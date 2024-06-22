Людмила — ваша команда гидов в Майкопе

читать дальше каждое дерево. Хочу показать красоту нашей маленькой родины и вам. Я — аттестованный гид-экскурсовод по Республике Адыгея, инструктор по спортивному туризму, имею опыт участия в длительных многодневных экспедициях и сложных походах. Я и моя команда рады вам!

Здравствуйте, мои дорогие путешественники и странники! Меня зовут Людмила, мне посчастливилось родиться на Кавказе. Живу в горах, в утопающей в зелени Адыгее. Люблю всем сердцем каждый уголок, каждый камушек и