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Авторский тур
4 дня
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
«Рано утром начнём восхождение на высоту 3500 метров»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
«Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
«Совершим восхождение на священную гору Шалбуздаг, узнаем, как связан аул Кубачи и Александр Македонский, выясним, откуда в селе Ахты появился мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами, и насладимся кавказским гостеприимством»
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Нас ждут длительные пешие прогулки, несложные восхождения и много позитива»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ХХанна6 октября 2023Безумно понравилось восхождение. Казбек очень грамотный, спокойный, добрый гид. Ко всему относится с пониманием. Всегда расскажет, подскажет т поможет. Очень ответственно
- ВВсеволод5 октября 2023Огромная благодарность Казбеку! Организовать довольно сложное восхождение на таком уровне, надо иметь талант. Помимо увиденных красот, есть чему поучиться в
- ВВиктория2 сентября 2023Виды от которых кружилась голова! Насыщенная и разнообразная программа, нужно потратить еще несколько дней, чтобы осмыслить такое количество впечатлений от
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Восхождения»
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- Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
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Сейчас в Махачкале в категории "Восхождения" можно забронировать 6 авторских туров от 17 499 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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