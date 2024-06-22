Вдали от городской суеты вы вдохнёте чистейший воздух полной грудью. Насладитесь красотой трёх ущелий, украшенных пышной зеленью, и нежными лучами южного солнца.
По желанию покатаетесь на небесных качелях и искупаетесь в водопадах, а мы расскажем о культуре и истории Адыгеи.
По желанию покатаетесь на небесных качелях и искупаетесь в водопадах, а мы расскажем о культуре и истории Адыгеи.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы безопасно проведу вас по потаённым уголкам нашего региона. Расскажем о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах, флоре и фауне, археологических находках. Напоем студёной водой из родника, искупаем в водопадах и покажем яркие фруктовые насаждения. А ещё вы, если захотите, покатаетесь на экстремальных небесных качелях.
Организационные детали
- Маршрут доступен взрослым и детям от 5 лет
- Дополнительные расходы: катание на небесных качелях — 500 руб. /чел.
- Если хотите искупаться в водопадах, возьмите с собой купальные принадлежности
- Треккинг начинается из посёлка Каменномостского, куда вы можете добраться из Майкопа самостоятельно на такси, рейсовом автобусе или автомобиле (расстояние от Майкопа до Каменномостского — 40 км)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Каменномостский
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Майкопе
Здравствуйте, мои дорогие путешественники и странники! Меня зовут Людмила, мне посчастливилось родиться на Кавказе. Живу в горах, в утопающей в зелени Адыгее. Люблю всем сердцем каждый уголок, каждый камушек иЗадать вопрос
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