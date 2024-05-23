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Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Дагестан за 7 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ССергей17 мая 2024Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
- ГГалина13 мая 2024Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
- ССветлана10 мая 2024Начнем с того,что гиды просто супер) Они все рассказывают про места,про культуру и про другие интересные факты о Дагестане) Честно говоря, опасалась
- ТТатьяна25 апреля 2024Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
- УУльяна23 апреля 2024Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное
- ТТатьяна22 апреля 2024Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание,
- ВВладислав5 ноября 2023Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен!
- ААльбина16 октября 2023Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что
- ЕЕвгения6 октября 2023Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Язык Тролля»
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