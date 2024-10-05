3 день

Водопады Тобот и Итлятляр

08:00 Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах.

Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

13:00 Обед.

Водопады Тобот и Итлятляр.

Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас.

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор

Каменная чаша.

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.