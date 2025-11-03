Виктор — ваш гид в Майкопе

Провёл экскурсии для 88 туристов

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор. Я профессиональный гид. Много лет занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для соло путешественников и корпоративных групп. Для меня очень важно, чтобы каждый гость получил настоящее удовольствие от экскурсий. Оценил красоту, самобытность, гостеприимство и радушие нашей солнечной республики Адыгеи, искренне полюбил наши горы, водопады, пещеры и захотел вернуться вновь.