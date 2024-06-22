Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи

От живописного Каменномостского посёлка пройти по красивым природным локациям
Вдали от городской суеты вы вдохнёте чистейший воздух полной грудью. Насладитесь красотой трёх ущелий, украшенных пышной зеленью, и нежными лучами южного солнца.

По желанию покатаетесь на небесных качелях и искупаетесь в водопадах, а мы расскажем о культуре и истории Адыгеи.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Ближайшие даты:
Время начала: 14:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы безопасно проведу вас по потаённым уголкам нашего региона. Расскажем о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах, флоре и фауне, археологических находках. Напоем студёной водой из родника, искупаем в водопадах и покажем яркие фруктовые насаждения. А ещё вы, если захотите, покатаетесь на экстремальных небесных качелях.

Организационные детали

  • Маршрут доступен взрослым и детям от 5 лет
  • Дополнительные расходы: катание на небесных качелях — 500 руб. /чел.
  • Если хотите искупаться в водопадах, возьмите с собой купальные принадлежности
  • Треккинг начинается из посёлка Каменномостского, куда вы можете добраться из Майкопа самостоятельно на такси, рейсовом автобусе или автомобиле (расстояние от Майкопа до Каменномостского — 40 км)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 14:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Каменномостский
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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