Во время нашего тура мы посетим красивейшие смотровые площадки на горы, попробуем вкуснейший Ботлихский пирог, сварим настоящий кофе или чай с горными травами, а также полежим на восточном ковре прямо в окружении гор. Посетим парную с родниковой водой и искупаемся в горном озере. Я организую вам отдых, после которого вам не придется еще пару дней отдыхать дома!