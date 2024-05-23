Язык Тролля – туры в Махачкале

Найдено 10 туров в категории «Язык Тролля» в Махачкале, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
32 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500 за человека
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
🚶 Пешая
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
Весь Дагестан за 7 дней. Всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Весь Дагестан за 7 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
39 900 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
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    впечатления получили все. Все очень четко, удобно и главное интересно и невероятно красиво. Локации - топовые. Ночевки - царские. Не раздумывая и не сомневаясь берите экскурсию, не пожалеете ни капли! Планируем в следующие приезды другие экскурсии только с этой чудесной командой! Спасибо за впечатления и за внимание к нашим пожеланиям🩷

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать сноваПрекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Начнем с того,что гиды просто супер) Они все рассказывают про места,про культуру и про другие интересные факты о Дагестане) Честно говоря, опасалась
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    ехать,но с такими гидами и не на такое согласишься) Очень отрытые и веселые Ахмед и Алибек,спасибо вам большое) Говоря о красоте и незабываемых впечатлениях можно бесконечно. Очень активный тур и это отлично, места, куда хочется вернуться,наслаждаться чарующей красотой) Отдельно хотелось бы отметить очень вкусную, красивую и сытную еду. Это отдельный вид удовольствия и наполнения сил)

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
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    смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.

  • У
    Ульяна
    23 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное
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    общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩

  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание,
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    и экскурсии. И никаких доплат. В машине - три ряда. Нас было пятеро плюс водитель-гид (Аликбек). На локациях никто нас не торопил, кормили много и сытно, к просьбам что-то купить - прислушивались. За это Аликбеку огромное спасибо! И за чудесный кофе в горах, и за звездное небо! Мы в Дагестане никогда не были, но теперь имеем очень хорошее представление об этом удивительном горном крае. И люди, которые там живут, - замечательные: открытые, приветливые и очень добрые. Однозначно рекомендуем гида и данный тур взрослым путешественникам. Спасибо огромное!!!

  • В
    Владислав
    5 ноября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен!
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    Отдыхали семьёй с 2 детьми, интересно и комфортно было всем. Очень вкусная еда, национальные блюда, вдоволь напились вкуснейшего травяного чая. Каждый раз на ночёвку оставались в разных местах, во всех было чисто и уютно. Программа тура очень интересна, дух захватывало от красоты вокруг. Каждое новое место, в которое мы приезжали, заряжало своей энергетикой, и хотелось вновь туда вернуться. Очень удачно в план тура встроен третий день - отдых на озере Мочох. Катались на сапах, катамаранах, квадроциклах и просто наслаждались тишиной, спокойствием, гладью озера и видом гор, а также вкуснейшей едой на свежем воздухе. Спасибо Вам за погружение в Дагестанскую сказку.

    Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим
  • А
    Альбина
    16 октября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что
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    ты турист, как будто приехал к родственникам или старым друзьям. За это теплое ощущение отдельная благодарность. А красоте Республики Дагестан можно бесконечно писать стихи песни. Горы обладают магической силой, до слез, едишь по серпантинам и думаешь красиво, но за очередным поворотом тебя ждет зрелище еще круче предыдущего. Озеро Мочох заслуживает отдельной благодарности, за гостепреимство и успокоение души находясь там, плывя на сапе по нереально красивой в своей красочносте воде. Отдельно спасибо гиду за прыжок на Хунзахском плато у водопада Тобот. спасибо за очень вкусную еду(за то что научили готовить Чуду). В этой атмосфере дружелюбности было очень комфортно, новые знакомства и общение даже после тура. Слезы расстования. И как же хочется скорее к вам вернуться,. Спасибо вам за 5 дней жизни как в сказке. Теперь только мысли о возвращение в Дагестан, именно к нашему же удивительному гиду) Здоровья вам, кто помог ощутить все эти эмоции счастья.

  • Е
    Евгения
    6 октября 2023
    В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
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    остановок, кормили на убой😅. В поездках пели смеялись, так как локации все на большом расстоянии, Ахмед развлекал нас как мог, за что ему отдельное спасибо! За дни путешествия посмотрели все что хотели, так же он учел все наши пожелания. Пили чай и кофе в горах🫶🏻. Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5. Там столько красоты😍

    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Язык Тролля»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
  2. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  3. Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
  4. На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
  5. В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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