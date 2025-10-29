Вас ждут виды на горы, величественный Сулакский каньон, древние стены Дербента и аромат свежего чуду из печи.
Вы сможете прокатиться на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 13:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства.
Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.
Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.
После завершения программы вы отправитесь в отель в г. Махачкала.
Сулакский каньон и катание на катере
Завтрак в отеле.
Выселение.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700 рублей).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату 500 рублей). Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в отель в г. Дербент.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб. Гоор;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
Завтрак в отеле.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Переезд в отель, свободное время.
Хучни. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Также увидите живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого заглянете на обед в этнокомплекс, где примите участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|2-местное или 3-местное размещение
|32 000
|1-местное размещение
|44 000
|Дети до 12 лет
|28 800
- доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Турист»
Отель предоставляет гостям уютные номера, оборудованные санузлом, кондиционером, телевизором и холодильником. Есть ресторан, где можно заказать приёмы пищи: завтрак, обед и ужин. На всей территории отеля доступен Wi-Fi.
Для удобства гостей предусмотрена бесплатная парковка и лифт. Также предлагаются дополнительные услуги: прачечная, глажка и консьерж-сервис. Размещение с домашними животными не допускается. Заезд возможен после 14:00, выезд — до 12:00.
Недалеко расположены: центральная Джума-мечеть, Дагестанский музей изобразительных искусств и памятник Расулу Гамзатову. Также поблизости находятся стадион «Динамо» и мечеть имени Султана Делимханова.
Гостиница «Волна»
В гостинице вас ждут уютные номера с кондиционером, холодильником, телевизором, феном, утюгом, кухонной посудой, чайником и микроволновой печью. Предоставляется бесплатный интернет. Есть бесплатная парковка.
Можно заказать трансфер до аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте
- 2-разовое питание: завтраки и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обед в 3-й день, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Катание на катере по каньону - от 700 руб
- Прыжок с тарзанки
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- зарядка для телефона + портативное зарядное устройство;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать точное время встречи?
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp до 18:00.