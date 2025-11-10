1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 13:00. Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала.

Начинается тур с самой приятной части — традиционного кавказского гостеприимства. Обед пройдет в заведении Махачкалы, где будет подана национальная кухня народов Дагестана (доп. плата).

Город контрастов, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой. Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находитсяпляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель Махачкалы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160