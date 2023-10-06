Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Авторский тур в Махачкале

Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы

5
1 отзыв
Побыть с горами наедине и покорить вершину, переночевать в палатке под небом, усыпанном звёздами — зовём вас отправиться в Южный Дагестан к священной для мусульман горе, чтобы полностью перезагрузиться и проникнуться духом свободы. Вы увидите горные селения, познакомитесь с местными жителями и попробуете национальную кухню. А головокружительные пейзажи, которые вы увидите, останутся в ваших сердцах надолго.
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В палатках (предоставляем). По желанию можно переночевать в селе в доме.

Питание. Включено 3-разовое питание и кофе из кофеварки.

Уровень сложности. Средний. В день будем проходить примерно 5-7 км с набором высоты от 500 до 1000 м. Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма.

Программа тура по дням

1 день

Путь из Махачкалы в аул Джаба

Встречаемся и на комфортном кроссовере с кондиционером отправляемся в сторону южной границы России. По пути вы послушаете аудиокнигу или музыку и полюбуетесь проплывающими мимо пейзажами — дорога пролетит незаметно. В Дербенте остановимся, чтобы полакомиться вкусными кофе с мороженым. Через 4-5 часов прибудем в аул Джаба, где вас уже будет ждать накрытый стол с блюдами дагестанской кухни.

Путь из Махачкалы в аул ДжабаПуть из Махачкалы в аул ДжабаПуть из Махачкалы в аул ДжабаПуть из Махачкалы в аул Джаба
2 день

Поход в горы и ночь под звёздами

Позавтракав, взяв с собой небольшие рюкзаки, выдвинемся в горы. Вы полюбуетесь головокружительными
видами и подышите чистейшим горным воздухом. А ночь проведём в палатках под небом с 5 миллионами звёзд (при желании можно переночевать в доме в селе).

Поход в горы и ночь под звёздамиПоход в горы и ночь под звёздамиПоход в горы и ночь под звёздамиПоход в горы и ночь под звёздамиПоход в горы и ночь под звёздами
3 день

Подъём на Шалбуздаг

Рано утром начнём восхождение на высоту 3500 метров. Тропа относительно несложная, не требует особых альпинистских навыков. По пути нас ждут инопланетные виды горных склонов и пушистых облаков.
Затем, по общему состоянию участников и погодным условиям, примем решение — дойти до вершины (4142 метра) или прогуляться вдоль подножья скалы.

В случае продолжения подъёма пройдём небольшое живописное озеро Зам-Зам, которое издалека напоминает голубую пиалу в окружении отрогов. Даже летом оно покрыто тонким льдом, так как из-за скал к нему не проникает солнце, а вода вкусная и полезная — вы сможете её попробовать.

Уставшие, но эмоционально наполненные и с увиденной красотой в сердце, спустимся в село и отправимся обратно в Махачкалу. Также выезд возможен утром следующего дня.

Подъём на ШалбуздагПодъём на ШалбуздагПодъём на ШалбуздагПодъём на ШалбуздагПодъём на ШалбуздагПодъём на ШалбуздагПодъём на ШалбуздагПодъём на Шалбуздаг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание
  • Общее снаряжение: палатки, альпинистская верёвка, карабины, горелка, посуда, рации
  • Фотосъёмка на цифровой фотоаппарат
  • Услуги гида
  • Сертификат о восхождении
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, сидушка
  • Аренда рюкзака, спальника, коврика (при необходимости) - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завершение: Махачкала, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Х
6 окт 2023
Безумно понравилось восхождение. Казбек очень грамотный, спокойный, добрый гид. Ко всему относится с пониманием. Всегда расскажет, подскажет т поможет.
Очень ответственно выполняет свою работу которая, как он сказал ему в только удовольствие. А это я думаю не мало важно. Поднималась в горы первый раз и хочу сказать, что с таким гидом не страшно ничего. Да и сам Казбек бесстрашный. Все было на высшем уровне, именно так как и представляла. Весь недостающий атрибут предоставляет. Очень вкусно кормил нашу группу и много фотографировал. Однозначно советую даже тем, кто ни разу не ходил в горы.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиГорыГастрономическиеВосхождения

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