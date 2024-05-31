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Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«Затем отправимся к крепости Нарын-Кала 6 века — настоящему городу внутри города, обнесённому мощными стенами»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«Вы познакомитесь с его символом — крепостью Нарын-Кала, с которой и началась история города»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
«Погуляем по территории древней крепости Нарын-Кала и осмотрим её монументальные стены»
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Познакомимся с его главной достопримечательностью — крепостью Нарын-Кала»
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
«Посетим крепость Нарын-Кала, восточный рынок и прогуляемся по улочкам Дербента»
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«После завтрака в 08:00 выселимся из отеля и отправимся к крепости Нарын-Кала 6 века — настоящему городу внутри города, обнесённому мощными стенами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Это Кавказ. Зимний тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
«Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Искупаемся в Каспийском море, прогуляемся у стен древней крепости Нарын-Кала в Дербенте с историком, побываем в «краю башен», заглянем на обед в национальный дом и сделаем фото на каменном «языке тролля», зависшим над пропастью»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
«Побываем к крепости Нарын-Кала 6 века, увидим старейшую в стране мечеть, прогуляемся по атмосферным магалам (старинным кварталам вокруг мечети) и полюбуемся мультимедийным фонтаном со множествами световых прожекторов»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
«По приезде отправимся изучать достопримечательности города: увидим ханские бани, руины ханского дворца и узнаем историю крепости Нарын-Кала»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
«Побываем у величественной крепости Нарын-Кала, в древности служившей оборонительным форпостом Персии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«Пройдём по территории крепости Нарын-кала с местным гидом и узнаем удивительную историю цитадели»
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
- ГГалина13 мая 2024Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
- ММария28 ноября 2023Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
- ССветлана6 октября 2023Спасибо за чудесный тур в горный край Дагестан Расскажу о том, что больше всего запомнилось и понравилось + Удивительно красивые
- ВВиктория2 сентября 2023Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от
- ААнатолий7 августа 2023Эмоции зашкаливают, с каждым днём градус выше и выше. Поездкой довольны на всё 100. У нас такие красоты в стране
- ЛЛюдмила30 июля 2023Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у Абдуллы и остались очень
- ООльга19 июня 2023Друзья! Если вы хотите получить незабываемые впечатления, яркие эмоции, узнать древнюю историю - Вам в Дагестан. Гид в этом поможет и усилит замечательные впечатления!!! Абдулла, огромное спасибо за удивительное путешествие!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Крепость Нарын-Кала»
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