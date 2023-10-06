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выполняет свою работу которая, как он сказал ему в только удовольствие. А это я думаю не мало важно. Поднималась в горы первый раз и хочу сказать, что с таким гидом не страшно ничего. Да и сам Казбек бесстрашный. Все было на высшем уровне, именно так как и представляла. Весь недостающий атрибут предоставляет. Очень вкусно кормил нашу группу и много фотографировал. Однозначно советую даже тем, кто ни разу не ходил в горы.