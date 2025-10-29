Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней осенью

Пять дней, чтобы влюбиться в Дагестан.

Вас ждут виды на горы, величественный Сулакский каньон, древние стены Дербента и аромат свежего чуду из печи.

Вы сможете прокатиться на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу
Северного Кавказа, пройтись по улочкам, которым тысячи лет, исследовать пещеры Нохъо, попробовать вкуснейшую кухню и многое другое.

В этом путешествии вы почувствуете, что такое настоящее гостеприимство, и получите эмоции, которые останутся с вами надолго.

5
3 отзыва
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней осеньюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 13:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала;

Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства.

Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель в г. Махачкала.

Прибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городуПрибытие. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Сулакский каньон и катание на катере

Завтрак в отеле.

Выселение.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700 рублей).

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату 500 рублей). Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель в г. Дербент.

Сулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катере
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день.

На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Гуниб, Салта;
  • Кахиб. Гоор;
  • Кубачи;
  • Ахты.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

Свободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желанию
4 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент

Завтрак в отеле.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Переезд в отель, свободное время.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
5 день

Хучни. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.

Вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

Также увидите живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого заглянете на обед в этнокомплекс, где примите участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Хучни. ОтъездХучни. ОтъездХучни. ОтъездХучни. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

2-местное или 3-местное размещение32 000
1-местное размещение44 000
Дети до 12 лет28 800
  • доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
  • доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
  • доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.

Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Турист»

1 ночь

Отель предоставляет гостям уютные номера, оборудованные санузлом, кондиционером, телевизором и холодильником. Есть ресторан, где можно заказать приёмы пищи: завтрак, обед и ужин. На всей территории отеля доступен Wi-Fi.

Для удобства гостей предусмотрена бесплатная парковка и лифт. Также предлагаются дополнительные услуги: прачечная, глажка и консьерж-сервис. Размещение с домашними животными не допускается. Заезд возможен после 14:00, выезд — до 12:00.

Недалеко расположены: центральная Джума-мечеть, Дагестанский музей изобразительных искусств и памятник Расулу Гамзатову. Также поблизости находятся стадион «Динамо» и мечеть имени Султана Делимханова.

Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»
Гостиница «Волна»

3 ночи

В гостинице вас ждут уютные номера с кондиционером, холодильником, телевизором, феном, утюгом, кухонной посудой, чайником и микроволновой печью. Предоставляется бесплатный интернет. Есть бесплатная парковка.

Можно заказать трансфер до аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала.

Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте
  • 2-разовое питание: завтраки и обеды по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обед в 3-й день, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
  • Катание на катере по каньону - от 700 руб
  • Прыжок с тарзанки
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • зарядка для телефона + портативное зарядное устройство;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение в программе?

Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать точное время встречи?

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp до 18:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Л
Мы с мужем ездили на 5 дней по Дагестану "Жемчужины Дагестана". Путешествие было замечательное, посетили самые интересные места, но много ещё можно посмотреть. Рекомендую.
Мы с мужем ездили на 5 дней по Дагестану "Жемчужины Дагестана". Путешествие было замечательное, посетили самыеМы с мужем ездили на 5 дней по Дагестану "Жемчужины Дагестана". Путешествие было замечательное, посетили самыеМы с мужем ездили на 5 дней по Дагестану "Жемчужины Дагестана". Путешествие было замечательное, посетили самыеМы с мужем ездили на 5 дней по Дагестану "Жемчужины Дагестана". Путешествие было замечательное, посетили самыеМы с мужем ездили на 5 дней по Дагестану "Жемчужины Дагестана". Путешествие было замечательное, посетили самые
С
Хочу поблагодарить вашу компанию за наш замечательный тур. Вчера вернулись с поездки. Мы под впечатлением: организация, гид, страна и тд все просто замечательно! Спасибо вам большое 🌹
Н
5 замечательных дней! Махачкала, Дербент, Сулакский каньон, Гамсутль, Табасаран, водопад, водохранилища, дамбы - все значимые достопримечательности. Размещение в гостиницах "Кэпитал","Апельсин". Все 3 звезды, в номерах всё новое, ремонт классный! Единственное,
они далеко от центра. Но приятные воспоминания о номерах. Питание - это отдельная тема: голодным, точно, никто не останется. Кавказское гостеприимство, кафе, рестораны, как дома. С "Большой Страной" путешествуем второй раз, доверяем на 100%. Рекомендуем всем!

