Во время нашего тура мы посетим красивейшие смотровые площадки на горы, попробуем вкуснейший Ботлихский пирог, сварим настоящий кофе или чай с горными травами, а также полежим на восточном ковре прямо в окружении гор. Посетим парную с родниковой водой и искупаемся в горном озере. Я организую вам отдых, после которого вам не придется еще пару дней отдыхать дома!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание тураРелакс-тур в Дагестан • Во время нашего тура мы увидим прекрасные горные пейзажи и посетим смотровые площадки, которые не очень популярны среди туристов. В таких местах есть возможность по-настоящему отдохнуть, расслабиться и полежать на восточном ковре, который всегда со мной!:
- Мы сварим дубайский кофе в турке и попробуем вкуснейший Ботлихский пирог, а для любителей чая сделаем ароматный напиток с горными травами из модного дагестанского чайника.
- В один из дней будет организована парная с родниковой омолаживающей водой в бассейне.
- Если позволит сезон, искупаемся в горном озере из талых вод снежных вершин Главного Кавказского хребта! Присоединяйтесь к нашему настоящему отдыху!
Возможна организация тура в подходящие для вас даты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Сулакский каньон из Караная
- Смотровая Харачи на горное озеро
- Дагестанский Язык Тролля
- Смотровая перевал Дарада Мурада
- Хунзахское плато водопады
- Вид, с которого Айвазовский писал картину «Вид на Гуниб»
Что включено
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Пикник на локациях
- Входные билеты по программе
- Парная, баня
- Проживание в отелях
- Комфортный внедорожник
- Фото с осликом
- Полное сопровождение гида
Что не входит в цену
- Перелет
- Сувениры
- Алкоголь
- Экстрим развлечения
- Катание на катере
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Возможна организация тура в подходящие для вас даты.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
