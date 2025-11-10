1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала;

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 800 руб.).

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещера «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.

Заселение в отель.

