Трёхдневный тур в сердце Дагестана — это погружение в древность и величие природы.
Вы увидите легендарный Дербент с его крепостью над морем и секретами виноделия, посетите аул-призрак Гамсутль и уникальный подземный Салтинский водопад.
Также вас ждет прогулка по Сулакскому каньону на катере: бирюзовая вода, отвесные скалы и панорамы, захватывающие дух.
Вы увидите легендарный Дербент с его крепостью над морем и секретами виноделия, посетите аул-призрак Гамсутль и уникальный подземный Салтинский водопад.
Также вас ждет прогулка по Сулакскому каньону на катере: бирюзовая вода, отвесные скалы и панорамы, захватывающие дух.
Описание тура
«Выше только звёзды»: трёхдневное путешествие в сердце Дагестана Откройте для себя неповторимую красоту и самобытность Дагестана в рамках эксклюзивного тура «Выше только звёзды». За три насыщенных дня вы погрузитесь в атмосферу древнего края, познакомитесь с его природой, традициями и гостеприимством. Что вас ждёт в путешествии?
- Дербент — город легенда. Прогуляетесь по древним улочкам, увидите величественную крепость на горе над Каспийским морем. Посетите местный винодельческий завод: узнаете секреты создания дагестанских вин и лично оцените их неповторимый вкус на дегустации.
- Аул призрак Гамсутль и подземный водопад Гамсутль – он же Дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России. Салтинский водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, самый необычный 20-ти метровый водопад под землей.
- Салтинский подземный водопад: жемчужина Дагестана Памятник природы •Сулакский каньон — шедевр природы. Совершите полуторачасовую прогулку на катере по одному из самых глубоких каньонов мира. Вас ждут захватывающие панорамные виды: бирюзовая вода, отвесные скалы и каскады водопадов. Комфорт и забота Мы продумали всё до мелочей, чтобы ваше путешествие было максимально приятным:.
- уютные ночёвки в отеле в горах •продуманный маршрут без излишней физической нагрузки;
- профессиональные гиды, которые раскроют тайны Дагестана;
- внимание к каждому гостю на протяжении всего тура. Почему стоит выбрать этот тур?
- Экономия времени. Всё включено: экскурсии, проживание, трансферы и активности.
- Глубина погружения. Вы увидите не только популярные достопримечательности, но и скрытые уголки Дагестана.
- Уникальность опыта. Познакомитесь с аутентичной культурой, попробуете местные деликатесы и получите незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Дагестан во всём его великолепии! Присоединяйтесь к туру «Выше только звёзды» — и пусть ваше путешествие станет историей, которую вы будете рассказывать снова и снова. Услугу оказывает туроператор В031-00161-77/02027537 Важная информация:.
Уникальность опыта. Познакомитесь с аутентичной культурой, попробуете местные деликатесы и получите незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Дагестан во всём его великолепии! Присоединяйтесь к туру «Выше только звёзды» — и пусть ваше путешествие станет историей, которую вы будете рассказывать снова и снова. Услугу оказывает туроператор В031-00161-77/02027537 Важная информация:.
•Уникальность опыта. Познакомитесь с аутентичной культурой, попробуете местные деликатесы и получите незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть Дагестан во всём его великолепии! Присоединяйтесь к туру «Выше только звёзды» — и пусть ваше путешествие станет историей, которую вы будете рассказывать снова и снова. Услугу оказывает туроператор В031-00161-77/02027537 Важная информация:
- Во время поездки необходимо позаботиться о внешнем виде. Рекомендуем выбирать скромную и закрытую одежду: плечи, декольте и колени должны быть прикрыты.
- Также предупреждаем, что нахождение на локациях в алкогольном опьянении строго запрещается и может привести к окончанию тура для вас раньше времени.
- В первый день мы встречаем вас в Махачкале в 7:00-8:00 и отправляемся в тур. Прилететь в Махачкалу нужно до этого времени или за день до тура. В последний день тур заканчивается примерно в 18:00, рекомендуем брать обратный вылет не раньше 19:00 или на следующий день.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Пещера Нохъо
- Салтинский водопад
- Аул-призрак Гамсутль
- Чохские террасы
- Дербент
- Цитадель Нарын Кала
- Экраноплан Лунь
Что включено
- Проживание в комфортных номерах, домиках или коттеджах с санузлом, феном и Wi-Fi
- 3-х разовое питание (кроме 1 и 3 дня), а также перекусы, сезонные фрукты, домашнее вино в некоторые дни тура
- Услуги гида
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Комфортабельные микроавтобусы и минивэны с кондиционерами
- Прогулка на катере
- Входные билеты и туристические сборы на всех локациях по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиабилеты
- Завтрак в 1 день тура
- Ужин в последний день тура
- Активности, не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Амет Хана Султана, 344 или аэропорт Махачкалы
Завершение: Южная автостанция Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Во время поездки необходимо позаботиться о внешнем виде. Рекомендуем выбирать скромную и закрытую одежду: плечи, декольте и колени должны быть прикрыты
- Также предупреждаем, что нахождение на локациях в алкогольном опьянении строго запрещается и может привести к окончанию тура для вас раньше времени
- В первый день мы встречаем вас в Махачкале в 7:00-8:00 и отправляемся в тур. Прилететь в Махачкалу нужно до этого времени или за день до тура. В последний день тур заканчивается примерно в 18:00, рекомендуем брать обратный вылет не раньше 19:00 или на следующий день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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