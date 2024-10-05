Селфи тур по зимнему Дагестану

Тур для весёлых и выносливых: вас ждут перевалы, много-много гор, танцы, конкурсы и песни! За 4 дня путешествия мы увидим самые «вкусные» локации Дагестана.

Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках.

Нас ждут водопады в Хунзахе, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей старых аулов.
5
3 отзыва
Селфи тур по зимнему Дагестану
Селфи тур по зимнему Дагестану
Селфи тур по зимнему Дагестану
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Сулакский Каньон

До 12:00 встреча в аэропорту г. Махачкала.

Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.

Чиркейское водохранилище.

13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.

Заселение в гостевой дом.

Встреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский Каньон
2 день

Село призрак Гамсутль, Салтинский водопад

08:00Завтрак.

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

13:00 Обед.

Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.

Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.

Подняться к аулу можно пешком.

Ужин (за доп. плату).

За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

Село призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, Салтинский водопад
3 день

Водопады Тобот и Итлятляр

08:00 Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах.

Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

13:00 Обед.

Водопады Тобот и Итлятляр.

Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас.

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор

Каменная чаша.

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.

Водопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и Итлятляр
4 день

Гоор и Кахиб. Отъезд

08:00 Завтрак.

Гоородин из самых живописных аулов в стране синих гор.

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля.

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

13:00 Обед.

Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана.

Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

18:00 Выезд в Аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).

Гоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025510005700046000
Даты с 01.03.2025571006390051500

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).

Варианты проживания

Ласточка

1 ночь

В старинном селе Зубутли Казбековского района, рад приветствовать Вас гостевой дом. Из его окон открывается шикарный вид на Сулакский каньон! В гостевом доме есть все условия для комфортного отдыха. Для гостей бесплатный кофе и местный чай. В 2х-этажном доме могут разместиться одновременно до 30 человек. Особенная гордость хозяина - сад, в котором растут персики, киви и гранаты.

ЛасточкаЛасточкаЛасточкаЛасточкаЛасточкаЛасточка

Гоор

1 ночь

2 этажный дом находится в живописных горах Дагестана, окруженных зелеными лесами, величественными вершинами и чистыми реками. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой горной природы в комфортных условиях и дружественной атмосфере.

Уютные комнаты, с видом на горы и башни.

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Хунзах

1 ночь

В этом гостевом доме 3 номера.

Хорошее место для отдыха в горах, очень близко находится шикарный водопад Тобот.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание (полупансион по программе): завтраки, обеды
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
  • Подъём в аул Гамсутль на джипах
  • Питание: ужины, завтрак в первый день
  • Дополнительные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • из Москвы: Победа 199 (08:45-12:15).

Обратно:

  • в Москву: Нордавия 208 (20:30-23:40).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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