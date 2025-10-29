Мы окунемся в атмосферу кавказского гостеприимства и познакомимся с жизнью и бытом местных жителей,
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 13:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида.
Начинается наш тур с приятной части — традиционного кавказского гостеприимства.
Обед пройдет в заведении Махачкалы (доп. плата), где будет подана национальная кухня народов Дагестана.
Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться секретами и красотой.
Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.
Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.
После завершения программы отправитесь в отель в Махачкалы.
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Завтрак в отеле.
Выселение.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 800 руб.).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.
На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в отель в Дербент.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб, Гоор;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
Завтрак в отеле.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме (доп. плата) с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Переезд в отель, свободное время.
Хучни, Ханагский водопад. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этнокомплекс (доп. плата), где примите участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|29 200
|При 1-местном размещении
|41 200
|Детям до 12 лет
|26 280
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Волна
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
В шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по программе: 1 ночь в Махачкале, 3 в Дербенте
- Питание: завтраки по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 800 руб
- Катание на катере - от 800 руб
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.
|№
|Экскурсия
|Стоимость
|Включено в стоимость
|Не включено в стоимость
|Программа
|1
|Сулакский каньон
Взрослый – 2900
Детский – 2600
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты пещера Нохъо
Стоимость катания на катерах
Чиркейское водохранилище
Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон
Пещера Нохъо и подвесные мосты
Туркомплекс ГлавРыба с парком и ресторанами
|2
|Ахты
Взрослый – 2800
Детский – 2500
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Ахтынский краеведческий музей
Прогулка по селу Ахты
Заброшенное село Филя
Термальные источники
|3
|Вечерний Дербент
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Не включено:
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Посещение экраноплана «Лунь»
Экскурсия по крепости Нарын-кала
Старый город
Джума-мечеть
Обед
Прогулка по Набережной
|4
|Дербент + Лунь
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Посещение локации
Экраноплан Лунь
Экскурсия по цитадели Нарын-Кала
Прогулка по магалам (Старый город)
Посещение Джума Мечети
Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России
Прогулка по улице «Счастливых людей»
Обед в этнодоме
|5
|Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|6
|Вечерний Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|7
|Хучни + Лунь
Взрослый – 2500
Детский – 2200
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Экраноплан «Лунь»
Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»
Посещение «Ханагского водопада»
Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду