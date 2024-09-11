С высоты орлиного полета мы насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона, увидим красоту Каспийского моря и прогуляемся по древнему Дербенту.
Увидим живописные окрестности Гуниба, которые во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.
Программа тура по дням
Прибытие. Махачкала
Прилет в любое время.
Трансфер в отель.
Размещение.
Отдых.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Завтракаем в отеле ивыдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там мы пересядем на мощные катера и словим драйва на 30-минутной прогулке подуправлением опытных капитанов (по погодным условиям).
После этого мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.
Желающие могут пощекотать нервы зиплайном, проходящим над Сулакским каньоном (доп. плата).
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
По окончании обеда держим путь на бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Переезд в Махачкалу.
Трансфер в отель.
Отдых.
Дербент
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее держим путь в самый древний город России — Дербент.
Знакомство с городом начнем с экскурсии в цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По окончании – прогулка по улочкам старого города (магалам).
Вы увидите древнюю Джума-мечеть, комплекс Девичьи Бани и не только.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане с панорамным видом на Каспий.
Возвращение в Махачкалу.
Ночевка.
Гуниб
После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб.
Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.
Мы посетим местный краеведческий музей, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной и после интересной экскурсии получим возможность памятной фотосессии в национальных костюмах.
После обеда вкусной национальной кухней с панорамным видом на Гуниб мы двинемся в сторону Салтинского подземного водопада — памятника природы республиканского значения.
По окончании насыщенной экскурсионной программы отъезд в Махачкалу.
Ночевка в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Махачкале с посещением местного рынка для покупки сувениров и подарков.
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой после 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|42 000
|Ребёнок 7—16 лет на дополнительном месте
|32 000
|Одноместный номер стандарт
|Взрослый на основном месте
|62 000
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Можно забронировать дополнительную ночь до или после начала тура — 6 000 руб.
Варианты проживания
Турист
Отель «Турист» расположен в Махачкале и уже не первый год привлекает большое количество постояльцев, которым нравится здесь высокий уровень обслуживания, а также спектр предоставляемых услуг. Для гостей имеется прачечная и парковка, а также круглосуточная стойка регистрации, на которой Вы всегда сможете уточнить нужную информацию.
Номерной фонд достаточно обширен, поэтому каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя. Каждый из них имеет собственные удобства, поэтому дискомфорта в очередях испытать Вам не придется. Категории различны своим максимальным размещением, а также уровнем комфорта. Но несмотря на перечисленное, в каждом из номеров, по-домашнему уютно.
В баре Вы отведаете любимые закуски и напитки.
Поблизости находится центральная Джума-мечеть, стадион Динамо, памятник Расулу Гамзатову и драматический театр имени Горького. Расстояние до железнодорожного вокзала два с половиной километра.
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Лорд
Отель «Лорд» находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.
К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.
В стоимость Вашего проживания входят сытные и вкусные завтраки. Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, барах или ресторанах.
Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3* в номерах стандарт
- Питание, указанное в программе:1 день: питания нет2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед4 день: завтрак, обед5 день: завтрак
- 1 день: питания нет
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: завтрак, обед
- 5 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Услуги, не описанные в программе
- Зиплайн
- Страховка
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту - автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.