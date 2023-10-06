Рано утром начнём восхождение на высоту 3500 метров. Тропа относительно несложная, не требует особых альпинистских навыков. По пути нас ждут инопланетные виды горных склонов и пушистых облаков.

Затем, по общему состоянию участников и погодным условиям, примем решение — дойти до вершины (4142 метра) или прогуляться вдоль подножья скалы.

В случае продолжения подъёма пройдём небольшое живописное озеро Зам-Зам, которое издалека напоминает голубую пиалу в окружении отрогов. Даже летом оно покрыто тонким льдом, так как из-за скал к нему не проникает солнце, а вода вкусная и полезная — вы сможете её попробовать.

Уставшие, но эмоционально наполненные и с увиденной красотой в сердце, спустимся в село и отправимся обратно в Махачкалу. Также выезд возможен утром следующего дня.