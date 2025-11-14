Откройте для себя один из старейших алкогольных заводов России! Во время экскурсии вы познакомитесь с историей винокурения на Руси и узнаете, как измеряли спирт вёдрами.
Увидите современные технологические процессы, примете участие в интерактиве с легендарной водкой «Домашняя» и попробуете пять фирменных напитков с ароматными закусками.
Описание экскурсии
История винокурения на Руси — от первых упоминаний до государственной монополии.
Производственный процесс — приёмка спирта, купажный цех, линия розлива.
Интерактив с водкой «Домашняя» — оформление бутылки своими руками.
Прогулка по территории завода — фото в лучших локациях, знакомство с произведениями искусства и историческими экспонатами, сохранившимися до наших дней.
В дегустационную карту входят:
- два вида водки
- горькая настойка
- джин
- ром
К напиткам подаются:
- фермерская колбаса
- свежий хлеб
- ароматные закуски
Во время экскурсии вы узнаете:
- какую меру измерения спирта использовали раньше и при чём здесь вёдра
- что такое «далы» и «купаж»
- кто стоял у истоков государственной алкогольной монополии
Организационные детали
- Возраст — строго 18+
- Дегустация входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Питейный дом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джанэта — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 93 туристов
Организуем интересные экскурсии на водочном заводе «Питейный дом». Промышленный туризм — это активно развивающийся вид туризма, и мы с радостью приглашаем вас окунуться в совершенно новый мир промышленного предприятия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Баранов
14 ноя 2025
Ксения супер экскурсовод, спасибо вам за такого человека
Входит в следующие категории Майкопа
