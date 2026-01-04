Описание тура
Если вы устали от стандартных пакетных туров, хотите путешествовать в своем ритме и любите проводить время в теплой дружной компании, то ждем Вас в наших турах!
Мы посетим самые крутые места Дагестана, которые реально стоит увидеть:
Программа тура по дням
День водопадов
В этот день вы по настоящему прикоснетесь к природе. И если Вы уже думаете, что после всего увиденного Вас нечем удивить, то Вы глубоко ошибаетесь. Невероятная красота захватит Ваш дух на протяжении всего дня.
- Водопад Тобот и поселок Хунзах — это настоящее высокогорье в Дагестане и одно из лучших мест для любителей красивых пейзажей и природы. Хунзахское высокогорное плато мне напомнило Тибет — долго поднимаешься в перевал по серпантинам, а наверху равнина, и выше только небо.
- Каменная чаша, которую еще именуют Матласскими пешерами- это расщелины в каменистом плато, и ты ходишь по самому их дну. А окружающая местность переносит Вас на другую планету или в другую эпоху.
Встреча. Начала пути по царскому маршруту
Встреча в Махачкале:
1) в аэропорту, если Вы прилетаете день в день
2) Если Вы прилетели накануне: проспект Имама Шамиля 57. В 11:00
- Гунибская крепость в республике Дагестан - уникальное сооружение повидавшего за свою историю не одну битву. Крепость расположена в окружении горных вершин в Гунибском районе. История сооружения непосредственно связана с событиями Кавказской войны, которая продолжалась на протяжении практически всей первой половины Xix века
- Чаепитие из самовара на смотровой Дарада
Аул Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
- Язык тролля — инстаграмная точка, куда не так просто добраться. С высоты 1700 метров вы полюбуетесь головокружительными видами и сделаете необычные снимки.
- Село Гоор — вы осмотрите его знаменитые оборонительные башни 14 века и узнаете, почему это селение выдерживало длительные осады
- Карадахская теснина — прогуляемся по дну этого ущелья, созданного работой кропотливой реки. Стены его почти смыкаются над головой, поэтому здесь всегда царит полумрак.
Поляна Айвазовского, Гамсутль, Салтинский водопад
- Смотровая площадка-Поляна Айвазовского
- Горные террасы Дагестана, которые возводились людьми на протяжении нескольких тысячелетий, являются одной из интересных достопримечательностей региона, так же они позволяют Вам почувствовать себя на Бали
- Гамсутль одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Если хотите почувствовать, как замирает время и смотрят на вас пустые окна брошенных домов поднимитесь к Гамсутлю и постойте среди его улиц в тишине хотя бы пару минут.
- Салтинский — единственный в Дагестане подземный водопад. Удивительный объект носит гордое название памятника природы республиканского значения.
Сулакский каньон, бархан Сары-кум. Возвращение
Бархан Сарыкум - это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых декорациях, где, к слову, проходили съемки культового фильма Белое солнце пустыни,
- Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую змеиную ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Обязательно прокатимся на катере по желанию (1000)
- Возвращение в Махачкалу в 19:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт на протяжении всех 5 дней
- Работа гидов-водителей, работа Администратора тура
- Проживание в горах на протяжении всех дней
- Питание полностью (завтраки, обеды, ужины, перекусы, шашлык, пикники) Еда вкусная и сытная, никто не останется голодным. Если у вас специальное питание (вегетарианское, диеты по мед показаниям) сообщите пожалуйста заранее и мы решим данный вопрос
- Экскурсии Бесплатно
- Угощение домашним коньяком
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города и обратно
- Личные траты
- Сувениры
- Завтрак в день прилета
- Дополнительные траты по желанию:
- Прыжок с зиплайн-1000р
- Прыжок с веревкой-6000р
- Езда на лошадях500р
- Прогулка на катере 1000р
О чём нужно знать до поездки
5 преимуществ путешествия с нами:
1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только прилететь в Дагестан.
2. Качественное проживание. Наш приоритет - комфорт гостей!
3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах - джипах и минивенах, которые оснащены кондиционерами и мягкими удобными сиденьями.
4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. И при необходимости продумываем индивидуальное меню.
5. Дружелюбная атмосфера. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделит достаточно внимания каждому гостю!
Пожелания к путешественнику
Размещение в джипах по 4/6 человека
Ждем позитивных, активных, веселых путешественников, которые желают покорить горы
При ухудшении погодных условий руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия
Дагестан- мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки;
Не иметь большого пристрастия к алкоголю;
Проявлять уважение к каждому человеку.