Крепость Нарын-Кала в Дербенте

Найдено 12 туров в категории «Крепость Нарын-Кала» в Махачкале, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«Затем отправимся к крепости Нарын-Кала 6 века — настоящему городу внутри города, обнесённому мощными стенами»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«Вы познакомитесь с его символом — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история города»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
«Погуляем по территории древней крепости Нарын-Кала и осмотрим её монументальные стены»
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Познакомимся с его главной достопримечательностью — крепостью Нарын-Кала»
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
«Посетим крепость Нарын-Кала, восточный рынок и прогуляемся по улочкам Дербента»
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«После завтрака в 08:00 выселимся из отеля и отправимся к крепости Нарын-Кала 6 века — настоящему городу внутри города, обнесённому мощными стенами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
«Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 63 000 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Искупаемся в Каспийском море, прогуляемся у стен древней крепости Нарын-Кала в Дербенте с историком, побываем в «краю башен», заглянем на обед в национальный дом и сделаем фото на каменном «языке тролля», зависшим над пропастью»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
«Побываем к крепости Нарын-Кала 6 века, увидим старейшую в стране мечеть, прогуляемся по атмосферным магалам (старинным кварталам вокруг мечети) и полюбуемся мультимедийным фонтаном со множествами световых прожекторов»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
«По приезде отправимся изучать достопримечательности города: увидим ханские бани, руины ханского дворца и узнаем историю крепости Нарын-Кала»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
«Побываем у величественной крепости Нарын-Кала, в древности служившей оборонительным форпостом Персии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«Пройдём по территории крепости Нарын-кала с местным гидом и узнаем удивительную историю цитадели»
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
    читать дальше

    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

    Спасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в Дагестане
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • М
    Мария
    28 ноября 2023
    Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
    Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
    читать дальше

    одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

  • С
    Светлана
    6 октября 2023
    Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
    Спасибо за чудесный тур в горный край Дагестан Расскажу о том, что больше всего запомнилось и понравилось + Удивительно красивые
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    локации, которые подобраны очень удачно и разнообразно, так что в один день рассматриваешь древнюю крепость и Каспийское море, в другой любуешься на горный аул и высоко парящих орлов, в третий - гуляешь по песчаным барханам) + Вкусная еда: все места, где мы останавливались поесть (кроме, пожалуй, нескольких случайных столовых), радовали своим гостеприимством и обилием вкусной национальной еды, продаваемой по отличному соотношению цены и качества с количеством + Отличные места ночлега: не было никаких ночёвок в палатках или вонючих клоповниках, все три места проживания оказались очень комфортными, оснащёнными всеми удобствами и к тому же расположенными в очень живописных, хоть и немного труднодоступных местах + Прекрасная компания: пожалуй, этот пункт надо было упомянуть в первую очередь) в поездке собрались ребята из разных областей, но все примерно одного возраста (25-30 лет), очень дружелюбные, весёлые и общительные, организатору тура даже не потребовалось усилий для сплочения коллектива, в первый же вечер было ощущение, что все уже давным-давно друг друга знают и дружат + Удобные даты поездки и сама организация времени: все четыре дня были очень насыщенными и плотно расписанными, каждый день нас ждали приключения в новых местах, при этом четыре дня тура захватывали два выходных, в результате чего на работе достаточно было взять всего два дня отпуска + Комфортное передвижение и хороший гид Магомед, который сопровождал нас в течение всего путешествия и рассказывал много интересных фактов об истории и культуре народов Дагестана. Ездили мы при этом на комфортабельном и просторном минивэне, в котором не страшно было ездить даже по горным серпантинам.

  • В
    Виктория
    2 сентября 2023
    Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
    Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от
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    увиденного. Мой вам совет - выбирайте этот тур пока южный Дагестан не стал очень туристическим. На некоторых маршрутах мы совсем не встречали людей. Турбаза очень скромная, но виды открываются на миллион.

    Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить
  • А
    Анатолий
    7 августа 2023
    Самые известные места Дагестана
    Эмоции зашкаливают, с каждым днём градус выше и выше. Поездкой довольны на всё 100. У нас такие красоты в стране
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    а многие рвутся за бугор. У нас самый глубокий и крсивейший каньон с одноимённой рекой Сулакский… а на слуху почему-то американский грант. Деньги надо оставлять в своей стране а не везти этим шакалам. Всём здоровья и удачи!

  • Л
    Людмила
    30 июля 2023
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у Абдуллы и остались очень
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    довольны!!! В аэропорту нас встретил его брат Гаджи, который показал невероятной красоты горный Дагестан с шикарными видами, классной ездой по горному серпантину, туннелями и все это под красивую музыку и рассказы о местной культуре и истории. Гаджи, ты потрясающий водитель и гид! Нам все очень понравилось! Ты показал нам Гамсутль с его удивительной историей, узкими тропками, спусками. Мы увидели водопады, ГЭС, Сулакский каньон, на катере мчали по реке Сулак, в Дубках кушали в ресторане с шикарным видом на каньон, посетили башню, делали остановки на смотровых площадках с лучшими видами. У нас масса впечатлений благодаря тебе! Мы ездили с ребенком и Гаджи стал ему настоящим другом. После двух дней в горах мы поехали в Дербент с Абдуллой, братом Гаджи на комфортабельном автомобиле. Он показал нам основные достопримечательности, гибрид Лунь, Дербентскую крепость, где мы смогли ознакомиться с историей и увидеть сохранившиеся ее фрагменты. Побродили по узким городским улочкам. Абдулла, огромное спасибо за интересные истории, комфортное путешествие и презенты для нашей семьи, за что мы очень благодарны. Горный Дагестан покорил наше сердце. Мы обязательно вернемся вновь, чтобы увидеть те места, которые не смогли охватить за одну поездку. Абдулла и Гаджи – вы лучшие! Если в Дагестан, то только к вам!

    Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Друзья! Если вы хотите получить незабываемые впечатления, яркие эмоции, узнать древнюю историю - Вам в Дагестан. Гид в этом поможет и усилит замечательные впечатления!!! Абдулла, огромное спасибо за удивительное путешествие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Крепость Нарын-Кала»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
  2. На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
  3. Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
  4. Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
  5. Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
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  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
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