«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)

Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
Откройте для себя один из старейших алкогольных заводов России! Во время экскурсии вы познакомитесь с историей винокурения на Руси и узнаете, как измеряли спирт вёдрами.

Увидите современные технологические процессы, примете участие в интерактиве с легендарной водкой «Домашняя» и попробуете пять фирменных напитков с ароматными закусками.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

История винокурения на Руси — от первых упоминаний до государственной монополии.

Производственный процесс — приёмка спирта, купажный цех, линия розлива.

Интерактив с водкой «Домашняя» — оформление бутылки своими руками.

Прогулка по территории завода — фото в лучших локациях, знакомство с произведениями искусства и историческими экспонатами, сохранившимися до наших дней.

В дегустационную карту входят:

  • два вида водки
  • горькая настойка
  • джин
  • ром

К напиткам подаются:

  • фермерская колбаса
  • свежий хлеб
  • ароматные закуски

Во время экскурсии вы узнаете:

  • какую меру измерения спирта использовали раньше и при чём здесь вёдра
  • что такое «далы» и «купаж»
  • кто стоял у истоков государственной алкогольной монополии

Организационные детали

  • Возраст — строго 18+
  • Дегустация входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в Питейный дом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джанэта
Джанэта — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 93 туристов
Организуем интересные экскурсии на водочном заводе «Питейный дом». Промышленный туризм — это активно развивающийся вид туризма, и мы с радостью приглашаем вас окунуться в совершенно новый мир промышленного предприятия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Б
Баранов
14 ноя 2025
Ксения супер экскурсовод, спасибо вам за такого человека

