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ты турист, как будто приехал к родственникам или старым друзьям. За это теплое ощущение отдельная благодарность. А красоте Республики Дагестан можно бесконечно писать стихи песни. Горы обладают магической силой, до слез, едишь по серпантинам и думаешь красиво, но за очередным поворотом тебя ждет зрелище еще круче предыдущего. Озеро Мочох заслуживает отдельной благодарности, за гостепреимство и успокоение души находясь там, плывя на сапе по нереально красивой в своей красочносте воде. Отдельно спасибо гиду за прыжок на Хунзахском плато у водопада Тобот. спасибо за очень вкусную еду(за то что научили готовить Чуду). В этой атмосфере дружелюбности было очень комфортно, новые знакомства и общение даже после тура. Слезы расстования. И как же хочется скорее к вам вернуться,. Спасибо вам за 5 дней жизни как в сказке. Теперь только мысли о возвращение в Дагестан, именно к нашему же удивительному гиду) Здоровья вам, кто помог ощутить все эти эмоции счастья.