Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 499 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В палатках (предоставляем). По желанию можно переночевать в селе в доме.
Питание. Включено 3-разовое питание и кофе из кофеварки.
Уровень сложности. Средний. В день будем проходить примерно 5-7 км с набором высоты от 500 до 1000 м. Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма.
Программа тура по дням
Путь из Махачкалы в аул Джаба
Встречаемся и на комфортном кроссовере с кондиционером отправляемся в сторону южной границы России. По пути вы послушаете аудиокнигу или музыку и полюбуетесь проплывающими мимо пейзажами — дорога пролетит незаметно. В Дербенте остановимся, чтобы полакомиться вкусными кофе с мороженым. Через 4-5 часов прибудем в аул Джаба, где вас уже будет ждать накрытый стол с блюдами дагестанской кухни.
Поход в горы и ночь под звёздами
Позавтракав, взяв с собой небольшие рюкзаки, выдвинемся в горы. Вы полюбуетесь головокружительными
видами и подышите чистейшим горным воздухом. А ночь проведём в палатках под небом с 5 миллионами звёзд (при желании можно переночевать в доме в селе).
Подъём на Шалбуздаг
Рано утром начнём восхождение на высоту 3500 метров. Тропа относительно несложная, не требует особых альпинистских навыков. По пути нас ждут инопланетные виды горных склонов и пушистых облаков.
Затем, по общему состоянию участников и погодным условиям, примем решение — дойти до вершины (4142 метра) или прогуляться вдоль подножья скалы.
В случае продолжения подъёма пройдём небольшое живописное озеро Зам-Зам, которое издалека напоминает голубую пиалу в окружении отрогов. Даже летом оно покрыто тонким льдом, так как из-за скал к нему не проникает солнце, а вода вкусная и полезная — вы сможете её попробовать.
Уставшие, но эмоционально наполненные и с увиденной красотой в сердце, спустимся в село и отправимся обратно в Махачкалу. Также выезд возможен утром следующего дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание
- Общее снаряжение: палатки, альпинистская верёвка, карабины, горелка, посуда, рации
- Фотосъёмка на цифровой фотоаппарат
- Услуги гида
- Сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, сидушка
- Аренда рюкзака, спальника, коврика (при необходимости) - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень ответственно выполняет свою работу которая, как он сказал ему в только удовольствие. А это я думаю не мало важно. Поднималась в горы первый раз и хочу сказать, что с таким гидом не страшно ничего. Да и сам Казбек бесстрашный. Все было на высшем уровне, именно так как и представляла. Весь недостающий атрибут предоставляет. Очень вкусно кормил нашу группу и много фотографировал. Однозначно советую даже тем, кто ни разу не ходил в горы.