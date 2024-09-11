Краски Дагестана. Экскурсионный тур

Тур насыщенный, но не утомительный.

С высоты орлиного полета мы насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона, увидим красоту Каспийского моря и прогуляемся по древнему Дербенту.

Увидим живописные окрестности Гуниба, которые во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.
5
3 отзыва
Краски Дагестана. Экскурсионный тур
Краски Дагестана. Экскурсионный тур
Краски Дагестана. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Махачкала

Прилет в любое время.

Трансфер в отель.

Размещение.

Отдых.

2 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтракаем в отеле ивыдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы пересядем на мощные катера и словим драйва на 30-минутной прогулке подуправлением опытных капитанов (по погодным условиям).

После этого мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Желающие могут пощекотать нервы зиплайном, проходящим над Сулакским каньоном (доп. плата).

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

По окончании обеда держим путь на бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Переезд в Махачкалу.

Трансфер в отель.

Отдых.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
3 день

Дербент

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее держим путь в самый древний город России — Дербент.

Знакомство с городом начнем с экскурсии в цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По окончании – прогулка по улочкам старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума-мечеть, комплекс Девичьи Бани и не только.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане с панорамным видом на Каспий.

Возвращение в Махачкалу.

Ночевка.

ДербентДербентДербентДербент
4 день

Гуниб

После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб.

Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.

Мы посетим местный краеведческий музей, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной и после интересной экскурсии получим возможность памятной фотосессии в национальных костюмах.

После обеда вкусной национальной кухней с панорамным видом на Гуниб мы двинемся в сторону Салтинского подземного водопада — памятника природы республиканского значения.

По окончании насыщенной экскурсионной программы отъезд в Махачкалу.

Ночевка в отеле.

ГунибГунибГунибГуниб
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Махачкале с посещением местного рынка для покупки сувениров и подарков.

Трансфер в аэропорт.

Вылет домой после 12:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте42 000
Ребёнок 7—16 лет на дополнительном месте32 000
Одноместный номер стандарт
Взрослый на основном месте62 000

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Можно забронировать дополнительную ночь до или после начала тура — 6 000 руб.

Варианты проживания

Турист

4 ночи

Отель «Турист» расположен в Махачкале и уже не первый год привлекает большое количество постояльцев, которым нравится здесь высокий уровень обслуживания, а также спектр предоставляемых услуг. Для гостей имеется прачечная и парковка, а также круглосуточная стойка регистрации, на которой Вы всегда сможете уточнить нужную информацию.

Номерной фонд достаточно обширен, поэтому каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя. Каждый из них имеет собственные удобства, поэтому дискомфорта в очередях испытать Вам не придется. Категории различны своим максимальным размещением, а также уровнем комфорта. Но несмотря на перечисленное, в каждом из номеров, по-домашнему уютно.

В баре Вы отведаете любимые закуски и напитки.

Поблизости находится центральная Джума-мечеть, стадион Динамо, памятник Расулу Гамзатову и драматический театр имени Горького. Расстояние до железнодорожного вокзала два с половиной километра.

ТуристТуристТуристТуристТуристТурист

Капитал

4 ночи

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

КапиталКапиталКапиталКапиталКапиталКапитал

Лорд

4 ночи

Отель «Лорд» находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.

К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.

В стоимость Вашего проживания входят сытные и вкусные завтраки. Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, барах или ресторанах.

Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.

ЛордЛордЛордЛордЛордЛорд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3* в номерах стандарт
  • Питание, указанное в программе:1 день: питания нет2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед4 день: завтрак, обед5 день: завтрак
  • 1 день: питания нет
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: завтрак, обед
  • 5 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги, не описанные в программе
  • Зиплайн
  • Страховка
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту - автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 сен 2024
Спасибо организаторам. Всё четко, без накладок. Молодцы.
Н
10 сен 2024
Все отлично!
Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: Г. Махачкала
16 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 25 000 за человека
Путешествие в Дагестан. Экскурсионный тур
Пешая
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Путешествие в Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 53 000 за человека
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
Начало: Г. Махачкала
11 окт в 10:00
99 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
ХорошоТам