«Выше только звёзды»: трёхдневное путешествие в сердце Дагестана Откройте для себя неповторимую красоту и самобытность Дагестана в рамках эксклюзивного тура «Выше только звёзды». За три насыщенных дня вы погрузитесь в атмосферу древнего края, познакомитесь с его природой, традициями и гостеприимством. Что вас ждёт в путешествии?

Дербент — город легенда. Прогуляетесь по древним улочкам, увидите величественную крепость на горе над Каспийским морем. Посетите местный винодельческий завод: узнаете секреты создания дагестанских вин и лично оцените их неповторимый вкус на дегустации.

Аул призрак Гамсутль и подземный водопад Гамсутль – он же Дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России. Салтинский водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, самый необычный 20-ти метровый водопад под землей.

Салтинский подземный водопад: жемчужина Дагестана Памятник природы •Сулакский каньон — шедевр природы. Совершите полуторачасовую прогулку на катере по одному из самых глубоких каньонов мира. Вас ждут захватывающие панорамные виды: бирюзовая вода, отвесные скалы и каскады водопадов. Комфорт и забота Мы продумали всё до мелочей, чтобы ваше путешествие было максимально приятным:.

уютные ночёвки в отеле в горах •продуманный маршрут без излишней физической нагрузки;

профессиональные гиды, которые раскроют тайны Дагестана;

внимание к каждому гостю на протяжении всего тура. Почему стоит выбрать этот тур?

Экономия времени. Всё включено: экскурсии, проживание, трансферы и активности.

Глубина погружения. Вы увидите не только популярные достопримечательности, но и скрытые уголки Дагестана.

Уникальность опыта. Познакомитесь с аутентичной культурой, попробуете местные деликатесы и получите незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Дагестан во всём его великолепии! Присоединяйтесь к туру «Выше только звёзды» — и пусть ваше путешествие станет историей, которую вы будете рассказывать снова и снова. Услугу оказывает туроператор В031-00161-77/02027537 Важная информация:.

Уникальность опыта. Познакомитесь с аутентичной культурой, попробуете местные деликатесы и получите незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Дагестан во всём его великолепии! Присоединяйтесь к туру «Выше только звёзды» — и пусть ваше путешествие станет историей, которую вы будете рассказывать снова и снова. Услугу оказывает туроператор В031-00161-77/02027537 Важная информация:.

•Уникальность опыта. Познакомитесь с аутентичной культурой, попробуете местные деликатесы и получите незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Дагестан во всём его великолепии! Присоединяйтесь к туру «Выше только звёзды» — и пусть ваше путешествие станет историей, которую вы будете рассказывать снова и снова. Услугу оказывает туроператор В031-00161-77/02027537 Важная информация: