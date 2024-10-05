Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках.
Нас ждут водопады в Хунзахе, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей старых аулов.
Программа тура по дням
Встреча группы. Сулакский Каньон
До 12:00 встреча в аэропорту г. Махачкала.
Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.
Чиркейское водохранилище.
13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Заселение в гостевой дом.
Село призрак Гамсутль, Салтинский водопад
08:00Завтрак.
Салтинский водопад.
Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
13:00 Обед.
Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.
Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.
Подняться к аулу можно пешком.
Ужин (за доп. плату).
За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Водопады Тобот и Итлятляр
08:00 Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах.
Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
13:00 Обед.
Водопады Тобот и Итлятляр.
Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор
Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Заселение в гостевой дом.
Гоор и Кахиб. Отъезд
08:00 Завтрак.
Гоор – один из самых живописных аулов в стране синих гор.
Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля.
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
13:00 Обед.
Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана.
Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.
Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».
Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
18:00 Выезд в Аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|51000
|57000
|46000
|Даты с 01.03.2025
|57100
|63900
|51500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Варианты проживания
Ласточка
В старинном селе Зубутли Казбековского района, рад приветствовать Вас гостевой дом. Из его окон открывается шикарный вид на Сулакский каньон! В гостевом доме есть все условия для комфортного отдыха. Для гостей бесплатный кофе и местный чай. В 2х-этажном доме могут разместиться одновременно до 30 человек. Особенная гордость хозяина - сад, в котором растут персики, киви и гранаты.
Гоор
2 этажный дом находится в живописных горах Дагестана, окруженных зелеными лесами, величественными вершинами и чистыми реками. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой горной природы в комфортных условиях и дружественной атмосфере.
Уютные комнаты, с видом на горы и башни.
Хунзах
В этом гостевом доме 3 номера.
Хорошее место для отдыха в горах, очень близко находится шикарный водопад Тобот.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание (полупансион по программе): завтраки, обеды
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
- Подъём в аул Гамсутль на джипах
- Питание: ужины, завтрак в первый день
- Дополнительные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендованные рейсы:
Вперед:
- из Москвы: Победа 199 (08:45-12:15).
Обратно:
- в Москву: Нордавия 208 (20:30-23:40).