми удобствами.
Новогодний тур с 30.12.2025 по 04.01.2026
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание
- Услуги гидов-водителей
- Завтраки, обеды и ужины
- Праздничная новогодняя вечеринка
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Мастер-класс по приготовлению чуду или лезгинке
Что не входит в цену
- Билеты до/из Махачкалы
- Проживание до/после тура
- Прогулка на катере - по желанию (от 1000 руб/чел)
- Аренда платьев со шлейфом для фото (от 500 руб.)
- Одноместное размещение - доплата 10 500 руб.
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщается после бронирования
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Новогодний тур с 30.12.2025 по 04.01.2026
Экскурсия длится около 5 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Программа тура рассчитана на обычного человека, в жизни которого есть привычные физические нагрузки (вечерние прогулки, работа на даче и т. д.). Ограничений по возрасту нет
- Сомневаетесь можно ли ехать в тур в золотом возрасте (60+)? Здраво оцените свои физические силы и отношение к пешим прогулкам по 2-4 км. Если какие-то локации Вам покажутся сложными, Вы сможете остаться вместе с частью команды в зоне отдыха и там дождаться группу, насладившись пейзажами и чаем
- Хотите поехать с детьми? Подумайте как они отнесутся к длительным переездам на авто (бывают довольно долгие до 3-х часов, чаще по 1 часу)
- На экскурсии вас ждет вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины по программе (все кроме завтрака и ужина в 1 день, обеда и ужина во 2 день, ужина в 5 день). Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
- 2 ночи тура вы проведете в отеле в Дербенте. Вечером у вас будет свободное время для прогулок по городу. 3 ночи вы будете проживать в гостевых домах и апартаментах в горах. Размещение во время тура со всеми удобствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
6 фев 2025
Очень много красивых мест, понравилось жить в горах. Гиды и водители Мурад и Магомед всегда спокойны, добры, шли навстречу, делали классные фото. Вкусно и плотно кормили. Из пожеланий: заменить обед в столовой в последний день на блюда местной кухни и добавить в маршрут баню или хамам для отдыха. В целом, очень рекомендую, обязательно вернусь в Дагестан.
В
Вера
5 фев 2025
Отличная организация тура. Гиды — профессионалы, вернемся снова.
Л
Лариса
4 фев 2025
Тур очень-очень понравился. Организаторы — молодцы, возили на чудесные локации. Увидели невероятно много красивых мест. В группе царила душевная атмосфера, было весело, особенно когда все вместе учились танцевать лезгинку.
М
Мария
3 фев 2025
Великолепный тур и великолепный Дагестан! Огромная благодарность гидам Джахбару, Курбану, Абдуле, Али и всем организаторам за прекрасный отдых!
В
Валерий
2 фев 2025
Локации завораживают, кормят отлично, водители - асы. Везде встречали как родных. Условия проживания хорошие, организация на высоком уровне. Все обещания были выполнены, масса впечатлений. Стоимость тура полностью оправдана. Совет тем, кого укачивает, берите с собой таблетки.
Г
Галина
1 фев 2025
Отличная организация тура, душевные и профессиональные гиды. Команда сумела влюбить нас в Дагестан, расставаясь, мы плакали. Хочется вернуться сюда еще.
Е
Елена
11 янв 2025
Невероятно насыщенный и яркий тур! Все было организовано на высшем уровне: продуманный маршрут, потрясающие локации и фантастические фото. Отдельный плюс — отличное питание и уютное жилье в горах. С удовольствием порекомендую этот тур друзьям.
М
Мария
10 янв 2025
Хочу поделиться восторгом от тура с «Асса». Команда гидов (Магомед, Осман, Мурад и другие) сделала отдых фантастическим. Это была идеальная возможность отключиться от городской суеты. Блестящая организация, горные пикники, танцы, вкуснейшая еда и незабываемые маршруты. Дагестан навсегда в моем сердце.
И
Ирина
9 янв 2025
Огромное спасибо за прекрасный тур и теплый прием. Очень понравилась слаженная работа команды, мы рады, что выбрали именно вас. Желаю вам много хороших туристов и расширения географии экскурсий по России.
Г
Галиев
8 янв 2025
Все было замечательно, очень рекомендую этот тур!
Н
Наталья
7 янв 2025
Каникулы в Дагестане были как сказка! Невероятное, захватывающее путешествие. Локации одна лучше другой, виды завораживающие. Отдельное спасибо гиду Осману за его интересные рассказы и отличную компанию, а также Полине за безупречную организацию. Не хватило пары дней, чтобы насладиться всем сполна!
Тур входит в следующие категории Махачкалы
Похожие туры из Махачкалы
-
18%
ДЖИП ТУР - твои 3 дня вдохновения в Дагестане
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
27 000 ₽
33 000 ₽ за человека
-
23%
ДЖИП-ТУР! Гастрономический отдых в Дагестане «Все включено»
Начало: Только после бронирования
41 000 ₽
53 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
30 дек в 10:00
40 000 ₽ за человека