В Майкопе древние артефакты соседствуют с модернистской мечетью.
Город, где сохранились следы многих культур, предстанет перед вами как культурный и исторический центр региона. Архитектура, музейные ценности и жизнь горожан позволят прочувствовать характер Адыгеи.
Узнайте, как Майкоп из военного укрепления превратился в многонациональный город, и как развивалась его промышленность
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные артефакты
- 🌳 Прогулка по старейшему парку
- 🕌 Величественная мечеть
- 🏭 История промышленности
- 📚 Культурное наследие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Национальный музей Республики Адыгея
- Центральный парк
- Монумент «Единение и согласие»
- Майкопская соборная мечеть
- Майкопский пивоваренный завод
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Национальный музей Республики Адыгея. Здесь собраны редкие артефакты майкопской культуры. Вы узнаете, кто жил на этих землях тысячи лет назад, как выглядели их дома, во что они верили и что оставили после себя
- Центральный парк. Мы прогуляемся по старейшему парку города, заложенному в 19 веке. Вы услышите о развитии города и его знаменитых жителях
- Монумент «Единение и согласие» и майкопская соборная мечеть. Обсудим современную историю Адыгеи и её многонациональную культуру, а также поговорим о мечети, построенной в 2000 году
- Майкопский пивоваренный завод. Завершим экскурсию у здания исторического завода, где вы узнаете о развитии промышленности в регионе
Я расскажу:
- Как Майкоп из военного укрепления превратился в многонациональный город, где живут представители более 80 культур
- Как развивалась промышленность региона, в том числе пивоваренный завод 1900 года
- Какое отношение к городу имеет писатель Евгений Шварц
- Какие здания формируют архитектурный облик города
- Как устроена религиозная жизнь Майкопа и чем уникальна соборная мечеть
- Чем плато Лаго-Наки и долина реки Белая привлекают тысячи гостей каждый год
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей: самостоятельный осмотр —100 ₽ за взрослого и 50 ₽ за ребёнка, с местным экскурсоводом — 300 ₽ за взрослого и 250 ₽ за ребёнка.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального музея Республики Адыгея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Майкопе
Провёл экскурсии для 88 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор. Я профессиональный гид. Много лет занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для соло путешественников и корпоративных групп. Для меня очень важно, чтобы каждый гость получил настоящее удовольствие от экскурсий. Оценил красоту, самобытность, гостеприимство и радушие нашей солнечной республики Адыгеи, искренне полюбил наши горы, водопады, пещеры и захотел вернуться вновь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 ноя 2025
Отличная пешая экскурсия для первого знакомства с городом, если вы ограничены во времени.
