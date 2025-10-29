1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 13:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

ж/д вокзал, г. Махачкала;

Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства.

Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель в г. Махачкала.

