Нас ждут вечерние посиделки — будем собираться на лобном месте у костра, играть и слушать легенды от гида.
В стоимость входит всё: питание, транспорт, входные билеты, активности и даже вкуснейший кофе, приготовленный гидом прямо в горах.
Программа тура по дням
Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерах
В программе дня гарантированные вау-эффекты!
Встреча в аэропорту Уйташ (Махачкала) в 7:00. Чтобы обеспечить беспрепятственное начало вашего тура, рекомендуем прибыть до 7:00.
Встреча в Махачкале (Южная автостанция) в 8:00, ул. Амет-Хана Султана, 344. Этот вариант подходит для тех, кто прибывает заранее.
Бархан Сарыкум. Почувствуйте себя исследователем в сердце крупнейшей песчаной дюны Европы. Идеальное место для эффектных фотографий и заряда энергией.
Экокомплекс «ГлавРыба». Насладитесь изысканным обедом на берегу кристально чистой реки Сулак. Свежая форель или сочный шашлык — выбор за вами.
Сулакский каньон (джипинг и катание на катерах). Отправляйтесь в захватывающее путешествие по одному из самых глубоких каньонов мира. Панорамные виды, брызги водопадов и адреналин гарантированы!
Смотровые площадки Хадум и Язык тещи. Полюбуйтесь захватывающими видами на каньон и Чиркейскую дамбу.
Чиркейское водохранилище. Завершите день, наблюдая закат над «дагестанским морем» — крупнейшим водохранилищем Северного Кавказа.
После насыщенного дня вас ждет размещение в стильных А-фреймах, расположенных в живописном горном районе.
Вечером традиционный дагестанский ужин и возможность отдохнуть у костра, слушая легенды от нашего опытного гида.
Гамсутль - подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горах
В 08:00 начнем день с аутентичного дагестанского завтрака и отправляемся в незабываемое горное приключение.
Оставьте свои чемоданы в комфортабельных номерах — возьмите с собой только самое необходимое для легкого треккинга.
Аул-призрак Гамсутль. Исследуем одно из древнейших поселений России, расположенное на высоте 1500 метров. Почувствуем величие истории и уникальность архитектуры, парящей над горными вершинами.
Мы довезем вас на комфортабельных УАЗах максимально близко к аулу, далее прогулка пешком (около 40 минут) позволит вам в полной мере насладиться красотой окружающего пейзажа (по желанию возможна конная прогулка за доп плату).
Аутентичный обед. После спуска вас ждет сытный и вкусный обед с лучшими блюдами дагестанской кухни: ароматный шашлык, сочный плов, традиционный ботишал и лагман, а также чай, свежие нарезки и компот.
Чохские террасы. Расскажем об уникальных искусственных террасах, а также расскажем, где зародилась террасная культура возделывания земли.
Насладимся ароматным кофе, сваренным прямо перед вами с захватывающим видом на горные пейзажи.
Салтинская теснина и подземный водопад. Прогуляемся по узкой тропе живописной теснины, где стены возвышаются до 15 метров, где погрузитесь в сказочную атмосферу подземного водопада — жемчужины Дагестана, скрытой от посторонних глаз.
После насыщенного дня вас ждет ужин в уютном ресторане «Лагуна Голхинг» над живописным Гунибским водохранилищем.
Возвращение в комфортабельные А-фреймы для уединения с природой и полноценного отдыха.
Язык Тролля - Карадахская теснина - Гоор, Датунский храм
После вкусного завтрака (начало в 8:00) мы отправимся навстречу новым приключениям, полным ярких впечатлений и острых ощущений.
Карадахская теснина. Исследуем самую высокогорную теснину в России, где ширина варьируется от 2 до 4 метров, а высота достигает 170 метров. Пройдемся по живописным канатным дорогам и лестницам, наслаждаясь захватывающими видами и уникальными изгибами скал.
Аул Гоор (действующий). Посетим аул, известный своими легендарными башнями и панорамными смотровыми площадками, где в сопровождении местного гида-аксакала вы прогуляетесь по красивым местам, услышите предания и истории создания этих аулов.
Язык Тролля. Сделаем незабываемые фотографии на краю пятиметрового скалистого выступа над пропастью с видом на долину Аварского Койсу.
Этно-обед в Гооре. Погрузитесь в атмосферу горской кухни и попробуете традиционные блюда в одном из этно-домов и по желанию примите участие в мастер-классе по приготовлению блюд по старинным рецептам.
Датунский храм. Посетим самую древнюю христианскую церковь на территории Дагестана, построенную грузинскими миссионерами в XI веке, где оцените сохранившуюся архитектуру и живописное расположение храма в горном ущелье.
Вечером вас ждет вкусный ужин с новыми национальными блюдами. После ужина вы сможете провести время у костра, играя в настольные игры под руководством нашего гида.
Катание на лошадях - водопады - Каменная чаша - экстрим-парк - Хунзахское плато
После завтрака съезжаем с вещами из отеля, но не в аэропорт, а мы отправимся в путешествие по самым живописным местам, где каждая локация — идеальный кадр для вашей ленты.
Хунзахское плато. Почувствуете себя на краю света, прогуливаясь по плато на высоте 1700 метров, с которого открываются захватывающие виды на серебряные водопады и древние аулы.
Водопады Итлятляр и Тобот. Покорите один из самых высоких водопадов России – Итлятляр, чьи воды обрушиваются с высоты около 100 метров. Полюбуйтесь водопадом Тобот, самым красивым водопадом Дагестана, образующимся от множества рек и падающим с высоты до 70 метров.
Обед с вкусом Аварии. Попробуем пять различных национальных блюд аварской кухни и закончим трапезу знаменитой абрикосовой кашей на десерт. Почувствуете гастрономическое разнообразие Дагестана!
Прогулка верхом на лошадях. Ощутите свободу, совершая конную прогулку по живописному плато Матлас в сопровождении опытных инструкторов.
Экстрим-парк Матлас, славящийся своими видами на горы и водопады. Пройдёмся под Ханским водопадом и пополним фотоальбом кадрами.
Каменная чаша. Откроем для себя галерею внутри скал — огромные природные залы, где вместо потолка над вами простирается синее небо. Пройдем по узкому коридорчику и ощутим себя исследователями, попав в Каменную чашу.
Прощаемся с аварскими землями и отправляемся в аэропорт. Для вашего удобства мы рекомендуем приобретать билеты на рейсы, вылетающие после 19:00.
Программа тура завершится около 15:00, и трансфер до аэропорта займет около 3 часов.
Желающие могут продлить свое пребывание в Дагестане и насладиться пляжным отдыхом на побережье Каспийского моря.
Проживание
Тур предусматривает проживание в А-фреймах.
Доплата за 1-местное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.
Варианты проживания
Адамант
На территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный wi-fi.
Вечером у нас будет возможность собраться за костром и играть разные игры во главе с гидом.
Душ, туалет находятся в домиках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 3-разовое (3 завтрака, 4 обеда,3 ужина)
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Катание на лошадях
- Активности, подарки и развлечения
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура или более, либо же задержаться после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе на смотровых площадках + сладости к нему
- Проживание по программе
- Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
- Джипинг
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одному?
Да, можно. По вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Что важно знать о питании в рамках тура?
Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, с вами что вам подойдет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что привезти домой из сувениров?
- серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
- папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
- магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
- куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
- урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.
Программа может измениться?
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности.
При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы.