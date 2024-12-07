Что может быть лучше гор? Только горы! Приглашаем вас в путешествие по дагестанских горам. В конце нашего путешествия вы по праву сможете назвать себя настоящим покорителем гор. На ваш выбор 5 маршрутов на 2-3 дня в зависимости от сложности. Насладитесь горными пейзажами без групп туристов, поднимитесь выше облаков и рассмотрите ночное звездное небо из вашей палатки. Экскурсия проводится в мини-группе.

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Описание тура

Тур-восхождение на выходные в Дагестане

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горным вершинам Дагестана! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как начинающим, так и опытным восходителям. Вот несколько вариантов:

1. Гитиндаг (2778 м)

Общая дистанция: около 25 км за 2 дня

Набор высоты: 1300 м

Этот маршрут является оптимальным для новичков, но его красота не оставит равнодушными и опытных альпинистов. Старт пешего маршрута начинается из заброшенного села Старый Филя, с одной ночевкой в палатке.

2. Пабаку (3997 м)

Общая дистанция: около 32 км за 2 дня

Набор высоты: 1700 м

Этот маршрут немного сложнее первого. Путь проходит по альпийским лугам на высоте 2500-3000 м с переходами через речки. Восхождение на величественную вершину горы, известной как Дагестанский Маттерхорн, станет незабываемым опытом. Первая ночевка в домике, вторая — в палатке. При желании можно арендовать лошадь для перевозки груза или индивидуально для каждого участника за дополнительную плату.

3. Треккинг на гору Шалбуздаг (3700 м)

Общая дистанция: около 30 км за 2 дня

Набор высоты: 2000 м

Старт с села Джаба, обе ночевки в домиках с комфортными условиями: газ, свет, вода. Пейзажи горы Шалбуздаг напоминают марсианские, что создаёт шикарные фоны для фотосессий. Этот маршрут также подходит для начинающих, так как технически сложных участков нет.

4. Восхождение на вершину горы Шалбуздаг (4146 м)

Общая дистанция: около 40 км за 2 дня

Набор высоты: 2500 м

Этот вариант предназначен для опытных альпинистов, готовых преодолеть технически сложные участки, включая скалы и небольшие ледники. Обе ночевки проходят в домиках.

5. Восхождение на вершину горы Базардюзю (4466 м)

Общая дистанция: около 40 км за 3 дня

Набор высоты: 3000 м

Этот маршрут также предназначен для опытных альпинистов. Длительность тура — 4 дня, 3 ночи: первая ночь в домике, вторая и третья — в палатках.

Программа тура

В зависимости от выбранного маршрута, программа может немного варьироваться:

Выезд из Махачкалы в пятницу после обеда на комфортном кроссовере с кондиционером, с остановками на кофе.

Возвращение в город в воскресенье поздно вечером (примерно в 22:00).

В субботу — поход к подножью горы через живописные альпийские луга и реки.

В воскресенье — раннее восхождение на вершину, встреча рассвета, спуск и возвращение.

Что включено в тур

В стоимость входит:

Питание

Проезд

Услуги гида

Фотосъемка на цифровик

Общее снаряжение (палатки, рации, альпинистская веревка, карабины, посуда, костровое снаряжение)

Личное снаряжение (рюкзак, палки для ходьбы, спальник, коврик) не включено, но его можно взять в аренду у нас.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные горные вершины Дагестана!