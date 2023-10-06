Восхождения в Махачкале

Найдено 6 туров в категории «Восхождения» в Махачкале, цены от 17 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000 за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
«Рано утром начнём восхождение на высоту 3500 метров»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499 за человека
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Авторский тур
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
«Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за человека
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
«Совершим восхождение на священную гору Шалбуздаг, узнаем, как связан аул Кубачи и Александр Македонский, выясним, откуда в селе Ахты появился мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами, и насладимся кавказским гостеприимством»
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 900 за человека
Дагестан. Активный тур для молодежи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Нас ждут длительные пешие прогулки, несложные восхождения и много позитива»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Х
    Ханна
    6 октября 2023
    Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
    Безумно понравилось восхождение. Казбек очень грамотный, спокойный, добрый гид. Ко всему относится с пониманием. Всегда расскажет, подскажет т поможет. Очень ответственно
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    выполняет свою работу которая, как он сказал ему в только удовольствие. А это я думаю не мало важно. Поднималась в горы первый раз и хочу сказать, что с таким гидом не страшно ничего. Да и сам Казбек бесстрашный. Все было на высшем уровне, именно так как и представляла. Весь недостающий атрибут предоставляет. Очень вкусно кормил нашу группу и много фотографировал. Однозначно советую даже тем, кто ни разу не ходил в горы.

  • В
    Всеволод
    5 октября 2023
    Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
    Огромная благодарность Казбеку! Организовать довольно сложное восхождение на таком уровне, надо иметь талант. Помимо увиденных красот, есть чему поучиться в
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    горных навыках. Однозначно рекомендую обращаться, если хотите действительно хорошего гида и проводника. Ещё раз спасибо! Надеюсь, ещё не раз совместно совершить восхождение.

  • В
    Виктория
    2 сентября 2023
    Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
    Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от
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    увиденного. Мой вам совет - выбирайте этот тур пока южный Дагестан не стал очень туристическим. На некоторых маршрутах мы совсем не встречали людей. Турбаза очень скромная, но виды открываются на миллион.

    Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслитьВиды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Восхождения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
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  3. Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
  4. Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
  5. Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Восхождения" можно забронировать 6 авторских туров от 17 499 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Совершаем восхождения в Махачкале на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Махачкалы и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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