Поехали в Дагестан

Если вы устали от стандартных пакетных туров
Поехали в ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Если вы устали от стандартных пакетных туров, хотите путешествовать в своем ритме и любите проводить время в теплой дружной компании, то ждем Вас в наших турах!
Мы посетим самые крутые места Дагестана, которые реально стоит увидеть:

Программа тура по дням

1 день

День водопадов

      В этот день вы по настоящему прикоснетесь к природе. И если Вы уже думаете, что после всего увиденного Вас нечем удивить, то Вы глубоко ошибаетесь. Невероятная красота захватит Ваш дух на протяжении всего дня.

    • Водопад Тобот и поселок Хунзах — это настоящее высокогорье в Дагестане и одно из лучших мест для любителей красивых пейзажей и природы. Хунзахское высокогорное плато мне напомнило Тибет — долго поднимаешься в перевал по серпантинам, а наверху равнина, и выше только небо.
    • Каменная чаша, которую еще именуют Матласскими пешерами- это расщелины в каменистом плато, и ты ходишь по самому их дну. А окружающая местность переносит Вас на другую планету или в другую эпоху.
    2 день

    Встреча. Начала пути по царскому маршруту

    Встреча в Махачкале:

    1) в аэропорту, если Вы прилетаете день в день

    2) Если Вы прилетели накануне: проспект Имама Шамиля 57. В 11:00

    • Гунибская крепость в республике Дагестан - уникальное сооружение повидавшего за свою историю не одну битву. Крепость расположена в окружении горных вершин в Гунибском районе. История сооружения непосредственно связана с событиями Кавказской войны, которая продолжалась на протяжении практически всей первой половины Xix века
    • Чаепитие из самовара на смотровой Дарада
    3 день

    Аул Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина

    • Язык тролля — инстаграмная точка, куда не так просто добраться. С высоты 1700 метров вы полюбуетесь головокружительными видами и сделаете необычные снимки.
    • Село Гоор — вы осмотрите его знаменитые оборонительные башни 14 века и узнаете, почему это селение выдерживало длительные осады
    • Карадахская теснина — прогуляемся по дну этого ущелья, созданного работой кропотливой реки. Стены его почти смыкаются над головой, поэтому здесь всегда царит полумрак.
    4 день

    Поляна Айвазовского, Гамсутль, Салтинский водопад

    • Смотровая площадка-Поляна Айвазовского
    • Горные террасы Дагестана, которые возводились людьми на протяжении нескольких тысячелетий, являются одной из интересных достопримечательностей региона, так же они позволяют Вам почувствовать себя на Бали
    • Гамсутль одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Если хотите почувствовать, как замирает время и смотрят на вас пустые окна брошенных домов поднимитесь к Гамсутлю и постойте среди его улиц в тишине хотя бы пару минут.
    • Салтинский — единственный в Дагестане подземный водопад. Удивительный объект носит гордое название памятника природы республиканского значения.
    5 день

    Сулакский каньон, бархан Сары-кум. Возвращение

    Бархан Сарыкум - это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых декорациях, где, к слову, проходили съемки культового фильма Белое солнце пустыни,

    • Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую змеиную ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Обязательно прокатимся на катере по желанию (1000)
    • Возвращение в Махачкалу в 19:00
    Варианты проживания

    2-x местный номер

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Комфортабельный транспорт на протяжении всех 5 дней
    • Работа гидов-водителей, работа Администратора тура
    • Проживание в горах на протяжении всех дней
    • Питание полностью (завтраки, обеды, ужины, перекусы, шашлык, пикники) Еда вкусная и сытная, никто не останется голодным. Если у вас специальное питание (вегетарианское, диеты по мед показаниям) сообщите пожалуйста заранее и мы решим данный вопрос
    • Экскурсии Бесплатно
    • Угощение домашним коньяком
    Что не входит в цену
    • Авиабилеты из вашего города и обратно
    • Личные траты
    • Сувениры
    • Завтрак в день прилета
    • Дополнительные траты по желанию:
    • Прыжок с зиплайн-1000р
    • Прыжок с веревкой-6000р
    • Езда на лошадях500р
    • Прогулка на катере 1000р
    О чём нужно знать до поездки

    5 преимуществ путешествия с нами:

    1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только прилететь в Дагестан.

    2. Качественное проживание. Наш приоритет - комфорт гостей!

    3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах - джипах и минивенах, которые оснащены кондиционерами и мягкими удобными сиденьями.

    4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. И при необходимости продумываем индивидуальное меню.

    5. Дружелюбная атмосфера. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделит достаточно внимания каждому гостю!

    Пожелания к путешественнику

    Размещение в джипах по 4/6 человека

    Ждем позитивных, активных, веселых путешественников, которые желают покорить горы

    При ухудшении погодных условий руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия

    Дагестан- мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки;
    Не иметь большого пристрастия к алкоголю;
    Проявлять уважение к каждому человеку.

    Когда и сколько длится?
    Экскурсия длится около 5 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Если вы хотите влюбиться в Красоты Дагестана, то тогда Вам к нам! Наши путешествия наполнены безграничной любовью к Кавказу!

